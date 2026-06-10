Iš D. Trumpo – nauji grasinimai Iranui

Šis D. Trumpo įrašas socialiniuose tinkluose, kuriame jis tvirtino, kad Irano kariuomenė buvo „visiškai sutriuškinta“, pasirodė po to, kai Jungtinės Valstijos ir Iranas apsikeitė ugnimi, pažeisdami balandžio mėnesį įsigaliojusį paliaubų susitarimą.
„Artimųjų Rytų chuliganui GALAS!!! Jie pernelyg ilgai delsė derėtis dėl susitarimo, kuris jiems būtų buvęs labai naudingas, dabar jiems teks už tai sumokėti!!!“, – savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
Šiais savo žodžiais jis prieštaravo jo paties antradienį žurnalistams išsakytiems teiginiams, kad derybos dėl ilgalaikio susitarimo, kuriuo būtų užbaigtas karas, yra „paskutinėje stadijoje“ ir galėtų būti užbaigtos per „dvi ar tris dienas“.
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Antradienį vakare JAV karinės pajėgos pranešė, kad, keršydamos už pirmadienį numuštą amerikiečių sraigtasparnį, sudavė Iranui seriją smūgių. Irano žiniasklaida pranešė apie sprogimus šalies pietinėje pakrantėje.
Paskiau JAV Centrinė vadavietė pranešė, kad JAV oro pajėgos ir laivynas atakavo vadovavimo ir kontrolės, gynybos bei stebėjimo postus.
Savo ruožtu Iranas pranešė trečiadienį surengęs išpuolius prieš JAV bazes Jordanijoje ir Bahreine.
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