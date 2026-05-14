Karas Irane. Netikėtas pareiškimas iš M. Rubio: JAV prašo Kinijos pagalbos dėl Irano?

JAV prezidentui Donaldui Trumpui įspėjus, kad paliaubos Artimųjų Rytų kare yra ant žlugimo ribos, vyriausiasis Irano derybininkas antradienį pareiškė, kad Vašingtonas privalo pritarti naujausiam Teherano taikos planui, kitaip jam gresia nesėkmė.
Prieš daugiau nei du mėnesius JAV ir Izraelio smūgiais Iranui prasidėjęs karas išplito po visus Artimuosius Rytus ir, nepaisant paliaubų, sukėlė sumaištį pasaulio ekonomikoje, paveikdamas šimtus milijonų žmonių visame pasaulyje.
Abi šalys atsisako daryti nuolaidas ir ne kartą grasino atnaujinti karo veiksmus, tačiau nė viena iš jų neatrodo linkusi grįžti prie visuotinio karo.
Derybos atsidūrė aklavietėje: kol Iranas sumaniai vilkina, amerikiečiams – brangiai kainuoja
Iranas vis dar turi didžiąją dalį savo mobiliųjų paleidimo įrenginių ir raketų atsargų, antradienį pranešė JAV žiniasklaida.
„The New York Times“ citavo gegužės pradžioje parengtas slaptas JAV žvalgybos tarnybų išvadas, kuriose teigiama, kad Iranas vis dar turi apie 70 proc. savo mobiliųjų paleidimo įrenginių ir maždaug 70 proc. ikikarinių raketų atsargų.
Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) galėjo slapta dalyvauti kariniuose smūgiuose Iranui per neseniai vykusį konfliktą, rašo „The Wall Street Journal“, remdamasis su situacija susipažinusiais šaltiniais.
Leidinio duomenimis, Persijos įlankos monarchija, kuri anksčiau pati buvo tapusi Teherano atakų taikiniu, pradėjo veikti kaip aktyvi karo veiksmų dalyvė.
„Svarbu turėti Persijos įlankos arabų valstybę kaip kariaujančią pusę, kuri tiesiogiai smogė Iranui“, – pareiškė analitikė Dina Esfandiari.
