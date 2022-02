Tarp populiariausių pasirinkimų dienos pradžiai – klasikiniai pusryčiai su keptais kiaušiniais, šonine ar dešrelėmis ir apelsinų sultimis. Tokio pasirinkimo neveikia net naujausios tendencijos, sako kulinarijos ekspertai.

Visame pasaulyje žinomi amerikietiški pusryčiai, kurių pagrindą sudaro kepti kiaušiniai, šoninė ir apelsinų sultys, tapo populiarūs tik prieš gerą šimtmetį. Anot istoriko Lowello Dysono, XIX a. amerikiečių pusryčiai labiau priminė vakarienę – to meto žmonės dažniausiai ryte valgydavo mėsos patiekalus su bulvėmis, būtinai palikdami vietos ir saldžiam desertui.

Kiek vėliau išpopuliarėjo gerokai lengvesni ir greičiau paruošiami pusryčiai, pavyzdžiui, košės ir dribsniai, nors dažniausiai amerikiečiai ryte valgydavo vakarienės ar pietų likučius, kuriuos reikėdavo tik pašildyti.

Na, o pusryčių klasika šiandien laikomiems keptiems kiaušiniams ir šoninei pradžią davė Amerikoje įgyvendinta stambi mėsos produktų rinkodaros kampanija, kuria siekta skatinti pusryčiams rinktis sotesnius patiekalus. Amerikiečiai noriai priėmė šią naujovę, tuo labiau, kad kiaušiniai ir šoninė ar dešrelės buvo ne tik greitai paruošiami, bet ir patogūs turėti namuose.

Kepti kiaušiniai ir šoninė kol kas lieka tarp populiariausių pasirinkimų pusryčiams – remiantis „Statistica“ 2020 m. apklausos duomenimis, net 81 proc. amerikiečių pusryčiams valgo šoninės.

Amerikietiškos tradicijos prigijo Lietuvoje

Viešbučio „Hilton Garden Inn“ restoranui vadovaujantis Aleksandras Košanskis pastebi, kad įvairūs kiaušinių patiekalai yra labiausiai klasikinis pusryčių variantas daugelyje maitinimo vietų ir viešbučių, be to, matyt, ir ant pusryčių stalo namuose.

„Kepti ar virti kiaušiniai, plakta kiaušinienė, omletas – tai yra dažniausias viešbučių svečių pasirinkimas. Pavyzdžiui, vasarą, kuomet turime daugiausiai svečių, per mėnesį paruošiame apie 8 tūkst. kiaušinių“, – pasakoja A.Košanskis.

Pasak jo, saikingas kiaušinių vartojimas nekelia jokių problemų sveikatai, nes kokybiškuose kiaušiniuose esantis gerasis cholesterolis skatina blogojo cholesterolio pasišalinimą. Be to, kiaušinis dera su labai daug skirtingų produktų, tad galima sugalvoti įvairių jo patiekimo variacijų – tereikia šiek tiek fantazijos.

Tradiciškai pusryčių metu geriamos ir apelsinų sultys, tačiau jų derinimas su pusryčiais prigijo keliais dešimtmečiais vėliau nei išpopuliarėjo amerikietiškieji pusryčiai. Apelsinų sultis įtraukti į pusryčių racioną labiausiai paskatino pasirodę įvairūs tyrimai dėl jų teigiamo poveikio cholesteroliui mažinti – tai itin aktualu valgant tokius sočius pusryčius, kaip kepti kiaušiniai ir šoninė ar dešrelės.

Sultys pusryčių meniu – ne tik nuotaikai pakelti

„Ryte norisi kažko šviežio ir gaivaus, tad stiklinė apelsinų sulčių prie pusryčių yra puikus pasirinkimas, nes ne tik suteikia gaivos, bet ir papildo maistą vitaminais, žmogus gauna daugiau energijos. Ne veltui sakoma, kad pusryčiai yra svarbiausias dienos valgis – kaip pradėsi dieną, tokia ji ir bus“, – sako A.Košanskis.

Kad Lietuvoje apelsinų sultys itin mėgstamos, patvirtina ir didžiausios šalyje sulčių gamintojos „Eckes-Granini Lietuva“ vadovas Marius Gudauskas. Pasak jo, per metus šalies gyventojai išgeria per 50 mln. litrų įvairių sulčių, iš kurių daugiau nei 6 mln. litrų sudaro apelsinų sultys.

„Apelsinų sultys yra mėgstamos visame pasaulyje tiek dėl savo malonaus skonio, tiek dėl natūralių jose esančių vitaminų – ypač dėl vitamino C, kurio vartojimas ypač aktualus šaltuoju metų laiku norint sustiprinti imunitetą“, – teigia M.Gudauskas.

Tiems, kurie renkasi ne tokius sočius pusryčius, stiklinė apelsinų sulčių taip pat gali būti naudinga, teigia M.Gudauskas.

„Apelsinų sultys yra ne tik vitamino C, bet ir B grupės vitaminų, vitamino A, kalio, kalcio, fosforo ir magnio šaltinis. Be to, apelsinų sultys pasižymi prieuždegiminiu poveikiu, o jose esantis vitaminas B6 netgi yra vadinamas „geros nuotaikos vitaminu“, tad stiklinė apelsinų sulčių ryte gali suteikti taip reikalingos energijos prieš aktyvią darbo dieną“, – sako M.Gudauskas.