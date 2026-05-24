Karas Irane. Iš D. Trumpo – žinia dėl susitarimo su Iranu ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimo

Laikinai einantysis JAV laivyno sekretoriaus pareigas ketvirtadienį pareiškė, kad ginklų pardavimas Taivanui buvo „laikinai sustabdytas“, siekiant užtikrinti, kad JAV kariuomenė turėtų pakankamai šaudmenų operacijoms Irane.
„Šiuo metu viską laikinai stabdome, kad įsitikintume, jog turime operacijai „Epic Fury“ reikalingų šaudmenų, o jų turime pakankamai“, – Kongreso posėdyje paklaustas apie sustabdytą Taivano 14 mlrd. JAV dolerių vertės ginklų pirkimo sandorį atsakė laikinasis sekretorius Hungas Cao atsakė.
„Tačiau mes tiesiog norime įsitikinti, kad turime viską, o užsienio karinės prekybos sandoriai bus tęsiami, kai vyriausybė nuspręs, kad tai būtina“, – pridūrė jis.
Xi Jinpingui – nepaprasta diplomatinė savaitė: palygino D. Trumpo ir V. Putino vizitus
JAV Valstybės departamentas ir Pentagonas į prašymus pakomentuoti H. Cao pareiškimus kol kas neatsakė.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas nepatvirtino, kad ketina įgyvendinti šį sandorį, ir dėl to kyla abejonių dėl jo pasiryžimo remti Taivaną, kurį Kinija laiko savo teritorija.
Prieš savo neseniai įvykusį valstybinį vizitą į Kiniją D. Trumpas buvo pareiškęs, kad su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu aptars ginklų pardavimus, nors Vašingtonas pirmiau tvirtino, kad šiuo klausimu su Pekinu nebus konsultuojamasi.
Paskiau jis paskelbė, kad Xi Jinpingui jokių įsipareigojimų dėl Taivano neprisiėmė, o sprendimą dėl ginklų pardavimo priims „per artimiausią gana trumpą laikotarpį“.
