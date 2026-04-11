Rinkimus peržvelgęs vengrų ekspertas įspėjo: V. Orbanas yra V. Putino Trojos arklys

Jau sekmadienį vyksiančiuose Vengrijos parlamento rinkimuose nuo 2010-ųjų valdanti partija „Fidesz“ ir premjeras Viktoras Orbanas nebeatrodo neįveikiamas. Jam iššūkį meta opozicinė partija „Tisza“ su Peteriu Magyaru priešakyje.
Nepriklausomų institutų atliktos apklausos prognozuoja, kad rinkimus laimės būtent P. Magyaro partija. Analitikai taip pat prognozuoja rekordinį rinkėjų aktyvumą, kuris gali siekti apie 75–80 proc.
A. Bocko vertinimu, rinkimų rezultatų prognozes iš anksto vertinti reikėtų atsargiai. Kova bus labai įtempta, nes rinkimų sistema stipriai linksta į V. Orbano partijos naudą, negalima atmesti ir manipuliavimo balsais galimybės.
Apie tai kalbama dar neprasidėjus rinkimams. Vengrijos vidaus žvalgyba sulaukė kaltinimų mėginant sabotuoti „Tisza“, nuskambėjo komentarai dėl Rusijos kišimosi, o neseniai išleistame filme pasirodė kaltinimai dėl masinio balsų pirkimo dabartinės valdžios naudai.
62-ejų metų V. Orbano vyriausybė jau ilgą laiką blokuoja paramos Ukrainai ir sankcijų Rusijai paketus, griežtina retoriką Kyjivo atžvilgiu, palaiko glaudžius santykius su Maskva ir susiduria su kritika dėl demokratinių principų nesilaikymo.
Analitikų teigimu, siekdamas padidinti savo galimybes būti perrinktu, V. Orbanas pasinaudojo slapta Rusijos pagalba. O pastaruoju metu jis ir užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto įsivėlė į nutekintų skambučių su Vladimiru Putinu ir Sergejumi Lavrovu skandalą.
„Vengrija Rusijai yra svarbi kaip svarbiausia jos sąjungininkė ES. Netgi galima sakyti, kad ji yra tarsi Trojos arklys, ir tai atsispindi pastarosiose tyrimuose dėl galimo P. Szijjarto atsiskaitymo S. Lavrovui, taip pat neseniai viešumoje pasirodžiusiuose nutekintuose jų pokalbių įrašuose“, – aiškino A. Bockas.
V. Orbano kampaniją palaiko ir kiti kraštutinės dešinės lyderiai iš viso pasaulio: JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo administracija, Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis, Argentinos vadovas Javieras Milei ir kt.
Tuo tarpu P. Magyaras pažadėjo sistemos pokyčius – susidoroti su korupcija, sutvarkyti viešąsias paslaugas ir atkurti demokratines institucijas. Jis savo rinkimų kampanijos devizu pasirinko „Dabar arba niekada“ – tai istorinis Vengrijos revoliucionierių vienijantis šūkis.
Portalas Lrytas svarbiausiais Vengrijos parlamento rinkimų klausimais pasikalbėjo su vieno didžiausių Europoje analitinių centrų ekspertu A. Bocku.
– Žvelgiant į naujausias apklausas, opozicinė partija „Tisza“ pirmauja prieš „Fidesz“. Artėjant rinkimų pabaigai, kokios yra jūsų prognozės? Kokius galimus scenarijus matote?
– Žinote, aš apskritai atsargiai vertinu prognozes, tačiau akivaizdu, kad ilgametis Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas susiduria su stipriausia opozicija nuo 2010 metų, kuri aiškiai meta iššūkį jo valdžios pozicijoms.
Remiantis dabartinėmis apklausomis, matome, kad „Tisza“ turi labai tvirtą persvarą, tačiau manau, kad galiausiai tai bus gana įtempta kova dėl įvairių struktūrinių ir politinių priežasčių.
Čia yra svarbi ir rinkimų sistema. Tai, kaip sudarytos rinkimų apygardos, palankiau veikia „Fidesz“, o didelė dalis Vengrijos žiniasklaidos taip pat yra stipriai susijusi su „Fidesz“.
Taigi V. Orbanas kontroliuoja žinutes tradicinėje žiniasklaidoje, be to, yra tikimybė, kad apklausos nėra visiškai tikslios ir galbūt nuvertina „Fidesz“ palaikymą.
Ir, žinoma, rinkimų dieną dar daug kas gali nutikti. Todėl būčiau atsargus – nors „Tisza“ turi nemažą persvarą, mano prognozė yra tokia, kad greičiausiai tai bus gana artima kova.
– Iš Baltijos regiono perspektyvos mes dažnai žvelgiame į Vengriją per teisinės valstybės problemų ir jos pozicijos Ukrainos atžvilgiu prizmę. Tačiau kokios yra pagrindinės politikos problemos, svarbios vidutiniam Vengrijos rinkėjui?
– Apskritai manau, kad šie rūpesčiai daugiausia yra vidaus pobūdžio.
„Tisza“ rinkėjams svarbiausias yra pokyčių siekis. Taip pat jiems svarbi opozicija dabartinei valdžiai, atsakomybės užtikrinimas ir kova su korupcija, taip pat viešosios paslaugos – sveikatos apsaugos ir švietimo būklė, kuri Vengrijoje yra gana prasta.
„Fidesz“ rinkėjams svarbiausia yra užtikrinti taiką ir saugumą, pasitikėjimas dabartine valdžia ir jos patikimumas, taip pat konkrečių politikos priemonių ir naudų svarba.
Pragyvenimo išlaidos ir infliacija yra svarbūs klausimai abiejų partijų rinkėjams. Šios įžvalgos iš esmės remiasi ir nauja apklausa, kurią atliekame ir kuri bus paskelbta per artimiausias kelias dienas, todėl galiu ją čia paminėti.
Taigi, nepaisant to, kad Viktoras Orbanas daugiausia kampaniją grindė užsienio politikos klausimais, tokiais kaip karas Ukrainoje, vidaus problemos atrodo svarbesnės vidutiniam Vengrijos rinkėjui.
– Pastaraisiais mėnesiais iš matome suintensyvėjusią V. Orbano retoriką, įskaitant pasikartojančias nuorodas į „Družbos“ naftotiekį ir situaciją dėl Ukrainos bankininkų pagrobimo. Tad kodėl V. Orbanas dabar renkasi pulti Ukrainą? Kaip tai susiję su rinkimais, jei išvis susiję?
Taip, manau, kad tai labai susiję su rinkimais ir pačia „Fidesz“ kampanija. Šiuo metu stebime itin ekstremalią diplomatinės įtampos eskalaciją tarp Ukrainos ir Vengrijos.
Yra įtampų su Ukrainos prezidentu (Volodymyru – red. past.) Zelenskiu, o antiukrainietiškas naratyvas tapo centriniu „Fidesz“ rinkimų kampanijos elementu. Jūsų paminėti incidentai akivaizdžiai buvo išnaudoti V. Orbano ir „Fidesz“ stovyklos rinkimų kampanijoje.
V. Orbanas kuria naratyvą, kuriame Ukraina vaizduojama kaip rizikos šaltinis. Jis formuoja platesnę žinutę, stipriai paremtą nesaugumo ir baimės temomis.
Svarbus šio naratyvo elementas yra, pavyzdžiui, energetika – V. Orbanas parodo į ginčus dėl „Družbos“ naftotiekio, siekdamas parodyti, kad Vengrijos prieigai prie rusiškos energijos gali būti grasinama.
Šie argumentai tiesiogiai siejami su vidaus politika. V. Orbanas ne kartą perspėjo, kad opozicija, įskaitant „Tiszos“ partija, glaudžiau bendradarbiautų su Europos partneriais ir įtrauktų Vengriją į karą. Iš esmės, būtent tokį pavojų jis ir akcentuoja.
Tuo pačiu metu V. Orbanas siekia sumenkinti opozicijos patikimumą, teigdamas, kad „Tisza“ yra veikiama ar finansuojama Ukrainos.
Taip pat jos lyderis Peteris Magyaras vaizduojamas kaip V. Zelenskio marionetė. Šie teiginiai iš esmės sudaro rinkimų kampanijos žinutę, kuri susieja užsienio politikos baimes su rinkėjų pasirinkimais.
– Yra ir dar vienas veiksnys – Rusija. Kilo nemažai skandalų dėl tariamo Rusijos įsitraukimo į rinkimus. Pranešama, kad Rusija siuntė patarėjus į Vengriją, taip pat buvo nutekinti pokalbiai tarp P. Szijjarto ir S. Lavrovo, o antradienį – ir tarp V. Orbano bei V. Putino. Taigi, kokį vaidmenį Rusija čia atlieka šiuose rinkimuose? Kiek Vengrija yra svarbi Rusijai?
V. Orbano požiūrį į Rusiją pirmiausia lemia energetiniai interesai, ir tai įsilieja į platesnę strategiją, kuria siekiama subalansuoti Vengrijos užsienio politiką.
Praktikoje V. Orbano vyriausybė nuosekliai gilino bendradarbiavimą su Maskva energetikos srityje, laikydama tai būdu diversifikuoti išorinius ryšius ir išlaikyti tam tikrą nepriklausomybę nuo ES.
Tai matyti iš ilgalaikių dujų kontraktų, iš tęsiamų naftos tiekimų per „Družbos“ naftotiekį, apie kurį pastarosiomis savaitėmis daug kalbėjome, taip pat iš Paks atominės elektrinės plėtros, kurią vykdo Rusijos bendrovė „Rosatom“.
Itin įdomu tai, kad net ir po 2022 m. plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą Vengrija liko vienintelė ES šalis, kuri šį energetinį bendradarbiavimą su Maskva iš esmės išlaikė nepakitusį.
Tuo pat metu Budapeštas siekė išimčių iš ES sankcijų, ypač energetikos srityje, ir apskritai priešinosi pastangoms jas dar labiau griežtinti.
Vengrijos pareigūnai taip pat dažnai pabrėžia ryšių su Kremliumi palaikymo svarbą. Norint iliustruoti, kiek šis bendradarbiavimas yra aktyvus, nuo 2022 m.
V. Orbanas su V. Putinu susitiko kelis kartus, o užsienio reikalų ministras P. Szijjarto Rusijoje lankėsi daugiau nei 15 kartų.
Taigi, Vengrija Rusijai yra svarbi kaip svarbiausia jos sąjungininkė ES. Netgi galima sakyti, kad ji yra tarsi Trojos arklys, ir tai atsispindi pastarosiose tyrimuose dėl galimo P. Szijjarto atsiskaitymo S. Lavrovui, taip pat neseniai viešumoje pasirodžiusiuose nutekintuose jų pokalbių įrašuose.
– Grįžtant prie rinkimų, neseniai pasirodė filmas „The Price of Vote“ („Balso kaina“ - liet.), kuriame teigiama, kad iš esmės valdžia baugina rinkėjus ir siūlo pinigus vietos pareigūnams, kad šie darytų spaudimą žmonėms remti „Fidesz“.
Taigi, jūsų nuomone, ar įmanoma, kad V. Orbanas galėtų imtis tokių ar net dar griežtesnių metodų, ir kiek plačiai tokios praktikos iš tikrųjų gali būti paplitusios?
Dokumentinis filmas aiškiai tvirtina, kad vyksta plataus masto balsų pirkimas ir spaudimas rinkėjams, taip pat didelio masto rinkėjų bauginimas, daugiausia kaimo bendruomenėse.
Iš tiesų, ankstesniuose Vengrijos rinkimuose buvo tam tikrų kaltinimų dėl balsų pirkimo, tačiau mažesniu mastu.
Balsų pirkimas, taip pat ir per maisto dalijimą, dažniausiai vyksta skurdesniuose rajonuose, pavyzdžiui, romų bendruomenėse.
Kai kurių nevyriausybinių organizacijų duomenimis, anksčiau buvo daug skundų dėl pažeidimų, įskaitant atvejus, kai rinkėjams buvo siūloma nuo 20 iki 30 eurų, taip pat mėsa ir kitos prekės mainais už balsą.
Taip pat buvo pranešimų apie neteisėtą rinkėjų vežimą autobusais, kas reiškia koordinuotą mobilizaciją apygardose, kuriose kova yra itin įtempta.
Apskritai, atsižvelgiant į tai, kas vyko anksčiau ir kas buvo dokumentuota praeityje, taip pat į tai, ką dabar matome šiame dokumentiniame filme, kuris iš tiesų yra gana šokiruojantis, manau, kad rinkimų rezultatų manipuliavimas yra reali grėsmė.
Egzistuoja tam tikros apžvalgos ir informacija apie tai, kas vyksta vietoje. ESBO (OSCE – angl.) siunčia rinkimų stebėtojus, tačiau dėl šios misijos kilo tam tikrų ginčų.
Taip pat egzistuoja vadinamoji „Laisvės koalicija už laisvus ir sąžiningus rinkimus“, kuri apima komandą, sukurtą ministro pirmininko V. Orbano sąjungininkų.
Tai reiškia, kad, žinoma, kyla pavojus, jog tokie alternatyvūs rinkimų stebėtojai iš esmės pateikia kitokią realybės versiją, kalbant apie rinkimus ir balsavimą. Apskritai tai kelia didelį susirūpinimą.
Taigi, turint omenyje ne tik tai, kas jau buvo matyta ir dokumentuota balsų pirkimo srityje, bet ir tai, kad turime ne tik nepriklausomus rinkimų stebėtojus, bet ir tokius, kurie akivaizdžiai susiję su viena iš dalyvaujančių politinių jėgų.
Taigi, taip – tai kelia susirūpinimą, ir sakyčiau, kad manipuliavimo galimybė kelia susirūpinimą.
– Jau minėjote, kad gana sunku prognozuoti, kas laimės ir kaip viskas klostysis, bet norėčiau panagrinėti galimus scenarijus. Pirmiausia norėčiau pradėti nuo scenarijaus, kuriame „Tisza“ partija laimi rinkimus.
Atsižvelgiant į tai, kad V. Orbánas ir „Fidesz“ valdo Vengriją nuo 2010 metų ir įgyvendino reikšmingas institucines reformas, kiek sudėtinga būtų „Tisza“ partijai pakeisti šalies kryptį, jei ji laimėtų? Ar ji turėtų pakankamai priemonių tai padaryti?
Žvelgiant plačiau, užsienio politikos srityje „Tisza“ siektų formuoti atsakingos ir proeuropietiškos jėgos įvaizdį, galinčios atkurti tarptautinių partnerių pasitikėjimą.
Šiame kontekste partija jau dabar pabrėžia būtinybę normalizuoti santykius su ES ir palaipsniui mažinti bendradarbiavimą su Rusija.
Ko galėtume tikėtis – tai perėjimo nuo Vengrijos kaip „trikdančios“ valstybės, blokuojančios sprendimus, prie labiau bendradarbiaujančios partnerės.
Nemanau, kad būtų daug veto grasinimų, ir Vengrija greičiausiai neblokuotų ES finansinės paramos Ukrainai.
Vengrija vėl aktyviau įsitrauktų į konstruktyvų koalicijų formavimą Taryboje, todėl pagerėtų ES sprendimų priėmimo gebėjimai. Apskritai, europiniu lygmeniu tai būtų aiškus žingsnis į priekį.
Tačiau nacionaliniu lygiu, partija ateitų į valdžią turėdama parlamentinę daugumą, kurią daugiausia sudarytų naujokai – žmonės, turintys ribotą patirtį teisėkūros ar valstybės institucijų valdymo srityje.
Be to, jie greičiausiai paveldėtų sudėtingą situaciją. Ekonomiką, kuri sunkiai atgauna pagreitį, biudžeto deficitą ir sistemą, kuri per daugiau nei dešimtmetį buvo suformuota „Fidesz“ taip, kad bet kuriems įpėdiniams būtų sunkiau valdyti.
Ir tuomet galime matyti, kad yra labai didelė struktūrinė problema. Nebent „Tisza“ laimėtų konstitucinę daugumą, o tai, manau, mažai tikėtina, ji vis tiek turėtų veikti sistemoje, kur pagrindinės institucijos, reguliaciniai organai ir dalis žiniasklaidos išlieka glaudžiai susiję su „Fidesz“.
Todėl jiems tektų susidurti su tam tikra „giliąja valstybe“. O tai apsunkintų reformų įgyvendinimą, greitų rezultatų pasiekimą ir visuomenės pasitikėjimo išlaikymą ilgainiui.
Taigi, taip, nacionaliniu lygiu, turint tik paprastą daugumą arba neįgijus konstitucinės daugumos, tai galėtų būti sudėtinga.
– Dabar norėčiau pakalbėti apie scenarijų, kuriame laimi „Fidesz“. Ko galime tikėtis tokiu atveju? Ar viskas išliks panašiai kaip ir anksčiau, ar galime tikėtis dar didesnio diplomatinio nuosmukio ir judėjimo Rusijos link? Minėjote, kad Vengrija gali būti vadinama Rusijos Trojos arkliu ES. Ar galime tikėtis dar stipresnio judėjimo šia kryptimi?
– Atsižvelgiant į Ukrainos vaizdavimą kaip grėsmę Vengrijos saugumui ir suverenitetui, tikrai išliks problema, kad V. Orbanas blokuoja ir vilkina ES sprendimus, ypač susijusius su Ukraina ir finansiniais paketais, kaip matėme su 90 mlrd. eurų paramos paketu ar 20-uoju sankcijų paketu.
Žinoma, tai, ką matome dabar, labai susiję ir su rinkimų kampanija. Manau, kad dėl paramos paketo ir sankcijų paketo sprendimą greičiausiai bus įmanoma rasti po rinkimų – tiek jei laimėtų „Tisza“, tiek jei laimėtų „Fidesz“.
Tačiau galime tikėtis, kad vis labiau radikalėjantys vyriausybės kaltinimai ir veiksmai Ukrainos atžvilgiu gali trukdyti deeskalacijai po rinkimų.
Net jei būtų pasiektas kompromisas dėl 90 mlrd., Vengrija galėtų arba greičiausiai išliktų „spoilerio“ valstybe ir toliau naudotų vienbalsiškumo taisykles tam, kad maksimalizuotų spaudimą ir „ginkluotų“ tam tikrus procesus.
Europos partneriams teks rimtai svarstyti, kaip su tuo tvarkytis ateityje. Tikėčiausi nuolatinės veto politikos, panašios į tą, kurią matėme anksčiau, už rinkimų kampanijos ribų, nes kampanijos metu tai pasiekė dar aukštesnį lygį.
Kalbant apie kitus partnerius, Vengrija greičiausiai toliau balansuos tarp ES ir ne Vakarų partnerių ir išliks giliai Rusijos įtakos sferoje.
Kaip minėjote savo klausime, ji tikrai galėtų veikti kaip Rusijos Trojos arklys ES viduje. Ir mes matome, žinote, Rusijos įtaką, su Rusijos parama vyriausybės kampanijai, GRU pareigūnų konsultacijomis.
Ir iš to, kad P. Szijjarto perdavinėjo informaciją iš ES Tarybos posėdžių S. Lavrovui ir padėjo S. Lavrovui išbraukti tam tikrus asmenis iš ES sankcijų sąrašo.
Vengrija ir toliau greičiausiai nesilaikys europinio „mainstreamo“, ypač Ukrainos ir Rusijos politikos klausimais. Kalbant apie teisinę valstybę, Vengrija jau yra ES procedūrų taikymo objektas dėl pagrindinių vertybių pažeidimų, ir šie konfliktai, tikėtina, tęsis. Galėtume matyti tolesnę autokratizaciją valdant „Fidesz“.
Taip pat tikėtina, kad būtų dar labiau spaudžiama nepriklausoma žiniasklaida ir nevyriausybinės organizacijos, o viešojoje erdvėje stiprėtų bauginimo atmosfera, kurioje nutildomi kritiški balsai.
Galiausiai, kalbant apie įšaldytas ES lėšas, jos greičiausiai ir toliau liktų susietos su reformomis, kurių Budapeštas nenori įgyvendinti ir tikriausiai toliau priešinsis.
Todėl perspektyvos atblokuoti šias lėšas išlieka labai ribotos, ir nesitikėčiau jokių reikšmingų teisinės valstybės reformų naujos „Fidesz“ vyriausybės atveju.
– Apibendrinant tai, apie ką kalbėjome, akivaizdu, kad šalis gali pasukti dviem skirtingais keliais, priklausomai nuo to, kas nutiks per rinkimus. Kiek iš tikrųjų svarbūs šie rinkimai Vengrijai? Ar galime juos vadinti egzistenciniais rinkimais, kurie nulems šalies kryptį? Kaip jūs tai vertintumėte?
– Tai neabejotinai yra egzistenciniai rinkimai ir akivaizdžiai svarbiausi per pastarąjį pusantro dešimtmečio, nes pirmą kartą per ilgą laiką yra partija, kuri iš tiesų turi realią galimybę laimėti šiuos rinkimus.
Anksčiau buvo bandymų iš kitų opozicinių partijų pusės, tačiau paprastai opozicija būdavo labai susiskaldžiusi ir silpna. Praėjusį kartą jie bandė laimėti susivieniję – nepavyko. Šį kartą bent jau yra opozicija, kuri gali nutraukti V. Orbano valdžios monopolį.
Tačiau, žinoma, reikia pasakyti, kad P. Magyaras ir „Tisza“ yra liberalūs konservatoriai. Tam tikra prasme jie taip pat yra konservatoriai.
Jie nepakeis kai kurių politikos krypčių, pavyzdžiui, migracijos srityje. Taip pat, kaip minėjau, jie tam tikra prasme yra šiek tiek kritiški Ukrainos atžvilgiu, tiesa? Jie tikrai nepalaiko tiesioginės karinės pagalbos ar labai greitos Ukrainos integracijos į ES.
Todėl negalime tikėtis labai progresyvios „Tisza“ vyriausybės, tačiau skirtumas būtų tikrai didelis, ypač kalbant apie teisės viršenybę ir korupcijos problemas – tai galėtų pasikeisti, ir Vengrija vėl galėtų tapti demokratija, o ne tam tikru hibridiniu režimu, kokiu ji yra dabar.
Ir dar vienas, manau, svarbus aspektas: šie rinkimai turi platesnių pasekmių kitoms Europos dalims. Jei „Fidesz“ vyriausybė būtų perrinkta, ji ir toliau koordinuotų bei remtų Europos kraštutinę dešinę ir stiprintų Orbáno, kaip neliberalių režimų pavyzdžio, įvaizdį.
Vengrija, valdoma „Fidesz“, išliktų įtakinga koordinuojant ir stiprinant Europos kraštutinę dešinę, siekiant pertvarkyti Europos politinį kraštovaizdį ir keisti Europą iš vidaus.
Tuo tarpu „Tisza“ pergalė būtų rimtas smūgis šioms neliberalioms, kraštutinės dešinės, nacionalistinėms ir populistinėms jėgoms.
Akivaizdu, kad „Fidesz“ ir pats V. Orbanas yra labai svarbūs veikėjai Europos kraštutinėje dešinėje, ir jei „Tisza“ sugebėtų juos įveikti Vengrijoje, tai turėtų platesnių pasekmių Europai ir kitoms nacionalistinėms bei neliberalioms partijoms.
