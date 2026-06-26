Libanas, Izraelis ir JAV pasirašė trišalį susitarimą

Susitarimas, kurio detalės neskelbiamos, buvo pasiektas po penkių derybų turų Vašingtone. Derybų tikslas – užbaigti dešimtmečius trukusius priešiškus santykius ir kelias savaites trukusias kautynes Libano pietuose tarp Izraelio ir „Hezbollah“ grupuotės.
Pasirašymo ceremonijoje JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad šis susitarimas pradeda kurti pagrindą ilgalaikei taikai ir saugumui.
Libano ambasadorė Vašingtone Nada Hamadeh Moawad sakė, kad tai pirmasis žingsnis siekiant atkurti Libano suverenitetą ir teritorinį vientisumą bei užtikrinti nuolatinį ir galutinį karinių veiksmų nutraukimą, kas leistų Libano žmonėms grįžti į savo namus.
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Izraelio ambasadorius JAV Yechielis Leiteris pareiškė, kad pagal šį susitarimą atsiveria kelias taikai tarp Izraelio ir Libano, o Iranas ir „Hezbollah“ lieka nuošalyje.
Tuo metu Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu penktadienį teigė, kad Izraelio pajėgos iš pietų Libano bus išvestos tik tada, kai „Hezbollah“ nusiginkluos.
Jis pridėjo, kad dviejose „bandomosiose vietovėse“ Izraelio pajėgos leis Libano kariuomenei kontroliuoti teritoriją. Viena vietovė yra į pietus už Litani upės, o kita – į šiaurę.
Be to, Izraelio ministras pirmininkas sako, kad Libano civiliai, kurie turėjo išvykti iš taip vadinamos Izraelio nustatytos „saugumo zonos“ pietų Libane, dar negalės grįžti namo.
ELTA primena, kad kovo 2 d. Irano remiama islamistų grupuotė „Hezbollah“ įtraukė Libaną į platesnį konfliktą Artimuosiuose Rytuose, kai jos nariai paleido raketas į Izraelį, norėdami atkeršyti už Irano aukščiausiojo lyderio Ali Khamenei žūtį per JAV ir Izraelio antskrydžius Irane.
Izraelis į tai atsakė surengdamas galingus antskrydžius ir įvesdamas pajėgas į pietų Libaną, o per karinius veiksmus, Libano duomenimis, žuvo daugiau nei 4,2 tūkst. žmonių.
Spaudžiami JAV, Libano pareigūnai balandžio mėnesį Vašingtone pradėjo tiesiogines derybas su Izraeliu, o balandžio 17 d. buvo paskelbta apie paliaubos, nors jos ir nepadėjo užbaigti kovų.
Birželį buvo sudaryta nauja paliaubų sutartis, o Iranas pabrėžė, kad Libaną reikia įtraukti į Irano susitarimą su Vašingtonu dėl platesnio konflikto užbaigimo, kuris kilo, kai JAV ir Izraelis pradėjo bombarduoti Iraną vasario pabaigoje.