Lagamine Atėnuose radus škotės kūną – naujas posūkis: sulaikytas įtariamasis

38-erių Elisabeth-Jane Ross kūną lagamine apleistame pastate Atėnų Kypselio rajone liepos 18 d. rado benamis. Manoma, kad ji mirė penkiomis-septyniomis dienomis anksčiau, tačiau, remiantis pranešimais, kažkas naudojosi jos mobiliuoju telefonu ir jos vardu siuntė žinutes. Graikijos policija atpažino auką pagal pirštų antspaudus.
E. J. Ross, kuri, kaip manoma, yra iš Edinburgo, birželio 26 d. atvyko į Graikiją ir iš pradžių buvo apsistojusi pas savo draugus Pirėjuje. Teigiama, kad tada ji išvyko susitikti su savo draugais amerikiečiais kitoje Graikijos sostinės dalyje, tačiau ar šis susitikimas apskritai įvyko, neaišku.
Policija nurodė, kad išanalizavo vaizdo medžiagą, jog nustatytų įtariamojo, kuris ketvirtadienį prisipažino, tapatybę.
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Manoma, kad 26-erių vyras sukišo moters kūną į lagaminą ir nunešė jį į apleistą vietą, kur jis ir buvo rastas. Teigiama, kad vėliau jis pasinaudojo jos banko kortele, jog išsigrynintų pinigų.
Įtariamojo namuose buvo rasta pistoleto kopija ir peilis, o policija iškėlė jam bylą dėl žmogžudystės, apiplėšimo ir ginklų laikymo įstatymų pažeidimo.
Užsienio ir Britų Sandraugos reikalų ministerija kiek anksčiau pareiškė: „Šiuo sudėtingu laikotarpiu mintimis esame su Elisabeth šeima. Teikiame konsulinę pagalbą ir palaikome ryšį su vietos valdžios institucijomis.“
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Tuo metu Škotijos policijos atstovas pažymėjo: „Mums žinoma apie škotės mirtį Atėnuose ir mes bendradarbiaujame su Graikijos valdžios institucijomis. Pareigūnai teikia paramą jos šeimai Škotijoje.“