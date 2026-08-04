Bendrovės „Fire Point“ generalinė direktorė Iryna Terech teigė, kad Kyjivas turi realistiškai įvertinti artimiausiais mėnesiais kilsiančią grėsmę, ypač atsižvelgdamas į didelį oro gynybos sistemų trūkumą šalyje.
„Žiema artėja, o praėjusi žiema Ukrainai ir apskritai didiesiems miestams buvo labai sunki. Ši nebus lengvesnė – tikriausiai ji bus dar sunkesnė“, – CNBC sakė I. Terech.
Ukraina tebėra labai priklausoma nuo balistinėms raketoms perimti naudojamų „Patriot PAC-3“ raketų, kurias tiekia Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Tuo pat metu Ukrainos bendrovės siekia sukurti nuosavas priešraketines technologijas.
D. Trumpas tikina, kad nepaisant Teherano neigimų, derybos tęsiasi: kažkodėl jie nenori pripažinti
„Programą, kuriai sukurti paprastai prireikia nuo 20 iki 30 metų, mėginame sutalpinti į kelerius metus. Tai nėra dalykas, kurį galima padaryti likus trims mėnesiams iki žiemos“, – pabrėžė I. Terech.
Artėjant kitai žiemai Ukraina stiprina savo energetikos infrastruktūros apsaugą ir kaupia atsargas, kad galėtų užtikrinti pakankamą šilumos bei elektros energijos tiekimą. Šalis taip pat siekia gauti papildomą finansavimą iš Europos partnerių ir suformuoti žiemos laikotarpiui skirtą pagalbos paketą.
Analitikas Serhijus Kuzanas mano, kad kai kurie Ukrainos vyriausybės pertvarkymai taip pat gali būti susiję su būtinybe pasirengti atšiauriai žiemai.
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„Iš esmės vyriausybė buvo pertvarkyta ir atnaujinta siekiant iš naujo paleisti institucinius procesus bei pagerinti skirtingų žinybų koordinavimą. Kaip tvirtino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, pagrindinė atnaujinto ministrų kabineto užduotis yra užtikrinti visišką energetikos ir gynybos infrastruktūros pasirengimą šaltiems orams“, – CNBC sakė S. Kuzanas.
Buvęs JAV ambasadorius NATO Kurtas Volkeris mano, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas neabejotinai mėgins pasinaudoti žiema, siekdamas galutinai palaužti Ukrainą ir atimti iš šalies elektros bei šilumos tiekimą. Vis dėlto K. Volkeris teigė, kad Kyjivas yra geriau pasirengęs atremti Rusijos balistinių raketų smūgius nei praėjusią žiemą.
„V. Putinas juda ilgalaikiu keliu į pralaimėjimą. Jis nesugeba susidoroti su nuostoliais mūšio lauke, o Ukraina atima iš Kremliaus naftos perdirbimo ir eksporto pajėgumus, todėl senka jo biudžetas“, – CNBC pareiškė K. Volkeris.
K. Volkerio vertinimu, V. Putinas kovos tol, kol galės, tačiau jo galimybės vis labiau ribojamos.
„Manau, kad jis tęs kovą žiemą, tikėdamasis, jog tai gali būti naudinga Rusijai. Tačiau iki pavasario, mano nuomone, V. Putinas susidurs su griežtais savo agresyvaus karo apribojimais ir turės sutikti su ugnies nutraukimu“, – pridūrė K. Volkeris.
Analitikai naujausius Ukrainos bandymus smogti svarbiems logistikos centrams, tokiems kaip į „Amazon“ panašus mažmeninės prekybos milžinas „Wildberries“, vadina strategija, kuria siekiama padidinti karo kainą Rusijos verslui.
Tikimasi, kad tai privers V. Putiną sėsti prie derybų stalo.
Anksčiau V. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina ketina padaryti viską, kas įmanoma, jog priverstų V. Putiną sutikti nutraukti karą dar iki žiemos.
V. Zelenskis taip pat pažymėjo, kad premjeras turi turėti aiškų sąrašą visko, ko šaliai reikės šią žiemą.
„Kiekvienas Ukrainos ambasadorius turi suprasti, kokių transformatorių mums reikia ir kur jų turime ieškoti“, – sakė jis.
Energetikos tyrimų centro direktorius Oleksandras Charčenka savo ruožtu pareiškė, kad Ukraina nėra pasirengusi greitai atkurti energetikos sistemos, jeigu Rusija žiemą surengtų rimtų smūgių energetikos objektams.
Derybos
Tuo metu Ukrainos vicepremjeras ir energetikos ministras Denysas Šmyhalis "Politico" teigė, kad Ukrainos ir Rusijos vykdomas puolamasis mūšis energetikos sektoriuje nulems būsimas taikos derybas.
„V. Putinas nori sunaikinti mūsų energetikos sistemą ir sužlugdyti mūsų ekonomiką bei ginklų gamybą. Jis taip pat tikisi, kad žiemą mūsų visuomenė palūš iš išsekimo ir spaus vadovybę pasirašyti kapituliacijos dokumentą“, – išskirtiniame interviu savo biure Ukrainos sostinėje teigė D. Šmyhalis.
Visgi atsakydama į išpuolius Ukraina rengia tolimus smūgius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir jau sunaikino apie 40 proc. pagrindinių Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Visoje Rusijoje vis labiau trūksta degalų.
„Tai tarsi 12-asis raundas, ir kiekvienas boksininkas tikisi, kad jo varžovas kris pirmas“, – sakė D. Šmyhalis.
Pasak Ukrainos vicepremjero, Kyjivas viliasi, kad jo suduodami smūgiai bei sąjungininkų sankcijos privers Rusijos lyderį Vladimirą Putiną nutraukti karą šį rudenį. Jei taip neatsitiks, Ukrainai gresia dar viena žiema su rusų atakomis prieš šalies energetikos infrastruktūrą – pasikartos praėjusių metų scenarijus, panardinęs Ukrainos miestus į stingdančią tamsą.
„Dabartinis Rusijos tikslas – sunaikinti mūsų vandens tiekimo sistemą. Praėjusią žiemą jie taikėsi į elektros tiekimą ir šildymą, bet elektros tiekimo sutrikimus dar buvo galima ištverti, jei turėjai dujų ir vandens. Be vandens ir nuotekų sistemos sunku išgyventi ilgiau nei tris diena“, – sakė D. Šmyhalis.
Energetikos ministro teigimu, stiprindama savo gynybą Ukraina didina ir energetikos ir infrastruktūros atsparumą.
Valstybė įrenginėja apsauginius gaubtus elektros, vandens ir dujų saugykloms, dalina modulinio tipo katilus ir elektros generatorius, kurie yra mažesni ir plačiau paskirstomi nei įprastos elektrinės.
Apie 40 šalių ir organizacijų taip pat suaukojo 2,1 mlrd. eurų Ukrainos energetikos paramos fondui, kurį įkūrė ir jam vadovauja Europos energetikos bendrijos sekretoriatas.
Pernai fondas pasirašė 367 pirkimo sutartis ir suteikė 447 mln. eurų paramos energetikos sektoriuje. Trys ketvirtadaliai lėšų buvo skirti elektros gamybai, skirstymui ir perdavimui.
„Tačiau įranga yra naikinama, o mums reikia rezervo žiemai“, – akcentavo D. Šmyhalis.
Pasak jo, Ukrainai iki žiemos būtini dar 500 mln. eurų.
Pagal optimistinį scenarijų, kurio D. Šmyhalis pageidautų, V. Putinas galiausiai suvoktų negalįs laimėti karo ir šį rudenį pasiektų susitarimą dėl taikos. Tačiau, pripažįsta ministras, Kremliaus galva nerodo jokių ženklų, kad ketintų atsisakyti Ukrainai keliamų reikalavimų, o tai greičiausiai reiškia, kad karas išsitęs į žiemą.
„Jis patirs nuostolių, bet nutemps mus į žiemą. Tai pesimistinis scenarijus, bet aš esu optimistiškai nusiteikęs, kad šią žiemą išgyvensime – esame tam pasirengę“, – pabrėžė D. Šmyhalis.
„Politico“ primena, kad D. Šmyhalis daugiau nei šešerius metus ėjo įvairias aukštas pareigas Ukrainos vyriausybėje, įskaitant ministro pirmininko. Vieno iš prezidento Volodymyro Zelenskio efektyviausių krizių valdymo specialistų reputaciją užsitarnavęs penkiasdešimtmetis perėmė energetikos ministro postą šių metų sausį, Rusijai vykdant nuožmią bombardavimo kampaniją prieš Ukrainos energetikos sistemą.
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