JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija informavo Kongreso narius neketinanti iki šių metų pabaigos išleisti visų 400 mln. JAV dolerių, kuriuos Kongresas anksčiau skyrė pagalbai Ukrainai, praneša naujienų agentūra „Reuters“.
Visos sumos išmokėjimas, „Reuters“ teigimu, atidedamas iki 2029-ųjų.
Pasak naujienų agentūros šaltinio, gegužę JAV Gynybos departamentas nusiuntė įstatymų leidėjams laišką, kuriame išdėstė savo išlaidų planą, įskaitant 2026 finansiniams metams, kurie baigiasi rugsėjo 30 d.. Tačiau praėjus dviem mėnesiams po šio laiško, lėšos vis dar nėra paskirstytos, nėra netgi įsipareigota jų skirti pagal sutartis.
V. Putinas toliau seka pasakas: giriasi, kad Rusijos ekonomika auga greičiau nei ES
Kiti du šaltiniai teigė, kad Kongreso nariai yra nepatenkinti Pentagono grafiku. Pasak įstatymų leidėjų, judama pernelyg lėtai, atsižvelgiant į Ukrainoje vykstantį karą.
Pasak „Reuters“, plane taip pat nurodyta, kad visos pagalbos paketo galutinis pristatymas numatytas 2029 m. rugsėjo 30 d. Agentūra atkreipia dėmesį, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo antroji kadencija baigiasi 2029 m. sausio 20 d.
„Reuters“ teigimu, tai reiškia, kad Ukraina gali gauti visą numatytą 400 mln. JAV dolerių paramą ir tik po to, kai D. Trumpas paliks prezidento postą.
Susiję straipsniai
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.