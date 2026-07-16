Berlynas ir Paryžius partnerystę branduolinio atgrasymo srityje pradeda bendromis pratybomis

Apie šią operaciją buvo paskelbta prieš pat Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo ir Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono susitikimą Bensbergo pilyje netoli Kelno.
Pratybos Niorfeniche žymi Vokietijos ir Prancūzijos partnerystės branduolinio atgrasymo srityje, dėl kurios kovo pradžioje susitarė F. Merzas ir E. Macronas, įgyvendinimo pradžią.
Penktadienį oro bazėje susirinks Prancūzijos ir Vokietijos gynybos ir saugumo taryba, daugiausiai dėmesio skirsianti bendradarbiavimui stiprinti. Be to, numatoma priimti sprendimą dėl Vokietijos karių dalyvavimo Prancūzijos branduolinėse pratybose – šių metų pabaigoje tai įvyks pirmą kartą.
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E. Macronas jau prieš kelerius metus pasiūlė Europos partneriams galimybę prisijungti prie Prancūzijos branduolinio skydo. Prancūzija yra vienintelė ES šalis, turinti branduolinių ginklų.
Šiuo metu Vokietijoje dislokuotos JAV branduolinės bombos, kurios yra NATO branduolinio atgrasymo sistemos dalis ir kritiniu atveju būtų naudojamos pasitelkiant Vokietijos karinių oro pajėgų naikintuvus.
Bendradarbiavimo su Prancūzija tikslas – papildyti ir sustiprinti NATO atgrasymo pajėgumus.
Be to, Niorfeniche numatoma aptarti daugianacionalinių pajėgų Ukrainai sukūrimo klausimą, taip pat tolesnius veiksmus, kurių bus imtasi po patirtos strateginio bendradarbiavimo nesėkmės, kai birželio pradžioje praktiškai žlugo bendras naikintuvų projektas FCAS.
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Iš istorinės Vokietijos, Prancūzijos ir Ispanijos bendros gynybos iniciatyvos FCAS liko tik vadinamasis „Kovinis debesis“, kurio tikslas – sujungti įvairias ginklų sistemas. Darbą šioje srityje planuojama tęsti.
Berlyno ir Paryžiaus gynybos ministerijoms buvo pavesta iki penktadienį vyksiančio Prancūzijos ir Vokietijos ministrų susitikimo pateikti „bendrą, atnaujintą gynybos pramonės bendradarbiavimo darbo planą“, kuriame dėmesys būtų sutelktas į „keletą realistiškų ir aktualių projektų“.
Šios savaitės pradžioje lankydamasis Paryžiuje, F. Merzas dalyvavo Norinčiųjų koalicijos, kurią sudaro Ukrainos rėmėjai, susitikime bei stebėjo tradicinį Bastilijos dienos paradą Eliziejaus bulvare.