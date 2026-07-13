Karas Ukrainoje. Masinė ataka Rusijoje: po sprogimo – milžiniškas gaisras Michailovsko mieste, dronai skriejo į Maskvą

JAV prezidentą Donaldą Trumpą sužavėjo Ukrainos smūgių galimybės, todėl jo vieši pasisakymai apie šalį tapo palankesni. Apie tai, remdamasis leidiniu „The Washington Post“, praneša RBK-Ukraina.
Leidinio duomenimis, praėjusiais metais D. Trumpas pokalbyje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu teigė, kad šis „neturi jokių kozirių“. Tačiau trečiadienį NATO viršūnių susitikime vykusio susitikimo metu su V. Zelenskiu jis itin palankiai įvertino Kyjivo išradingumą ir Ukrainos tolimojo nuotolio dronų pajėgumus.
Du su situacija susipažinę JAV pareigūnai leidiniui nurodė, kad D. Trumpui reguliariai pateikiamos JAV žvalgybos ataskaitos apie naujus Ukrainos smūgių pajėgumus. Pasak jų, šios galimybės padarė jam didelį įspūdį.
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Ukrainos intensyvėjanti smūgių kampanija prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas daro vis didesnį poveikį pačioje Rusijoje ir sukelia degalų trūkumą įvairiuose šalies regionuose, skelbia „Fox News“.
Buvęs Rusijos opozicijos politikas Maksimas Kacas teigia, kad vis daugiau rusų savo kasdieniame gyvenime pradeda jausti karo pasekmes, o tai gali tapti itin opia problema artėjant Valstybės Dūmos rinkimams.
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Interviu „Fox News“ M. Kacas sakė, kad pirmą kartą rusai iš tikrųjų mato, kaip karas veikia jų kasdienybę.
„Tai ne tik degalų kainos, bet ir jų prieinamumas. Jų tiesiog negalima nusipirkti. Ir tai Rusijai yra labai svarbu“, – teigė jis.
Rusijos naftos perdirbimo pramonė nesugeba patenkinti didėjančios vidaus benzino paklausos, nes Ukrainos ilgų nuotolių smūgių kampanija ir toliau mažina Rusijos naftos perdirbimo pajėgumus, skelbia Karo studijų institutas (ISW).
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