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Žiniasklaida: Lenkija per tris mėnesius turėtų sulaukti daugiau JAV karių

2026 m. liepos 6 d. 12:05
Lenkija per tris mėnesius turėtų sulaukti daugiau JAV karių, rašo Lenkijos laikraštis „Dziennik Gazeta Sprawna“.
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Remdamasis neoficialiais šaltiniais, laikraštis taip pat pranešė, kad sprendimas dėl nuolatinės JAV karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6–12 mėnesių.
Pasak straipsnio, Lenkijos vyriausybė ir prezidentūra veda derybas su JAV administracija tiek dėl amerikiečių karių rotacijos, tiek dėl nuolatinio karinio buvimo planų. Laikraščio cituojamas šaltinis teigė, kad Vašingtonas išreiškė politinę valią ir pasiryžimą įgyvendinti abi iniciatyvas.
Laikraštis pridūrė, kad Lenkijos Nacionalinio saugumo biuro (BBN), pavaldaus prezidentui Karoliui Nawrockiui, vadovas Bartoszas Grodeckis neseniai lankėsi Vašingtone, kur susitiko su aukštais JAV pareigūnais.
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„JAV atstovai ne kartą pabrėžė, kad Lenkija laikoma pavyzdine JAV sąjungininke“, – laikraščio teigimu, sakė B. Grodeckis. „Tą patvirtino mano pokalbiai, įskaitant susitikimus su Pentagono vyriausiuoju strategu [gynybos sekretoriaus pavaduotoju politikos reikalams] Elbridge‘u Colby. Todėl Lenkijos ir JAV bendradarbiavimo perspektyvos ateinantiems metams yra daug žadančios“, – sakė jis.
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