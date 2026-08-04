Kataras: tarpininkavimo pastangos Irano kare tęsiasi

Tarpininkai mėgina suderinti skirtingas pozicijas.
„Nuolat keičiamasi projektais“, – sakė atstovas.
Dėl Hormuzo sąsiaurio atvėrimo esą iki šiol susitarimas nepasiektas. „Tai gali pasikeisti ateinančiomis valandomis ar dienomis“, – pažymėjo M. al Ansari. Dabar esą svarbiausia užkirsti kelią eskalacijai ir susitarti dėl Hormuzo sąsiaurio atidarymo.
D. Trumpas tikina, kad nepaisant Teherano neigimų, derybos tęsiasi: kažkodėl jie nenori pripažinti
JAV iždo sekretorius: susitarimas su Iranu gali būti pasiektas šiandien arba rytoj
JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas pareiškė, kad jau netrukus gali būti pasiektas susitarimas su Iranu dėl Hormuzo sąsiaurio atvėrimo. Susitarimas esą gali būti pasiektas antradienį arba trečiadienį.
„Kalbamės su iraniečiais ir manau, jog yra tikimybė, kad šiandien ar rytoj pasieksime susitarimą atverti sąsiaurį ir judėti normalesnės padėties šiame konflikte link“, – sakė S. Bessentas antradienį interviu stočiai CNBC.
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Prieš tai tarpininkas Kataras teigė, kad kol kas nepasiektas susitarimas dėl Hormuzo sąsiaurio atvėrimo, „tačiau tai gali pasikeisti ateinančiomis valandomis ar dienomis“. Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas Majedas al-Ansari kalbėjo apie vykstančias diplomatines pastangas, kurios „jau toli pažengusios“.
Tarpininkai esą mėgina suderinti skirtingas pozicijas.
„Nuolat keičiamasi projektais“, – sakė atstovas. Dabar esą svarbiausia užkirsti kelią eskalacijai ir susitarti dėl Hormuzo sąsiaurio atidarymo.
Kataras, kaip ir Pakistanas, tarpininkauja konflikte tarp JAV ir Irano.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad vyksta derybos su Iranu dėl konflikto sureguliavimo. Kartu jis kalbėjo apie „paskutinę galimybę“ vadovybei Teherane.
Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas tuo tarpu pirmadienio vakarą patikino, kad nei vyksta derybos, nei numatyti susitikimai. Vieninteliai šiuo metu vykstantys pokalbiai esą yra pokalbiai su Omanu dėl Hormuzo sąsiaurio administravimo. Šis sąsiauris Persijos įlankoje labai svarbus tarptautinei laivybai, ypač naftos ir dujų gabenimui.
JAV ir Izraelis vasario 28 d. užpuolė Iraną. Nuo tada keliskart būta derybų ir paliaubų, tačiau karas nėra pasibaigęs.