Amerikiečiai ėmėsi naujo metodo: vilkus baido dronais

JAV vakarinėje dalyje iki XX amžiaus pirmosios pusės buvo sumedžioti beveik visi pilkieji vilkai.
10-ojo dešimtmečio viduryje jie buvo vėl įveisti Aidaho valstijoje ir Jeloustouno nacionaliniame parke ir taip išplito, kad Šiaurinių Uolinių kalnų šių žvėrių populiacija buvo išbraukta iš nykstančių rūšių sąrašo.
Vašingtono ir Oregono valstijose šiuo metu gyvena šimtai vilkų, dar keliasdešimt – Šiaurės Kalifornijoje. Tūkstančiai jų įsikūrę netoli Didžiųjų ežerų.
Ėmėsi naujo metodo
Augant vilkų populiacijai fermų savininkams nuolat tenka imtis vis kūrybiškesnių būdų gyvuliams apsaugoti.
Vilkams baidyti pasitelkiamos elektrifikuotos tvoros, signalizacijos sistemos, sarginiai šunys, raitieji patruliai, spąstai, o nuo šiol – ir dronai.
Tiesa, kai kuriose vietovėse, kur nemirtinosios priemonės nepasiteisino, pareigūnai įprastai leidžia sumedžioti vilkus, pavyzdžiui, kaip neseniai Vašingtono valstijoje.
Valstijų ir federalinių agentūrų duomenimis, 2022 m. pilkieji vilkai papjovė apie 800 naminių gyvūnų dešimtyje valstijų.
JAV Žemės ūkio departamento (USDA) Gyvūnų ir augalų sveikatos inspekcijos tarnybos mokslininkai sukūrė vilkų baidymo metodą dronu – jie stebimi termovizoriais naktį, kai yra aktyviausi.
Preliminarus tyrimas parodė, kad vilkus gali išvaikyti žmogaus balso įrašai, transliuojami per prie drono pritvirtintą garsiakalbį.
Sėkmingų bandymų vilkams sutrukdyti medžioklę jau buvo užfiksuota.
Pirmąkart išvydęs vieną jų pagrindinis USDA tyrėjas projekte Dustinas Ranglackas plačiai šypsojosi: „Jeigu mums pavyktų sumažinti neigiamą vilkų poveikį, priartintume galimybę su jais sugyventi.“
Pliusai ir minusai
Dronas transliuoja iš anksto įkeltus muzikos kūrinius, šūvių, fejerverkų garsus ir balsus.
Operatorius paleidžia tris atsitiktinai pasirinktus įrašus, pavyzdžiui, grupės „AC/DC“ dainą „Thunderstruck“ su joje girdimais riksmais ir šiurpuliukus keliančiais elektrinės gitaros solo arba filmo „Santuokos istorija“ sceną.
„Daugiau to nepakęsiu!“ – šaukia aktorė Scarlett Johansson vienoje 2019 metais sukurtos juostos „Santuokos istorija“ ištraukoje.
„Ko? Negaliu kalbėtis su žmonėmis?“ – atšauna jos partneris filme aktorius Adamas Driveris.
Minėtiems dalykams nesuveikus operatorius gali improvizuoti – šaukti per mikrofoną ar paleisti kitą įrašą.
USDA dronų pilotai šią vasarą tęsė patruliavimą palei Oregono ir Kalifornijos sieną ir stebėjo vilkų reakciją fermų teritorijose, kuriose pasirodo daugiausia šių plėšrūnų.
Nauja technologija turi ir trūkumų: dronas su naktinio matymo įranga ir garsiakalbiu kainuoja apie 20 tūkst. dolerių (17 tūkst. eurų), operatoriui būtini specialūs kursai. Negana to, jis neveikia gerai miškingose vietovėse, todėl daugeliui ūkininkų toks būdas neapsimoka.
Stebės žvėrių reakciją
Jei vis dėlto naujovė pasirodys efektyvi ir jos kaina sumažės, vieną dieną ūkininkams užteks tiesiog paprašyti vilkų išeiti.
Oregone gyvenantis Paulas Wolfas (šį pavardė lietuviškai reiškia „vilkas“. – Red.) – JAV Žemės ūkio departamento pietvakarių regiono vadovas ir didžiausias sunkiojo metalo grupės „Five Finger Death Punch“ gerbėjas tarp dronų operatorių.
P.Wolfas prisiminė vieną pirmųjų susidūrimų su vilku, kuris iš pradžių tiktai smalsiai spoksojo į aparatą, kol pilotas neprabilo per garsiakalbį: „Jis pasakė: „Ei, vilke, eik iš čia.“ Žvėris iš karto atsitraukė nuo galvijų ir pabėgo.“
Aplinkosaugos aktyvistai dronus vertina optimistiškai, nes jie leidžia baidyti vilkus įvairiais būdais ir įvairiose vietose.
„Vilkai bijo naujų dalykų, – tvirtino Biologinės įvairovės centro atstovė Amaroq Weiss, dirbanti šių plėšrūnų išsaugojimo srityje. – Žinau, kad žmonių vaizduotėje vilkai yra dideli, bauginantys padarai, kurie nieko nebijo.“
Ar vilkai galėtų priprasti prie dronų, neaišku. Galvijų ganytojai ir vilkų medžiotojai Europoje jau seniai juos atbaido ilgomis virvėmis su pritvirtintomis plazdančios medžiagos skiautėmis, bet vilkai galiausiai gali suvokti, kad vėliavėlės jiems grėsmės nekelia.
Parengta pagal AP ir ELTA inf.