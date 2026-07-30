Gaudynės su bizonu seneliui baigėsi liūdnai: kaulas lūžo keturiose vietose

Per išpuolį C. Isom-McDanielio šlaunikaulis – stipriausias žmogaus kūno kaulas – netoli klubo lūžo keturiose vietose.
Rentgeno nuotraukoje matyti, kad kaulas suskilo į kelias dalis, o gydytojas šią traumą apibūdino kaip „gana skausmingą“.
Incidentas įvyko vyrui su anūku vaikštant nacionaliniame parke. Vaizdo įraše matyti, kaip suirzęs bizonas visu greičiu puola C. Isom-McDanielį, vejasi jį tarp medžių, galiausiai užkabina vienu ragu ir išsviedžia į orą.
„Pamatėme bizoną, jis buvo atsigulęs. Jis nerodė agresijos ženklų, kol nepasirinko taikinio, o tuo taikiniu tapau aš“, – iš ligoninės lovos pasakojo C. Isom-McDanielis.
Vyras teigė, kad tuo metu kartu su juo buvo anūkas, ir pabrėžė, jog bizonai juda daug greičiau, nei žmonės galėtų įsivaizduoti.
„Kai tik jis atsitraukė nuo to medžio, išsviedė mane į orą. Nuo paties smūgio mėlynių nepatyriau, tačiau problema tapo nusileidimas“, – sakė C. Isom-McDanielis.
Jis paaiškino, kad prieš išpuolį šeima buvo ką tik pavakarieniavusi, o jis su anūku išėjo pasivaikščioti. Pamatęs artėjantį pavojų vyras liepė anūkui trauktis į saugią vietą ir pats mėgino pabėgti, tačiau bizonas toliau jį vijosi.
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„Net kai jau gulėjau ant žemės, jis galėjo mane sutrypti, persmeigti ragais ar padaryti bet ką“, – pridūrė C. Isom-McDanielis.
Vyras teigė esantis dėkingas, kad išgyveno, ir pripažino, jog sužalojimai galėjo būti dar sunkesni. Rodydamas rentgeno nuotrauką gydytojas paaiškino, kad kaulas iš tiesų lūžo į daugybę dalių.
„Čia matyti keli fragmentai, taip pat lūžiai ir per kaulą einančios lūžio linijos“, – sakė medikas.
Neįprastą incidentą nufilmavo profesionalus fotografas Mike’as MacLeodas. Jis teigė, kad vos išpuoliui pasibaigus nukentėjusysis, nepaisydamas stipraus skausmo, buvo geros nuotaikos.
„Jam labai skaudėjo, tačiau jis visą laiką buvo sąmoningas ir juokavo“, – leidiniui „Cowboy State Daily“ pasakojo M. MacLeodas.
Fotografo teigimu, nukentėjusysis nerimavo ir norėjo pamatyti vaizdo įrašą, kad įsitikintų, jog pats neišprovokavo bizono. M. MacLeodas pabrėžė, kad dėl incidento vyras nebuvo kaltas.
„Tai ne jo kaltė. Tai galima suprasti nuo pat pradžių – bizonas buvo tikrai labai, labai įniršęs“, – sakė M. MacLeodas.
Dar prieš C. Isom-McDanieliui vos išvengiant mirties, tas pats bizonas jau buvo gąsdinęs kelias kitas lankytojų grupes.