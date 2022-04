Velykų vaišės: pavasarinės meniu variacijos ant jūsų stalo

Gurmaniški velykiniai skanėstai visai šeimai ir jūsų svečiams

Šeimos verslo parduotuvė www.gourmetlife.lt – tai gurmaniški skanėstai jūsų Velykiniam stalui ir skanios dovanos artimiesiems su nuoširdžiu jūsų sveikinimu. Šioje svetainėje galima saugiai ir greitai įsigyti gurmaniškų skanėstų bei skanių dovanų, kurias galima suasmeninti ranka rašytais šiltais palinkėjimais atviruke.

Naujiena, ką tik „Gourmet Life“ atidarė ir fizinę parduotuvę sostinėje, adresu: PC „IKI Bendoriai“, Senasis Ukmergės kl. 8. Čia rasite sveriamų alyvuogių, užtepėlių, gaiviųjų gėrimų, vytintos mėsos, aukščiausios kokybės sūrių, gausybę aliejų, datulių, džiovintų vaisių, o visa tai puikiai tiks nustebinti svečius per Šv. Velykas! Parduotuvėje galima paragauti sveriamų alyvuogių, užtepėlių, taip pat aliejų, riešutų ir kitų skanėstų. Tad atvykite paragauti!

Velykų desertinio stalo pasididžiavimas – tradicinis itališkas „Colomba“ pyragas. Šio pyrago receptūra yra itin panaši į itališko kalėdinio „Panettone“. Jis yra pagamintas iš miltų, kiaušinių, cukraus, natūralių mielių bei sviesto. Neretai į „Colomba‘‘ pyragą yra įmaišoma citrusinių vaisių, kurie suteikia gaivumo ir pavasariškos nuotaikos. Iš išorės pyragą dengia traški plutelė su cukraus perlais ir migdolais. Įdomu tai, jog „Colomba‘‘ pyragas yra balandžio formos: simbolizuoja taiką. Galite pasirinkti net iš 11 rūšių „Colomba“ pyragų: su šokoladu, vyšniomis, sūrios karamelės įdaru ar šokolado įdaru. Tiesa, skanėstas gali būti supakuotas ir į dailią metalinę dėžutę. Puiki proga užsisakyti jau dabar, nes pyragams iki balandžio 31d. taikoma 15 proc. nuolaida (kiekis – ribotas).

Gurmaniška naujiena: vytintos datulės iš Saudo Arabijos! Ypatingai įdomu ragauti skirtingų rūšių datules vienu metu, lyginti jas tarpusavyje ir aptarinėti su artimaisiais jaučiamus skonius. Datulės nuo seno yra vertinamos dėl savo maistingųjų medžiagų. Tikrai nustebinsite sau mielą žmogų, nusiuntę jam skirtingų datulių rinkinį su sveikinimu. Siūlome paskanauti ir datulių pastos, iš kurios itin greitai pasigaminsite sveikuoliškų rutuliukų.

Susipažinkite su itališkomis, originalios receptūros užtepėlėmis: tereikia atsukti buteliuką ir jau pradėkite užkandžiaut! Baklažanų ir graikinių riešutų bei artišokų ir paprikų užtepėlės gali praturtinti šaltuosius užkandžius, salotas, taip pat pagardinti ryžių bei makaronų patiekalus. Puikus derinys prie taurės nealkoholinio vyno – ant paskrudintos duonelės tepama užtepėlė. Tobulas pasirinkimas atvykus netikėtiems svečiamas!

Nepraleiskite progos paskanauti įvairių džiovintų vaisių bei riešutų, kurie itin praturtins jūsų mitybą! Džiovinti vaisiai: mangai, dumplainiai, moliūgai, svarainiai, rabarbarai... Šiais vaisiais bei uogomis galite gardinti košes, kepinius arba tiesiog mėgautis vienais; šiuos užkandžius ypatingai mėgsta ir vaikai „Gourmet Life“ taip pat siūlo ypatingai platų riešutų asortimentą: natūralius, skrudintus su prieskoniais, glaistytus šokoladu, riešutų kremus. Tai ne tik sveikas, bet ir skanus maistas.

Gardūs ir gurmaniški rinkiniai visada bus puiki dovana, nes geriausios dovanos, tai – valgomos dovanos! Elektroninėje svetainėje www.gourmetlife.lt užsakius už 40 eurų ir daugiau, užsakymai pristatomi nemokamai! Šį ženklą taipogi galima rasite ir „Wolt“ platformoje.

Kad Velykų stalas būtų sveikesnis ir natūralesnis

„Naturalia Ūkis“ parduotuvėse visuomet sulauksite išsamių patarimų, kaip pasiruošti Velykinį vaišių stalą kuo sveikesniu, skalsesniu ir skanesniu. Jums bus pasiūlyta įvariausių marinuotų ir nemarinuotų kepsnių ar pjausnių iš ėrienos, jautienos, kiaulienos, elnienos, triušienos, vištienos, kalakutienos, veršienos. O kur dar ekologiški vištų ir putpelių kiaušiniai, įvariausios ekologiškos salotos ar žaluma iš Prancūzijos Provanso regiono, prieskoninės žolelės, švieži ekologiški vaisiai ir daržovės iš viso pasaulio. Kaimiška duona, gurmaniškos užtepėlės ir rinktiniai sūriai neabejotinai bus įvertinti jūsų namiškių ar svečių.

„Naturalia Ūkis“ parduotuvės, įsikūrusios „Panoramos“ prekybos centre Vilniuje bei „Akropolyje“ Kaune, per savo darbo metus yra užsitarnavusios didelį nuolatinių klientų pasitikėjimą. Čia visada rasite šviežių daržovių ir vaisių, mėsos gaminių, pieno produktų, riešutų ir kt.

„Naturalia Ūkis“ parduotuvėse galite rasti Lietuvos ūkyje užaugintų mėsinių gyvulių ir paukščių šviežios mėsos, taip pat aukščiausios kokybės mėsos gaminių. Jie pasižymi išskirtiniu minkštumu, skoniu ir aukštomis mineralinėmis savybėmis. Kelioliką metų skaičiuojanti auginimo ir mėsos pardavimo patirtis, šiandien įmonei leidžia pateikti šviežiausią, kokybiškiausią, natūraliausią – švariausius mėsos standartus atitinkančią produkciją. „Naturalia Ūkis“ mėsos produktai sulaukė didžiulio pasisekimo dėl natūralios sudėties ir skoninių savybių, aukščiausių kokybės standartų. Šviežia mėsa į „Naturalia Ūkis“ parduotuves vežama kiekvieną antradienį, ketvirtadienį, šeštadienį. Tomis pačiomis savaitės dienomis produkcija pritatoma ir į namus.

Parduotuvių lentynose galite rasti vieną geriausių pasaulyje, daugiau nei 600 apdovanojimų pelniusį ispanišką alyvuogių aliejų „Masia el Altet“. Ypač tyras, šalto spaudimo, pagamintas iš aukščiausios kokybės Alikantės kalnuose augančių alyvuogių ir tik mechaniniu būdu.

Elektroninėje svetainėje rasite platesnę informaciją apie užsakymus į namus: jie priimami privačia „Facebook“ žinute arba telefonu.

Nepriekaištingas skonis ir preciziška estetika

Norite, kad jūsų šventinis stalas būtų nepriekaištingas ir paliktų įspūdį svečiams? Patikėkitė tai aukščiausio lygio profesionalams! Susipažinkite: tai – „Soul Kitchen Vilnius“.

Užkandžius ir desertus aukščiausio lygio verslo susitikimams, renginiams, seminarams įmonė tiekia jau septintus metus. Maistą ruošia tik iš šviežių ir kokybiškų produktų, laiku pristato į vietą ir kruopščiai pasirūpina stalo dekoru. „Soul Kitchen Vilnius“ įkūrėjai konsultuoja dėl meniu pasirinkimo, prisiderina prie renginio tematikos, spalvų. Serviruoja renginio pobūdžiui pritaikytuose įmonės turimuose induose.

Nepriekaištingu skoniu ir preciziška estetika pasižymintis užkandžių meniu įtiks ir tradicinio, ir įmantriausio skonio mėgėjams. Čia vietą randa ir sezoninės lietuviškos daržovės, ir egzotinės jūrų gėrybės. Desertus, kuriamus pagal Prancūzijos meistrų receptus, „Soul Kitchen Vilnius“ papildė populiariausiais amerikietiškais skanėstais, vis labiau įsitvirtinančiais Europos virtuvėje. „Klientai renkasi mūsų produkciją organizuodami savo gimtadienius, jubiliejus, vestuves, krikštynas, įkurtuves, taip pat ir įmonių renginius, sutikimus, konferencijas, vakarėlius, didžiąsias metų šventes ir pan. Mūsų tikslas – tobuli užkandžiai vakarėliui, kurio nepamirš jūsų svečiai, todėl kiekvienam klientui galime pasiūlyti idealiai tinkantį meniu“, – sako šios įmonės steigėjai.

Kodėl turėtumėte pasitikėti „Soul Kitchen Vilnius“, besiruošiant Velykoms? Nes jūsų pavasariškos šventės puošmena galėtų būti įvairių skonių ir formų nepamirštamo skonio vieno kąsnio užkandžiai. Pagal kliento pageidavimus virtuvės šefai pagamins ir tradicinę šaltieną, o taip pat ir originaliai įdarytus kiaušinius. Šioje, Vilniuje įsikūrusioje maisto oazėje, gimsta ir įspūdingai gražūs bei skanūs įmantrių formų tortai, desertai. Gražiausiai pavasario šventei „Soul Kitchen Vilnius“ rekomeduoja Velykų bobas. Šie gaivūs citrininio ir mėtų skonio pyragai neabejotinai papuoš kiekvieną šventinį stalą!

„MonAmi“ Velykinis asortimentas – ne tik stalo puošmenos, bet ir valgomos dovanos

Kaip ir kasmet, prancūziška kepyklėlė „MonAmi“, turinti net 15 padalinių Vilniuje ir Kaune, savo klientų šventiniam stalui ruošia išskirtinį asortimentą, kuris pripildo vitrinas džiugaus švelnumo bei švenčių laukimo. Šios, išskirtine kokybe besididžiuojančios ir klientų įvertintos, kepyklėlės gaminiai jau daugiau nei dešimtmetį puošia klientų šventinius stalus ir džiugina gomurius fantastiško skonio skanėstais, tortais, pyragais. Be abejo, neapsieinama ir be rankų darbo kasdienės duonos, kepamos su meile, be pridėtinių mielių ar kitų priedų, tad paragavus jos, prie įprastos, didžiųjų kepyklų kepamos duonos, klientai nebegrįžta. Tačiau šį kartą „MonAmi“ pristato Velykinių kepinių asortimentą, be kurio neįsivaizduojamas šventinis rytas.

Specialiai kepamas „Velykinis pyragas“ yra nepaprastai purios, lengvos tekstūros, kurioje subtiliai įsikomponuoja rome mirkyti džiovinti vaisiai, riešutai ir prabangaus belgiško šokolado gabalėliai. Jis kepamas ilgai ir lėtai pagal autentišką receptą su kelias dienas brandintu raugeliu bei gardinamas šviežiu kvapniuoju apelsinu.

Jūsų dėmesį turėtų patraukti įmantrus apvalios formos „Brandintas keksas“, kurio skonis toks solidus ir turtingas, o papuošimas primena pavasarinius žydinčių vyšnių sodus! Tačiau čia prireiks kantrybės, nes tikrasis skonis atsiskleis tik po keleto dienų brandinimo, kai gausybė rome mirkytų džiovintų vaisių, migdolų miltai ir ryškiaspalvis kvapnusis apelsinas susijungs į bendrą skonių jūrą. Viską vainikuoja saldi baltojo šokolado kepurė!

Atrasite ir Velykinius, rankomis dekoruotus meduolius, kurie išmarginti natūraliais įvairiaspalviais vaisiniais šokoladais! Kiekvienas toks žavus ir toks skirtingas – tikra švenčių stalo puošmena! Lyg margučiai, papuošti šokolado dekoracijomis ir nuostabiais kepyklėlės meistrų kurtais piešiniais.

„MonAmi“ siūlo ne tik parsinešti skanėstų į namus, tačiau ir pradžiuginti artimuosius saldžiomis dovanomis. Gardžiausi pyragai, prabangūs tortai, eklerų ir kanelių rinkiniai, be abejo, yra vieni iš favoritų. Beje, vis dažniau klientai šalia saldžių gardėsių renkasi ir užkandėles, grissini lazdelių, traškučių bei naminių užtepėlių rinkinius: saulėje džiovinti pomidorai, brandintas sūris, kedrinės pinijos – tai tik keli aukščiausios kokybės ingredientai, kuriuos jau įvertino ir pamėgo net išrankiausi klientai.

Saldžias ir nesaldžias dovanas galima užsakyti ir iš anksto – kiekvienas užsakymas bus rūpestingai suruoštas, o gaminiai kepami individualiai, derinant klientui tinkamą laiką, tad gardžios „Mon Ami“ dovanos bus kaip visuomet šviežutėlės! Daugiau informacijos galima rasti bei užsakymus pateikti internetinėje svetainėje www.monami.lt

Sėkminga šeimos verslo istorija: jūsų pagalbininkai prieš šventes

Artėjant gražiausiai pavasario šventei – šv. Velykoms, siūlome susipažinti su su unikaliu prekės ženklu „Mėsos meniu“ ir jos įkūrėju: „Esu Arnas, jau aštuoniolika metų su mėsa ir jos gaminiais dirbantis mėsininkas. Tikiu, kad kiekviena sėkminga istorija prasideda su idėja – prieš ketverius metus įkurta įmonė „Mėsos meniu“ nėra tik eilinis komercinis projektas. Tai – viena pirmųjų mėsos ir jos gaminių parduotuvių kartu su mėsine Lietuvoje, kurios atidarymas pareikalavo daug iššūkių ir išmoktų pamokų. Dabar šią parduotuvę galiu drąsiai vadinti svajone.

Ši nedidelė šeimos krautuvė – mano ir mano žmonos antrieji namai, tačiau į veiklos procesą neretai įtraukiame ir savo vaikus, kurie, kaip žinia, yra patys didžiausi maisto kritikai. O darbo čia tikrai netrūksta, nes viską atliekame patys – užsiimame skerdienos pjaustymu, mėsos gaminių marinavimu. Ne tik kruopščiai parenkame žaliavą ir ją apdirbame, bet ir pristatome prie pat jūsų namų durų.

Kuo mes išskirtiniai? Savo klientus stebiname produktų įvairove ir gausa, o aplankiusiems mūsų parduotuvę negailime patarimų dominančiais klausimais – nesvarbu, trūktų maisto idėjų savaitgalio iškylai su šeima, ar norėtųsi sėkmingai surengti šventinę vakarienę svečiams.

Artėjančių Šv. Velykų proga siūlome jau ilgą laiką visų labiausiai laukiamus ir pamėgtus patiekalus. Klasikinių skonių mėgėjai tikrai nenusivils obuoliais ir apelsinais įdaryta antimi ar apelsinų sultyse marinuotu ėriuko kumpiu, o neįprastų pasirinkimų geidžiantys gurmanai privalo paragauti rozmarinais marinuoto jautienos antrekoto. Egzotiką mylintys ragautojai taip pat pamils ir mangais marinuotą kukurūzinį viščiuką.

Trūksta laiko, tačiau norite patys kepti ant grilio? Išbandykite mūsų siūlomus „Sous vide“ (liet. – žemoje temperatūroje vakuume gamintus) jautienos žandus bei amerikietiškais prieskoniais marinuotus, ta pačia technika ruošiamus kiaulienos šonkaulius. Šie subtilių skonių patiekalai pradedami ruošti penkios dienos iki didžiosios pavasario šventės. Jie yra itin patogiai supakuoti ir iš karto paruošti kepimui – vos keli žingsniai ir garuojantys patiekalai skleis nepakartojamą aromatą ant jūsų stalo.

Mėgaukitės artimųjų draugija, o džiaugsmus virtuvėje palikite mums! Gražių švenčių ir nepakartojamų skonių, Jūsų mėsininkas Arnas.“

Naujų skonių atradimai su lietuviškais padažais

BUGA‘s padažai – tai išskirtinis lietuviškas produktas, vertinamas ne tik Lietuvoje, bet jau sėkmingai parduodamas ir užsienio rinkose.

Gausiame skonių pasirinkime kiekvienas atranda savo mėgstamą: nuo lietuviškų uoginių padažų iki egzotinių pagardų ar grilio patiekalams skirtų padažų. Kiekvienas padažas yra unikalus ir derinamas su pačiais įvairiausiais patiekalais.

Su BUGA’s galite gardinti sriubas, glazūruoti BBQ kepsnius, naudoti marinuojant mėsą, patiekti prie sūrių, žuvies ar salotų. Taip pat siūlome ir padažus, padėsiančius pajusti azijietišką, indišką ar portugališką skonį.

Dešimtmetį skaičiuojantis BUGA‘s prekės ženklas nuolat tobulėja ir ieško naujų skonių. Gamyboje naudojamos tik aukščiausios kokybės natūralios žaliavos, padažai be dirbtinių dažiklių, skonio ar kvapo stipriklių. Sudėtyje nėra glitimo, GMO produktų ir laktozės.

Nustebinkite svečius – paįvairinkite savo mėgstamus patiekalus gamindami su BUGA‘s.

Padažų kolekcija BUGA’s – puiki dovana visiems mylintiems maistą. Idealiai tiks švenčių proga ar grilio sezono atidarymui. Visą šio ženklo produktų asortimentą rasite mūsų elektroninėje parduotuvėje www.bugas.lt, taip pat prekybos centruose.

Kad šventės netaptų išbandymu mūsų organizmui

Šventės visuomet mus nuteikia džiugiai ir pakiliai. Tačiau, ar retsykiais susimąstome, kad ilgi pasisėdėjimai prie vaišėmis nukrauto stalo yra tikras išbandymas mūsų organizmui, ypač virškinimo sistemai.

Nuo pat pirmos BIYOMA® dienos tikslas buvo ir yra – kurti inovatyvius, moksliškai pagrįstus premium kokybės maisto papildus, kompleksines formules, skatinti sveiką gyvenimo būdą ir įkvėpti jus pozityviems pokyčiams!

BIYOMA „Digestion Complex“ – unikalios sudėties aukščiausios kokybės maisto papildas virškinimui. Sudėtyje yra „DigeZyme®“ patentuotas virškinimo fermentų kompleksas, kurio veiksmingumas įrodytas klinikiniais tyrimais. Taip pat „Triphala“ („Trifala“) ekstraktas, imbiero ekstraktas, alijošiaus ekstraktas ir betaino hidrochloridas – pažangi kompleksinė formulė.

Ar žinojote, jog virškinimo fermentai yra raktas į geresnį virškinimą, žarnyno sveikatą ir maistinių medžiagų įsisavinimą? Jie veikia kaip katalizatorius, pagreitinantis organizmo specifines, gyvybiškai svarbias chemines reakcijas. „DigeZyme®“ yra specialiai atrinkti pagrindiniai 5 fermentai, kurie patekę į organizmą padeda suskaidyti makromolekules į mažesnius statybinius blokus, tokius kaip aminorūgštis. Skaidant tokias molekules kaip baltymai, lipidai ir kt. fermentai padeda organizmui greičiau ir efekyviau įsisavinti jam reikalingas aminorūgštis ir kitas maisto medžiagas.