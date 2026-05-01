Iš Kremliaus – pasiteisinimai dėl Pergalės dienos parado

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pažymėjo, kad pagrindinė šio sprendimo priežastis – esą Ukrainos keliama grėsmė. Šiuo metu imamasi sustiprintų saugumo priemonių, siekiant išvengti incidentų oficialių renginių metu.
„Kijevo režimas, kuris kasdien praranda pozicijas mūšio lauke, dabar visiškai perėjo prie teroristinės veiklos. Todėl, esant tokiai teroristinei grėsmei, žinoma, imamasi visų priemonių pavojui sumažinti“, – sakė Peskovas.
Be „saugumo“ klausimų, Kremlius pateikė ir dar vieną paaiškinimą – ne jubiliejinę datą. Peskovas paragino nelyginti šių metų renginio su praėjusių metų, nes pastarasis esą turėjo ypatingą statusą.
„Nepamirškime, kad praėjusiais metais tai buvo jubiliejinis paradas – didelio masto, toks, koks ir turi būti per apvalią datą. Ši data nėra jubiliejinė, tačiau paradas vis tiek įvyks, nors ir sutrumpintu formatu“, – sakė Rusijos diktatoriaus atstovas.
Taigi, šių metų gegužės 9-osios paradas Maskvoje vyks be tradicinės šarvuotosios technikos demonstracijos. Raudonojoje aikštėje pasirodys tik pėstininkų kolonos.
Vietoje tikrų tankų ant grindinio Kremlius planuoja žiūrovams rodyti vaizdus ekranuose.
Parado metu žadama demonstruoti karių darbą – tiek tų, kurie vykdo kovines užduotis Ukrainoje, tiek tarnaujančių Strateginėse raketinėse pajėgose, Oro ir kosmoso pajėgose bei kariniame jūrų laivyne.
Aviacijos dalį kol kas nuspręsta palikti. Preliminariais duomenimis, planuojamas akrobatinių grupių skrydis, o pabaigoje atakos lėktuvai „Su-25“ turėtų „nudažyti dangų“ Rusijos vėliavos spalvomis.
RusijaKremliusPergalės diena
Rodyti daugiau žymių