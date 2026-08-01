JAV ambasados keliose Artimųjų Rytų sostinėse perspėjo amerikiečius būti pasirengusius išvykti

„Regione esantys amerikiečiai turėtų apsvarstyti galimybę išvykti arba būti pasirengę išvykti, jei konfliktas paaštrėtų“, – teigiama saugumo perspėjime, kurio versijas socialiniuose tinkluose paskelbė JAV atstovybės Amane, Jeruzalėje ir Bagdade.
Pranešimuose JAV piliečiai raginami tikrinti informaciją apie skrydžius ir laikytis vietos valdžios institucijų saugumo rekomendacijų.
„Šiuo metu Artimuosiuose Rytuose esantys amerikiečiai turėtų būti atsargūs ir itin budrūs bei pasirengti galimiems skrydžių atšaukimams, periodiniam oro erdvės uždarymui ir kelionių trikdžiams“, – teigiama perspėjime.
Jordanijoje esantiems amerikiečiams patarta nesilankyti JAV karinėse bazėse, kurios pastaruoju metu buvo apšaudytos Irano raketomis, o Izraelyje esantys JAV piliečiai paraginti iš anksto išsiaiškinti artimiausios slėptuvės nuo bombardavimų vietą.
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„Irano režimo veiksmai yra nenuspėjami – tai rodo neseniai priimti sprendimai be perspėjimo ar provokacijų smogti taikiniams regione ir išplėsti atakas į anksčiau nepultas teritorijas (pavyzdžiui, Egiptą)“, – teigiama JAV ambasados Jeruzalėje paskelbtame pranešime.
Trečiadienį Egipto uoste į JAV priklausantį dujas gabenantį laivą pataikė dronas ir sukėlė gaisrą. Egiptas atlieka incidento tyrimą, tačiau kol kas nė vienos grupuotės dėl šio išpuolio neapkaltino.
Tuo metu Irano kariuomenė apkaltino Vašingtoną „eskaluojant įtampą“ regione.
„Bet kuri valstybė, tapsianti nusikalstamos ir agresyvios Amerikos gynybiniu skydu, bus apimta karo liepsnų“, – perspėjo ji.
Šią savaitę Iranas ir JAV po kelių dienų kovų atoslūgio vėl apsikeitė naktiniais smūgiais, tačiau naktį iš penktadienio į šeštadienį apie naujas atakas nepranešta.
Karas Artimuosiuose Rytuose prasidėjo vasario 28 d., kai Jungtinės Valstijos ir Izraelis surengė smūgius Iranui, o šis atsakė raketų ir dronų atakomis visame regione.
JAVIranasDonaldas Trumpas (Donald Trump)
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