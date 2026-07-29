Izraelis: „Hezbollah“ pirmą kartą nuo naujų paliaubų surengė dronų ataką

Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudojo prieš birželį įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano – per šias atakas vis žūdavo Izraelio karių.
Izraelio kariuomenė trečiadienį popiet kalbėjo apie „akivaizdų paliaubų pažeidimą“.
Kariai per naktį įvykusį incidentą nenukentėjo, teigiama pranešime. Pasak leidinio „Jerusalem Post“, kuris remiasi su situacija susipažinusiu asmeniu, Izraelis ketina reaguoti į ataką.
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Anot vietos žiniasklaidos, regione netoli Nabatijos miesto Pietų Libane, kur įvyko incidentas, yra didelis požeminis „Hezbollah“ kompleksas, kuriame įsitvirtinę dešimtys grupuotės narių.
Tarp „Hezbollah“ ir Izraelio nuo birželio 19 d. galioja naujos paliaubos. Nuo tada karinių veiksmų sumažėjo, tačiau Izraelio pajėgos toliau atakuoja Pietų Libaną, kad esą kovotų su „Hezbollah“ keliamomis grėsmėmis savo kariams.
Po dešimtmečius trukusios karo padėties Izraelis ir Libano vyriausybė birželio pabaigoje taip pat susitarė dėl kelio į taiką ir saugumą. Tačiau „Hezbollah“ susitarimą atmeta. Grupuotė nedalyvavo derybose ir griežtai atmeta susitarime numatytą savo nusiginklavimą.
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Izraelio ir kaimyninio Libano atstovai kitą savaitę vėl turėtų susitikti Romoje tolesnėms deryboms.