Pravėrė didžiausio Europos nuogalių festivalio užkulisius: kas ateina ir ką veikia?

Didžiausias Jungtinės Karalystės naturistų festivalis kasmet į Somersetą pritraukia šimtus dalyvių – nuo ilgamečių naturistų iki žmonių, kurie nuogi viešumoje pasirodo pirmą kartą. Renginio programa mažai kuo skiriasi nuo įprastų vasaros festivalių: čia vyksta gyvos muzikos koncertai, komedijos vakarai, jogos užsiėmimai, sporto varžybos, paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, žygiai gamtoje ir vakariniai šokiai. Šiais metais trijų dienų festivalis vyko liepos pradžioje.
Vienas ryškiausių skirtumų – festivalio dalyviai didžiąją laiko dalį praleidžia be drabužių. Vis dėlto organizatoriai nuolat akcentuoja, kad natūrizmas nėra susijęs su seksualumu. Renginyje galioja griežtos pagarbos, sutikimo ir saugios aplinkos taisyklės, o viešas seksualinis elgesys nėra toleruojamas. Festivalis save pristato kaip vietą, kurioje žmonės gali jaustis laisvai, nebijodami vertinimo dėl amžiaus, kūno formų ar randų.
BBC kalbinti festivalio dalyviai pasakojo, kad didžiausia staigmena dažnai būna ne pats nuogumas, o tai, kaip greitai jis tampa nebesvarbus. Daugelis prisipažįsta, jog pirmosiomis minutėmis jautėsi nedrąsiai, tačiau netrukus dėmesys persikelia į pokalbius, muziką, sportą ar kitas veiklas. Pasak jų, būtent supratimas, kad visi atrodo skirtingai ir niekas dėl to neteisia, leidžia atsipalaiduoti bei sustiprinti pasitikėjimą savimi.
Pasak organizatorių, žmones į „Nudefest“ sugrįžti skatina ne pats nuogumas, o bendruomenės jausmas. Čia susirenka įvairaus amžiaus žmonės, šeimos, poros ir pavieniai lankytojai. Daugelis jų sako, kad festivalyje pirmą kartą pajuto, ką reiškia būti priimtam be išankstinių nuostatų ar spaudimo atitikti grožio standartus. Būtent dėl šios atmosferos „Nudefest“ dažnai apibūdinamas kaip kūno pozityvumo ir savęs priėmimo šventė, kurioje drabužių nebuvimas tampa tik fonu, o svarbiausia – bendravimas, muzika ir galimybė bent kelioms dienoms pamiršti kasdienius kompleksus.