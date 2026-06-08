Policija tiria mįslingus incidentus: iš šulinių naktį lenda žmonės

Socialiniuose tinkluose pasirodė mįslingi vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip žmonės naktį lipa iš kanalizacijos sistemų visame mieste.
„USA Today“ skelbia, kad vien Brukline praėjusią savaitę pranešta apie du tokius incidentus, užfiksuotus stebėjimo kamerų.
Apie pirmąjį incidentą pranešta ketvirtadienio vakarą, o apie kitą – penktadienį, apie 1 val. nakties.
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„Niujorko policijos departamentas, siekdamas įsitikinti, kad visuomenei nekyla grėsmės, į kanalizacijos sistemą pasiuntė savo aukštos kvalifikacijos gelbėjimo tarnybų skyriaus pareigūnus, kad įsitikintų, jog asmenys nepaliko nieko kenksmingo – nieko nerasta“, – pirmadienį „NBC“ teigė Niujorko policijos departamentas.
Pranešime priduriama, kad Niujorko miesto aplinkos apsaugos departamentas, kuris yra atsakingas už sistemą, taip pat nuvyko ir neaptiko jokios žalos kanalizacijos sistemos įrangai.
Aukšto rango teisėsaugos pareigūnas „NBC“ sakė, kad viena iš tyrėjų svarstomų teorijų yra ta, jog užfiksuoti asmenys „ieško vertingų daiktų, kurie patenka į kanalizaciją“.
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Dėl incidentų niekas nebuvo suimtas, o tyrimas tęsiamas.