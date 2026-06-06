Karas Irane. Kuveite ir Bahreine girdėjosi sprogimai

Izraelis ir Libanas trečiadienį susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame po JAV vadovaujamų derybų Vašingtone, tam reikės, kad Irano remiama grupuotė „Hezbollah“ „visiškai nutrauktų“ ugnį.
Abi oficialių diplomatinių santykių nepalaikančios šalys taip pat susitarė įsteigti „bandomąsias zonas“, kuriose Libano ginkluotosios pajėgos „perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalinus visus nevalstybinius subjektus“.
Trečiadienį JAV Atstovų Rūmai priėmė rezoliuciją dėl karo įgaliojimų, kuria siekiama priversti Donaldą Trumpą išvesti JAV pajėgas ir nutraukti karo veiksmus prieš Iraną, taip didinant prezidentui daromą politinį spaudimą.
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Šioje simbolinėje rezoliucijoje teigiama, kad, norint pradėti bet kokius karinius veiksmus, būtina pirma oficialiai paskelbti karą arba gauti Kongreso leidimą. Išimtis būtų taikoma operacijoms, būtinoms apginti Jungtines Valstijas ar sąjungininkus nuo neišvengiamų atakų.
Per naujausią dronų ataką prieš Kuveitą sostinės oro uoste žuvo žmogus, taip pat yra sužeistųjų. Tai pranešė Užsienio reikalų ir gynybos ministerija.
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1-ajme terminale keleivių zonoje padaryta didelių materialinių nuostolių. Sužeistiesiems teikiama medicininė pagalba.
Ginkluotosios pajėgos pasirengusios imtis „bet kokių žingsnių“, kad užtikrintų šalies saugumą ir stabilumą, teigiama pranešime.
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