Šeštadienį „Truth Social“ tinkle parašęs D. Trumpas teigė, kad sustabdymas priklauso nuo to, ar susitarimas bus pasiektas greitai.
Jis teigė, kad JAV kariuomenė yra pasirengusi smogti visa jėga, tačiau Iranas ir kitos regiono šalys paprašė Vašingtono susilaikyti nuo atakos, nes buvo susitarta dėl „susitarimo esminių nuostatų“.
Pasak D. Trumpo, siūlomame susitarime būtų numatytas visiškas Hormuzo sąsiaurio atidarymas ir „Irano branduolinės grėsmės pabaiga“. Jis pridūrė, kad Izraelis taip pat laikytųsi šio susitarimo.
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D. Trumpas nepateikė daugiau detalių apie tariamą diplomatinę pažangą. Iranas ir kitos derybose dalyvaujančios regiono šalys kol kas nekomentavo šios informacijos.
Teheranas anksčiau grasino atsakomaisiais smūgiais prieš svarbiausią Izraelio ir Persijos įlankos šalių infrastruktūrą, po to, kai JAV žiniasklaida pranešė, kad Vašingtonas svarsto surengti naują didelę ataką prieš taikinius Irane. Pasak pranešimų, smūgiai galėtų būti nukreipti prieš Irano energetikos infrastruktūrą.
Iranas įspėja apie ryžtingą atsaką į bet kokius naujus JAV smūgius.