Per naktinius Izraelio smūgius Gazos Ruože žuvo mažiausiai aštuoni žmonės

Smūgiai surengti tuo metu, kai palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ paskelbė pritarianti naujausiam karo užbaigimo plano etapui.
Penktadienį „Hamas“ nurodė priėmusi JAV prezidento Donaldo Trumpo remiamą pasiūlymą, pagal kurį grupuotė perduotų savo ginklus, o Izraelis palaipsniui išvestų pajėgas iš Gazos Ruožo. Izraelio valdžia oficialios pozicijos dėl susitarimo kol kas nepateikė.
Vis dėlto vienas politinis šaltinis agentūrai AFP teigė, kad be „tikro „Hamas“ nusiginklavimo“ apie atsitraukimą kalbos nebus. Gazos Ruožo civilinės saugos tarnybos pranešė, kad apie vidurnaktį buvo atakuoti keli gyvenamieji objektai.
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Anot tarnybos atstovo, centrinėje Gazos Ruožo dalyje Izraelio kariniam sraigtasparniui smogus vienam butui žuvo vyras ir jo žmona, dar keli žmonės buvo sužeisti.
Dar vienas smūgis suduotas butui į vakarus nuo Gazos miesto – per jį žuvo pagyvenęs vyras ir vaikas. Tuo metu šiaurės vakaruose nuo Kan Juniso esančiame bute per ataką žuvo trys žmonės, tarp jų – ir vaikas.