Šefas R. Bolgovas atskleidė keletą gudrybių, kaip kepti blynus, kad visuomet pavyktų ir būtų gardūs

Priėmė iššūkį – sukurti receptą su svirplių miltais

Garsus virtuvės šefas Ruslanas Bolgovas sutiko pasidalyti gudrybėmis, kaip paruošti tešlą blynams, kad šie būtų tobuli bei kokių pagardų pridėti, kad patiekalas kaskart įgytų vis kitokį skonį.

„Mano virtuvėje tikrai yra įvairiausių rūšių miltų, ne tik įprastinių ir populiariausių – kvietinių. Išbandęs esu avinžirnių, ryžių, grikių, kukurūzų, kokosų miltus. Anksčiau gal tokio pasirinkimo neturėjome, o dabar ką tik paimtume, viską galime sumalti, įvairiausias kruopas ir riešutus: migdolus, žirnius, soras.

Maišyti pamėgtos rūšies miltus su kvietiniais jau tapo įprastu reiškiniu: dėl to produktas būna ir sveikesnis, ir įdomesnio skonio, be to, visada smalsu išmėginti ir atrasti kažką naujo, tiesa? Todėl kai drauge su vyru ūkį „Suvalkijos svirpliai“ įsteigusi Greta Budreikė pasiūlė sukurti receptą su svirplių miltais, iškart sutikau. Naujas produktas – visuomet iššūkis šefui, taigi mielai jį priėmiau“, – sako R.Bolgovas.

Virtuvės šefas pripažino, kad jam netgi teko domėtis, kas tie maistiniai svirpliai. „Kai išsiaiškinau, dar didesnis smalsumas apėmė: nejaugi jau miltai gaminami ir iš vabzdžių?“ – stebisi R.Bolgovas.

Anot jo, miltai netradiciniai, tačiau sveiki, baltymingi, natūralūs. „Tikrai geras pasirinkimas tiems, kurie nori praturtinti savo mitybą“, – atkreipia dėmesį virtuvės šefas.

Gudrybė, kuri pravers, jei šeima mėgsta skirtingus blynus

Ar nuo miltų rūšies priklauso, kokiam patiekalui kurie tinkamesni? Anot R.Bolgovo, didelio skirtumo nėra – patiekalo skonis visgi labiau priklauso nuo kitų ingredientų, pavyzdžiui, cukraus kiekio tešloje.

„Tačiau pasakysiu vieną gudrybę: geriausia blynus kepti neutralaus skonio, su mažiau cukraus, o paskui keisti priedus: jei juos valgysite su sirupu, uogiene, lydytu šokoladu, bus saldu, o jei blynus skanausite su skrudinta šonine, sūdyta lašiša, jie jau bus visiškai kitokio skonio. Toks pasirinkimas išmintingas, kai gaminate visai šeimai, o jų visų skoniai – skirtingi. Beje, labai tinka į sklindžių tešlą įberti avižinių ar grikių dribsnių“, – priduria virtuvės šefas.

Nesaldžių blynų mėgėjams virtuvės šefas siūlo juos valgyti su mėsos ar žuvies gaminiais: rūkyta, sūdyta žuvimi, skrudinta kiaulienos šonine, plėšyta vištiena, o saldžiamėgiams rinktis kitus pagardus – klevų sirupą, uogas: „Ypač fantastiškas blynų skonis su traiškytomis braškėmis. Jos gali būti ir šaldytos – juk vis tiek išsaugo visus vitaminus. Iš vakaro suberkite uogas į dubenį, pabarstykite cukrumi, o ryte bulvių grūstuve šiek tiek patraiškykite, kad būtų su gabaliukais, kaip plėšytos. Pamatysite – skanu iki išprotėjimo!“

Keli triukai, kad tešla pavyktų

R.Bolgovas sako blynų valgantis retai, dažniau degustuojantis. „Naujausios receptūros blynelius maišiau iš kvietinių ir svirplių miltų pasirinktomis proporcijomis. Blynai išėjo malonaus skrudintų riešutų poskonio, kurį suteikė svirplių miltai. Paragavęs pirmąjį blynelį, norėjau čiupti ir antrą, ir trečią. Kepiau ir sklindžius (amerikietiško tipo) blynelius, ir lietinius. Išėjo puikūs“, – tvirtina R.Bolgovas.

Jis pateikia kelis patarimus, kad blynai pavyktų.

Pirmiausia reikia sumaišyti visus birius ingredientus – miltus, cukrų, druską, kepimo miltelius, mušti kiaušinius, o paskui tik atskiesti tešlą vandeniu (pienu), nuolat maišant šluotele.

Visi produktai – kiaušiniai, pienas – turi būti kambario temperatūros, tačiau neblogai bus, jei imsite tiesiai iš šaldytuvo ir su tokiais užmaišysite tešlą.

Užmaišyta blynų tešla turi pastovėti 10–15 min., kad išbrinktų, būtų tąsesnė, vientisesnė.

Jei tešlą užmaišėte iš vakaro ir padėjote į šaldytuvą, ryte išimkite ir iki kepimo palaikykite apie valandą, kad būtų kambario temperatūros.

„Tačiau bene svarbiausias dalykas, kad blynai pavyktų ir būtų skanūs, – nusiteikti, kad reikės jų kažkiek sugadinti, – juokdamasis sako R.Bolgovas. – Nes kad ir kokius patarimus susakyčiau, geriausias būtent šitas. Tad nesiliaukite bandę ir eksperimentavę.“

Kokiuose riebaluose geriausia kepti blynus?

R.Bolgovas pataria blynus kepti paprasčiausiame saulėgrąžų aliejuje. Pravers ir priminimas, kad kepant lietinius šiek tiek aliejaus įpilti į keptuvę reikėtų tik kepant pirmą blyną, nes vėlesniems jau pakaks aliejaus, esančio tešloje.

Dar viena šefo virėjo gudrybė, kad blynai būtų gardesni: „Kai kraunate iškeptus į kaugę, tarp jų įdėkite gabaliuką sviesto arba blynų paviršių patepkite ištirpintu sviestu. Pamatysite, kokie gardūs, nereikės daugiau nieko!“

R.Bolgovo blynelių receptai

Svirplių miltų lietiniai su kmynų karamele, grikių dribsniais ir džiovintais svirpliais

Reikės:

50 g svirplių miltų,

150 g kvietinių miltų,

2 kiaušinių,

50 g saulėgrąžų aliejaus,

2 v. š. grikių dribsnių,

žiupsnelio druskos,

žiupsnelio cukraus,

300 ml pieno,

160 g sviesto,

miltelinio cukraus,

kmynų karamelės,

uogų,

džiovintų svirplių, skanintų sausu medumi.

Kaip gaminti

Sumaišykite ingredientus ir palikite tešlą brinkti 10–15 min. kambario temperatūroje.

Į keptuvę pilkite tešlą ir kepkite lietinius iš abiejų pusių.

Ant kiekvieno lietinio dėkite gabalėlį sviesto, suvyniokite vamzdelį ir papuoškite milteliniu cukrumi, kmynų karamele, uogomis, džiovintais svirpliais.

Kmynų karamelę pagaminsite taip: keptuvėje ištirpinkite cukrų, berkite šiek tiek kmynų, paskui karamelę paskleiskite ant kepimo popieriaus. Kai sustings, nuimkite ir puoškite ja blynus.

Svirplių miltų sklindžiai su čioriso dešra ir burokėlių traškučiais

Reikės:

50 g svirplių miltų,

150 g kvietinių miltų,

2 kiaušinių,

50 g saulėgrąžų aliejaus,

žiupsnelio druskos,

žiupsnelio cukraus,

0,5 arb. š. kepimo miltelių,

100 ml pieno,

20 griežinėlių „Chorizo“ dešros,

100 g aliejaus,

burokėlių traškučių.

Kaip gaminti

Sumaišykite ingredientus tešlai (miltus, kiaušinius, aliejų, druską, cukrų, kepimo miltelius, pieną).

Palikite brinkti 10–15 min.

Į keptuvę pilkite aliejų, dėkite po šaukštą tešlos, ant tešlos – po griežinėlį „Chorizo“.

Apkepkite blyną iš abiejų pusių po 2 min. Papuoškite burokėlių traškučiais.