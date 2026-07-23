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Karas Ukrainoje. V. Zelenskis prakalbo apie signalus iš V. Putino aplinkos: jie supranta

2026 m. liepos 23 d. 06:57
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Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
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Ukrainos dronai smogė vienam didžiausių Rusijos internetinės prekybos milžinės „Wildberries“ logistikos centrų. Dėl atakų bendrovė ir per ją prekiaujantys verslininkai patyrė nuostolių, o Kremlius pripažino, kad situacija išlieka sudėtinga.
Apie tai pranešė naujienų agentūra „Reuters“, primindama, kad šeštadienį bepiločiai orlaiviai atakavo du didelius logistikos centrus Kotovske ir Elektrostalėje.
Po smūgių kilo dideli gaisrai, žuvo aštuoni darbuotojai, o didžiausios Rusijos elektroninės prekybos platformos veikla buvo sutrikdyta. Įprastai ši platforma gali apdoroti daugiau nei 20 mln. užsakymų per dieną.

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„Reuters“ pažymi, kad nors tikrasis padarytos žalos mastas dar nėra aiškus, smūgiai bendrovei, kuri užima svarbią vietą Rusijos vartojimo ekonomikoje, rodo, jog Kyjivas plečia tolimojo nuotolio dronų naudojimo strategiją.
Tokiais išpuoliais siekiama silpninti Rusijos karo pajėgumus ir didinti spaudimą Kremliui dėl taikos derybų.
Tuo metu Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad padėtis išlieka sudėtinga dėl nuostolių, kuriuos patyrė ne tik pati bendrovė, bet ir smulkiojo bei vidutinio verslo atstovai. Jis taip pat atmetė Ukrainos kaltinimus, esą „Wildberries“ dalyvauja karinės paskirties įrangos tiekime.
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