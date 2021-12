Anot mažmeninės prekybos tinklo „Rimi“ gamybos asortimento vadovės Astos Šostakienės, per šventes lietuvių stalai neapsiriboja dvylika patiekalų. Tiek per Kūčias, tiek per Kalėdas lietuviai skanauja įvairius žuvies patiekalus, valgo tradicines mišraines, desertus, išbando ir egzotiškus patiekalus.

Ieškantiems naujų skonių prekybos centro kulinarijos ekspertai kviečia pasigaminti gurmanišką jautienos liežuvį.

A.Šostakienė pasakoja, kad artėjančioms šventėms lietuviai ruošiasi jau nuo gruodžio pradžios: iš anksto planuoja būsimas vaišes bei tai, kokių ingredientų prireiks suplanuotiems patiekalams pagaminti.

„Lietuvoje Kūčių tradicijos itin svarbios, tądien valgoma šventinė vakarienė, į kurią susirenka visi šeimos nariai, artimiausi giminaičiai ar draugai. Žinoma, kiekviena šeima turi skirtingų tradicijų, tačiau Kūčių vakarienė Lietuvoje sunkiai įsivaizduojama be silkės, įvairių žuvies patiekalų, kūčiukų, aguonpienio, spanguolių kisieliaus, mielinių pyragėlių su grybais, burokėlių mišrainės ar kitų tam tikriems regionams būdingų valgių“, – populiariausius Kūčių stalo patiekalus vardija A.Šostakienė.

Per Kalėdas stalai dažniausiai lūžta nuo daugybės skirtingų vaišių.

„Ant Kalėdų stalo pirkėjai deda keptą duoną, paukštieną, įdarytas vištas, baltą mišrainę, šaltieną, įvairius mėsos patiekalus ir pyragus. Šių patiekalų pardavimai šventiniu laikotarpiu visuomet būna ryškiausiai pastebimi, – pastebi gamybos ekspertė. – Tiesa, sudėtingesnius, ilgiau paruošti užtrunkančius patiekalus lietuviai renkasi jau pagamintus, o tradicinius ruošia namuose.“

Kulinarijos ekspertai per šias šventes namuose kviečia ne tik įsigyti jau paruoštų patiekalų, bet ir patiems išbandyti įdomių bei gurmaniškų receptų. Pavyzdžiui, namuose pasigaminti žiemos prieskoniais gardintą virtą jautienos liežuvį. Šį delikatesą galima valgyti tiek šiltą, tiek šaltą.

Jautienos liežuvis puikiai dera su tradiciniu krienų ir majonezo padažu, juo galima paskaninti salotas, užkandžius, pusryčių sumuštinius ar kitus šventinius patiekalus.

Pasak „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantės gydytojos dietologės Editos Gavelienės, jautieną į mitybos racioną rekomenduojama įtraukti ne tik dėl skonio savybių, bet ir dėl naudos sveikatai: „Jautienos liežuvis, kaip ir kitos jautienos dalys, turtingas geležimi, B grupės vitaminais, eile mikroelementų, tarp kurių žmogui svarbus cinkas ir, be abejo, visaverčiais baltymais. Jautiena priskiriama raudonos mėsos grupei ir yra liesesnė, joje mažiau sočiųjų riebalų ir cholesterolio.

Jautieną ar kitą raudoną mėsą rekomenduojama skanauti kartą ar du kartus per savaitę. Suaugusiam žmogui rekomenduojama savaitės norma yra apie 500 gramų, todėl ir jautienos liežuvis galėtų būti puikus pasirinkimas paįvairinti mitybą per šventes.“

„Rimi“ kviečia namuose pasigaminti visame pasaulyje maisto ekspertų vertinamą jautienos liežuvį ir jį gardinti populiariausiais žiemos prieskoniais.

Gvazdikėlių skonio jautienos liežuvis

10 porcijų reikės:

1 vnt. jautienos liežuvio

80 g druskos

3 šaukštų cukraus

2 cinamono lazdelių

1 šaukšto malto imbiero

2 šaukštelių garstyčių miltelių

1 šaukšto juodųjų pipirų žirneliais

1 šaukšto muskatų

5 vnt. žvaigždinių anyžių

10 gvazdikėlių

1 svogūno

3 Chalapos paprikų

Kaip gaminti

Visus prieskonius, išskyrus gvazdikėlius, išmaišykite 1 litre šilto vandens.

Druska ir cukrus turi ištirpti. Įpilkite 1 litrą šalto vandens, įdėkite jautienos liežuvį, uždenkite. Svarbu, kad marinatas visiškai apsemtų liežuvį. Pastatykite šaltai marinuotis 2 dienas.

Į puodą įdėkite marinuotą liežuvį, suberkite susmulkintus svogūnu, Chalapos papriką ir gvazdikėlius, įpilkite vandens, kad apsemtų liežuvį. Virkite apie 2 valandas, kol liežuvis suminkštės. Stebėkite, kad virimo metu liežuvis būtų visąlaik apsemtas.

Išvirtą liežuvį išimkite iš vandens, nulupkite ir dar kartą įdėkite į puodą su vandeniu, kuriame virė, kelioms minutėms. Išimkite, atvėsinkite ir patiekite karštą arba atvėsusį. Galite gaminti ir sumuštinius.