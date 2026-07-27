Iranas pagrasino Ukrainai: be atsako neliks

Šis jo įspėjimas nuskambėjo po Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškimo, kad Kyjivas Kaspijos jūroje surengė ilgojo nuotolio smūgius prieš laivus, gabenančius su Iranu susijusį karinį krovinį.
„Zelenskis atakavo Irano komercinį laivą, pražudydamas jūrininką“, – platformoje „X“ rašė A. Araghchi.
Irano užsienio reikalų ministras šią Ukrainos ataką vadino „akivaizdžiu JT chartijos pažeidimu, padarytu Izraelio nurodymu, šiam siekiant įtraukti Europą į savo karą“.
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Jis pridūrė pokalbiuose su Europos Sąjungos (ES) atstove Kaja Kallas ir Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu pareiškęs, kad Kyjivo veiksmai „negali būti palikti be atsako“.
Irano užsienio reikalų ministerija teigė, kad po atakos laivas „sprogo, žuvo vienas jūrininkas, dar keli liko sužeisti“.
„(Iranas – red. past.) niekada nesikišo į konfliktą tarp Rusijos ir Ukrainos“, – teigiama ministerijos pareiškime.
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Šeštadienį Ukrainos prezidentas V. Zelenskis socialiniame tinkle pareiškė, kad šalies ginkluotosios pajėgos pasiekė „labai gerų rezultatų vykdydamos ilgojo nuotolio smūgius Kaspijos jūroje – įskaitant prieš laivus, naudojamus su Iranu siejamiems kariniams kroviniams gabenti, taip pat karo laivą“.
Savo ruožtu Ukrainos žvalgybos tarnybos platformoje „Telegram“ pranešė, kad dronų atakos buvo surengtos prieš „krovininius laivus, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, naudotus karinių krovinių transportavimui tarp Irano ir Rusijos“.
Pasak Irano valstybinės televizijos, šalies užsienio reikalų ministerija šeštadienį į Teheraną iškvietė Ukrainos reikalų patikėtinį, kad pareikštų protestą dėl šio „priešiško ir nusikalstamo veiksmo“.
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