JAV prezidentas Donaldas Trumpas nusivylė Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu ir gali atsisakyti vadinamųjų „Ankoridžo susitarimų“. Apie tai praneša „Axios“, remdamasis dviem pareigūnais, dalyvavusiais G7 viršūnių susitikime praėjusią savaitę.
Pašnekovų teigimu, susitikimo metu D. Trumpas pripažino, kad Ukrainai kare „neblogai sekasi“. Dabar JAV prezidentas nebėra įsitikinęs, kad Rusija galėtų nugalėti Ukrainą.
„D. Trumpas skeptiškai vertino visa, kas susiję su Putinu, ir kalbėjo apie spaudimą Rusijai, tačiau kiti lyderiai netiki, kad jis tikrai imsis kokių nors veiksmų šia linkme“, – žurnalistams sakė vienas iš pareigūnų.
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Leidinys pažymėjo, kad pagal vadinamuosius „Ankoridžo susitarimus“ JAV pripažino Rusijos reikalavimą kontroliuoti Donbasą bet kokios taikos sutarties atveju. Tačiau sustiprėję Ukrainos smūgiai Rusijai paskatino D. Trumpą pakeisti savo Maskvos pajėgų vertinimą.
Leidinyje taip pat pridurta, kad kai kurie analitikai vis dar abejoja, ar sustiprėję smūgiai Rusijai paskatins taikos derybas. Jų nuomone, didelė tikimybė, kad tai tik sustiprins įsitikinimą, esą su Ukraina reikia kariauti ir ją nugalėti.
Anksčiau JAV valstybės sekretorius Marco Rubio teigė, kad per JAV prezidento D. Trumpo ir Rusijos lyderio V. Putino susitikimą Aliaskoje, vykusį pernai rugpjūčio 15 dieną, dėl Ukrainos nebuvo pasiektas joks susitarimas.
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M. Rubio pažymėjo, kad Aliaskoje buvo pateiktas pasiūlymas, tačiau apie kokius nors susitarimus nėra kalbos.
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