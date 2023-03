Kavos ir arbatos pertraukėlė

Išskirtinės kavos puodelyje – kultūros paveldo atspindžiai

Jei norite pasimėgauti išskirtinės kavos puodeliu ir maloniai pasišnekučiuoti su bičiuliais – pakvieskite juos į neseniai sostinės širdyje duris atvėrusius „Julius Meinl“ kavos namus su terasa. Šią kavinę rasite prekybos centro CUP I-ajame aukšte: jaukus interjeras su raudonos spalvos akcentais nuteiks maloniam pokalbiui.

Būkite tikri, kad raudonai ženklintas „Julius Meinl“ kavos puodelis gali kasdienybei suteikti daugiau poetiško polėkio ir spalvų. Būtent dėl to šią kavą jau nuo senų laikų pasaulyje mėgo filosofai, menininkai, išsilavinę, paslaptingi, įdomūs ir gerbiami žmonės.

Jūs taip pat galite kurti savo svajonių gyvenimą kartu su šia tobula kava! Šiandien įdomiausi žmonės su savo nepakartojamomis gyvenimo istorijomis į Vilniuje įsikūrusius „Julius Meinl“ kavos namus taip pat gali ateiti skaityti, rašyti, dirbti ar tiesiog pasimėgauti ramybės akimirka. Tai visada buvo ir bus ypatinga erdvė ypatingiems žmonėms sostinės širdyje. O kiekvienas austriškos kavos puodelis primins trumpą, bet charakteringą poezijos kūrinį, kur virtuoziškai susipina saldumas ir kartumas, švelnios ir turtingos tekstūros, sodrūs aromatai...

„Julius Meinl“ – tai prekės ženklas, kuris visame pasaulyje reprezentuoja į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įtrauktą Vienos „Kavos namų“ kultūrą ir didžiuojasi būdamas jos ambasadoriumi. Daugiau nei 150 metų „Julius Meinl“ šeimos verslas buvo siejamas su aukščiausios kokybės kava, arbata bei nepriekaištingu aptarnavimu maitinimo ir viešbučių industrijoje. Šis neįkainojamas paveldas atsisipindi šio prekės ženklo veikloje ir šandien. „Julius Meinl“ leidžia patirti tikrą kavos kokybę. Tad pasinerkite į išskirtinę skrudintų pupelių ir maltos kavos įvairovę: nuo Vienos klasikos iki madingų naujovių.

Tiesa, nuo šiol mėgautis „Julius Meinl“ kavos namų gėrimais, desertais ir salotomis galite bet kuriame Vilniaus taške, kadangi pradėtas bendrabarbiavimas su „Wolt“. Dėmesio: pirmajam savo užsakymui su kodu JMKAVOSNAMAI gausite 6 eurų nuolaidą!

Kur aistra ir patirtis susijungia vardan tobulo gėrimo

„Aroma Gold“ – kur aistra ir patirtis susijungia į tobulą kavos puodelį. Juk kiekvienas kavos mėgėjas nusipelno patirti tobulai paruošto gėrimo džiaugsmą, nesvarbu, kokie jo poreikiai ar pageidavimai. Todėl „Aroma Gold“ ne tik siūlo platų kavos produktų asortimentą, įskaitant maltą kavą, kavos pupeles, kavos kapsules ir tirpią kavą. Kasdien nenuilstamai dirbama, kad būtų sukurta tobula kava už prieinamą kainą.

„Aroma Gold“ itin didžiuojasi savo kavos kokybe. Siekiant užtikrinti, kad kava būtų aukščiausio lygio, pupelės skrudinamos vienose moderniausių ir pažangiausių technologijų gamyklų Europoje. Kavos kapsulės gaminamos Vokietijoje, kuri gali pasigirti viena geriausių ir stipriausių kavos kapsulių gamyklų pasaulyje. Be to, pupelės itin kruopščiai skrudinamos, naudojant žemesnę temperatūrą, kad skrustų lėtai ir tolygiai. Dėl to pirmosiomis skrudinimo akimirkomis pupelės karamelizuojasi, o po to susidaro sodrus kavos aromatas. „Aroma Gold“ – auksinis kavos standartas!

Praėjusiais metais „Aroma Gold“ sukūrė premium linijas „Craft Label“ ir „Black Label“, kuriomis gali mėgautis kiekvienas kavos gurmanas. Tai – išskirtiniai kavos regionai, 100 proc. „Arabika“ pupelės, ženklintos CO2 bei RFA sertifikatais. „CO2 Neutral“, tai – kava, mažinanti visuotinio atšilimo poveikį (apskaičiuojant bendrą šios kavos išmetamo CO2 kiekį nuo auginimo plantacijose iki parduotuvių lentynų). „Aroma Gold Craft Label“ yra viena pirmųjų kavos pupelių rinkoje, turinčių šį sertifikatą.

„Aroma Gold“ ypatingą dėmesį skiria kavos kapsulėms, pritaikytoms „Dolce Gusto“ kavos aparatų sistemoms. Šis prekės ženklas savo klientus siekia vesti į dar nepažintą kavos kelionę, pristatyti pasaulinius kavos trendus ir naujienas. Beje, naujausias skonis „Irish Cream“ per kelis mėnesius tapo klientų pasirinkimu Nr.1.

Praėjusiais metais buvo pristatyta ir išskirtinės arbatos linija „Aroma Tea“. Šiuose produktuose atsispindi naujausios gamybos tendencijos, išlaikytos geriausios vaisių ir uogų savybės, dėl to pasirenkami ne tik kruopščiai atrinkti ingredientai, tačiau naudojama ir liofilizacijos technologija paremta arbatos gamyba. Tokio tipo arbata išlaiko savo skonį, naudingąsias medžiagas bei kokybę, kuri išlieka nepriekaištinga ir džiugina su kiekvienu arbatos pakeliu. Pakelių gamyboje taip pat naudojamos gamtai draugiškos medžiagos.

Gilios kavos ruošimo tradicijos iš Italijos

„Fizeco“ – tai jauna ir energinga įmonė, kurios misija būti patikimu, aukštos kvalifikacijos partneriu klientams, atrandant itališkos kavos kultūrą savo namuose ir versle.

Įmonė savo veiklą pradėjo 2021-aisiais ir nuo pat pradžių fokusuojasi į bendradarbiavimą su itin gilias kavos gaminimo tradicijas turinčiais Italijos amatininkais. „Mes didžiuojamės galėdami pasiūlyti Lietuvos klientams tik kruopščiai atrinktų gamintojų aukščiausios kategorijos produkciją“, – teigia įmonės įkūrėjai. Taip pat įmonė specializuojasi kavos ruošimui skirtos profesionalios įrangos, jų priedų tiekimu tiek restoranams, kavinėms ar įmonėms, tiek ir namų vartotojams. Norėtume plačiau pristatyti „Fizeco“ atstovaujamus prekių ženklus.

„Quick Mill“ pusiau automatiniai kavos aparatai ir malūnėliai. „Quick Mill“ buvo įkurta 1945 m. ir nuo tada specializuojasi kavos aparatų gamyboje. Per šiuos metus sukaupta patirtis lėmė, kad „Quick Mill“ tapo meistriškumo ir aukštos kokybės sinonimu. Įmonės šūkis visada buvo: „Pagaminti taip, kad tarnautų ilgus metus“. Visi „Quick Mill“ gaminiai ženklinami „Italcheck“ etikete, kuri garantuoja, kad šie kavos aparatai pagaminti Italijoje, naudojant itališkas sudedamąsias dalis ir yra itin patikimi.

„Pitti Caffe: kava ir kapsuliniai aparatai. „Pitti Caffe“ istorija prasidėjo 2005 m. nuo paprastos idėjos: suteikti galimybę kiekvienam kavos mylėtojui mėgautis aukščiausios kokybės kava ir tuo pačiu gerbti žmones bei tausoti aplinką, kurioje ši kava yra auginama ir surenkama. Išskirtinis dėmesys aukščiausios rūšies kavos pupelėms iš įvairiausių planetos plantacijų leidžia „Pitti Caffe“ gerbėjams mėgautis unikalia ir išskirtine kava iš itin gausaus asortimento. Įmonės pagrindinė būstinė yra Milane; bendrovei priklauso 2 gamyklos, viena jų – Italijoje, kita – Šveicarijoje. „Pitti Caffe“ ženklas ir produkcija atpažįstama daugiau nei 45 šalyse, visuose 4 žemynuose.

„Filicori Zecchini“ kava ir arbata. Nuo 1919 m. „Filicori Zecchini“ prekės ženklas pasakoja apie kokybę, aistrą kavai, nuoširdžius santykius su tais, kurie gamina, puoselėja ir rūpinasi geriausiomis žaliavomis pasaulyje. Metai iš metų atnaujinama istorija, apjungianti senelių Aldo Filicori ir Luigi Zecchini tradicijas bei anūkų Lucos, Costanza ir Luigi jaunesniojo naujoves ir viziją. Per daugiau nei šimtmetį išpuoselėta pagarba ir meilė kavai, jos skrudinimo paslaptims ir pripažinimą pelnusiems mišiniams, atsiskleidžia gausiame „Filicori Zecchini“ kavų asortimente.

Kad kavos pertraukėlė būtų įvairesnė ir saldesnė...

Norime su jumis pasidalinti keletu paprastų ir lengvai įgyvendinamų idėjų kavos pertaukėlei, kurios pagyvins ir neabejotinai pasaldins jūsų kasdienybę.

Dar vienas šio projekto partneris – „Dansukker“ yra prekės ženklas, skirtas žmonėms, mėgstantiems gaminti namie. O pertraukėlės metu – ir ofise. Šiuo ženklu pažymėti ne tik klasikiniai produktai, tokie kaip granuliuotas cukrus, cukraus kubeliai ir sirupai, bet ir specializuoti: uogienių ir marmeladų cukrus, o taip pat išraiškingo skonio produktai – tarkim, nepakeičiamas muskovado cukrus ar farinas.

Jūsų dėmesiui – keletas receptų, kurie turėtų patikti kavos mėgėjams.

Desertinė kava

Sudedamosios dalys:

500 ml labai stiprios kavos, pvz., espresso; 1 šaukštelis apelsinų žievelių; 0,5 šaukštelio malto cinamono; 200 ml vanilinių ledų; 2 šaukštai „Dansukker“ auksaspalvio sirupo.

Paruošimas: karštą kavą sumaišykite su apelsinų žievelėmis ir cinamonu. Atvėsusią kavą išpilstykite į keturias stiklines. Į kiekvieną stiklinę įdėkite ledų ir užpilkite auksaspalvio cukraus sirupo. Patiekite iškart.

Šokoladiniai šaukštai

Šokoladiniai šaukštai yra ne tik nuostabi dovana, bet ir puikus priedas prie kokio nors popietinio gėrimo. Pamirkykite šokoladinius šaukštus šiltame piene ir apibarstykite norimais pabarstukais. Puikiai pasitarnauja, kai trūksta laiko. Tiesiog išmaišykite šį šaukštą šiltame piene ir gėrimas paruoštas!

Sudedamosios dalys:

50 g juodojo šokolado; 60 g kakavos miltelių; 100 ml grietinėlės; 95 g „Dansukker“ nerafinuoto cukranendrių cukraus.

1 puodelis: 1 šokoladinis šaukštas; 200 ml pieno.

Galimi papuošimo būdai (pagal skonį): Plaktos grietinėlės/ zefyrų/ šokoladinių saldainiukų/ „Dansukker“ šviesiojo sirupo/ malto kardamono, cinamono arba kakavos.

Paruošimas: šokoladą susmulkinkite ir ištirpinkite garų vonelėje. Dubenyje sumaišykite kakavą, grietinėlę, nerafinuotą cukranendrių cukrų ir vanilinį cukrų. Supilkite ištirpintą šokoladą. Išmaišykite iki vientisos masės ir padėkite į šaldytuvą atvėsti. Kuomet šokolado masė sustings, pakabinkite jos kiekvienu šaukštu. Išlyginkite paviršių, kad šokoladiniai šaukštai atrodytų estetiškai. Laikykite šaldytuve. Užvirkite apie 200 ml pieno. Pamerkite šokoladinį šaukštą ir išmaišykite. Papuoškite pasirinktais pagardais.

Burbulinės arbatos mėgėjai kviečiami kurti tvaresnį pasaulį

„Formosa“ – pirmasis burbulinių arbatų tinklas Lietuvoje, pradėjęs savo veiklą dar 2016-aisiais. Šiandien pasimėgauti burbuline arbata galima ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje, o vasaros sezonu ir Palangoje bei Šventojoje.

Šis tinklas nuolat tobulina savo meniu ir jį kas pusmetį atnaujina naujienomis iš Taivano – burbulinės arbatos gimtinės. „Formosa“ meniu galima rasti net virš 50 skirtingų gėrimų ir daugelis iš jų gali būti paruošti kaip draugiški veganams ir netoleruojantiems laktozės.

Azijiečių ir europiečių skoniai smarkiai skiriasi, visų pirma dėl klimato ypatumų: ten, kur karšta, žmonės paprastai geria daug saldesnius gėrimus nei europiečiai yra įpratę. Todėl atsivežtas receptūras „Formosa“ komandai teko smarkiai koreguoti, kad būtų tinkamos ir pamėgtos mūsų tautiečių.

Nepaisant to, meniu asortimentas yra be galo platus: paliekama rinktis ir spręsti pačiam klientui, ar gėrimus norėtų gerti šaltus, o gal šiltus, su daug saldumo, ar visai be jo... „Formosa“ kolektyvas įsitikinęs, kad savo mėgiamą gėrimą čia gali atrasti kiekvienas. Tiesa, šio tinklo tikslas iš pat pradžių buvo ir yra supažindinti lietuvius su tradicine taivanietiska burbuline arbata, tačiau bėgant laikui meniu buvo smarkiai praplėstas ir Vakaruose pamėgtais skoniais bei priedais.

Ištroškusiems egzotiškų skonių rekomenduojama paragauti rudojo cukraus pieno gėrimo, kuris pasauliniuose topuose karaliauja jau kelinti metai iš eilės, ir, beje, ne tik Azijos šalyse, bet ir visame pasaulyje. Arba „Thai“, „Taro“ ar „Macha“ skonio pieninių arbatų, jas pagardinant orginaliais tapijokos perlais. Na, o nenorintiems daug eksperimentuoti, siūloma mėgautis vaisiniais skoniais, kurių pasirinkimas taipogi itin spalvingas – pasiflorų, gvajavos ar ananasų. Šie vaisių skoniai klientų mėgstami jau eilę metų, o juos paįvairinti rekomenduojama įvairių skonių sproginėjančiais perlais ar želė gabaliukais. Nebijokite eksperimentuoti – blogų kombinacijų tiesiog nėra!

Tiesa, ar žinojote, jog „Formosa“ naudoja daugkartinio plastiko puodelius. Štai tokiu būdu bandoma pratinti žmones būti sąmoningais ir prisidėti prie tvaresnio pasaulio kūrimo. Taigi, išgėrus gėrimą, raginama parnešti puodelį atgal. Perkant pasirinktą gėrimą prie jo kainos priskaičiuojamas 20 centų puodelio užstato mokestis, kuris grąžinamas šį parnešus atgal į „Formosa“.

Visi grąžinti puodeliai kruopščiai išplaunami, dezinfekuojami pagal visas nustatytas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos normas bei paruošiami naujam naudojimui. Taip jaunimas skatinamas būti sąmoningais ir atsakingais.

Dar viena puiki naujiena: visiems prisijungusiems prie lojalumo programos – „Formosa Bubble Tea“ mobiliosios programėlės, viskas tampa dar paprasčiau. Šiuo atveju puodelio užstato mokestį galima susigrąžinti į minėtos programėles lojalumo programos kaupimo sistemą bei vėliau šiuos pinigus panaudoti kito apsipirkimo metu. Tad mėgaukimės egzotiškais skoniai tvariai!

Nauja platforma su aktualiais pasiūlymais kavos mylėtojams

„Kavamedis.shop“ – nauja internetinė kavos produktų parduotuvė. Jos įkūrėjai tikisi, kad tai taps platforma, kurioje kiekvienas kavos mylėtojas galės įsigyti aukščiausios kokybės populiariausių Baltijos rinkoje Vokietijos ir Italijos gamintojų kavos už ypač gerą kainą.

„Kavamedis.shop“ galima atrasti platų, nuolatos atnaujinamą pupelių, maltos, kapsulių, bei tirpios kavos asortimentą. Užsakymai priimami ir dideliais kiekiais, kava tiekiama ne tik į namus, bet ir į biurus. Stengiamasi, kad kava jus pasiektų jau sekančią dieną po užsakymo!

Štai kokios būtų „Kavamedis.shop“ įkūrėjų rekomendacijos. Susipažinkime plačiau su „Mövenpick“, „Idee Kaffee“, „Café Intención Bio“ kavos linijomis ir jų favoritais.

Kas yra ragavę „Mövenpick“ ledų ar šokolado, žino, kad aukščiausios kokybės produktai nenuvilia! „Mövenpick“ kavos sėkmės istorija prasidėjo atidarius pirmąjį šio vardo restoraną Ciuriche. Ženklas tapo kokybės etalonu Šveicarijoje.

„Mövenpick Himmlische“ – tikras sėkmės receptas, geriausias skonis jau bemaž 60 metų. Rinktinės 100 proc. „Arabica“ kavos pupelės, surinktos geriausiose pasaulio aukštikalnių plantacijose, suteikia šiai kavai nepakartojamą skonį, o specialus skrudinimas, ypatingą aromatą. Tai – kava atspindinti harmoniją tarp skonio ir sodraus aromato.

„Mövenpick Caffè Crema“ – išskirtinė 100 proc. aukštikalnių arabikos pupelių sodraus skonio kava su aksomine puta, labiausiai tinkanti ruošti pilnai automatiniais kavos aparatais.

„Mövenpick Schümli“ – gerai subalansuotas, kruopštus skrudinimas suteikia šiai kavai švelnų, saldų ir aromatingą skonį su aksomine puta. Šveicariško „Schümli“ stiliaus kava puikiai papildys jūsų kasdienius pusryčius.

Jei norite mėgautis 100 proc. arabika pupelių kava, bet turite jautrumą kavos rūgštingumui, siūloma pabandyti „Idee Kaffee“ kavos linijos produktus. 1999 m. klinikiniais tyrimais buvo patvirtinta, kad ši kava yra švelnesnė skrandžiui nei kitos kavos ir visa tai dėl J. J. Darboven patentuoto rafinavimo proceso. Tai – procesas, kurio metu kavos pupelės švelniai rafinuojamos grynais garais aukštoje temperatūroje, o prieš tai kruopščiai skrudinamos, užtikrinant kavos skonį su įprastu kofeino kiekiu, bet su žymiai mažiau dirgiklių. Taip pat „Idee Kaffee“ siūlo ir kavą be kofeino.

„Café Intención Bio“ kavų linija sudaro kavos pupelės, tiekiamos smulkiųjų ūkininkų ir kooperatyvų. Kiekviena kavamedžio uoga noksta tobuliausiomis ir natūraliausiomis sąlygomis aukštumų plantacijose (nuo 1 200 m iki 1 800 m aukščio virš jūros lygio). Kruopštus aukščiausios kokybės produktų pasirinkimas gamybos šalyse užtikrina išskirtinį šios puikios kavos, pažymėtos „Fairtrade“ („Sąžiningos prekybos“) ir „Bio“ kokybės ženklu, skonį.

Dėmesio: „Kavamedis.shop“ perkant prekių už daugiau nei 30 eurų, pristatymas per „itella“ paštomatus yra nemokamas; užsakymas atkeliauja per 1–2 d.d.

Viskas prasidėjo nuo meilės arbatai...

„GeraArbata.lt“ – tai elektroninė parduotuvė, kurioje galima rasti aukščiausios kokybės ekologiškų produktų. Jau viską pasako ir pats svetainės pavadinimas – arbatos skonių įvairovę jos įkūrėjai garantuoja ir kviečia pasimėgauti gardžiais arbatos mišiniais.

O viskas prasidėjo tiesiog nuo meilės arbatai... „GeraArbata.lt“ – tai nedidelis šeimos verslas. „Esame iš tų šeimų, kurios dieną pradeda ir pabaigia kvapnios arbatos puodeliu. Ilgą laiką Lietuvoje ieškojome natūralios, ekologiškos arbatos už gerą kainą, tačiau rasti buvo išties sudėtinga. Mūsų troškimas buvo kur kas didesnis, todėl nukreipėme žvilgsnius į užsienio rinką. – teigia Jelena ir Anton. – Užsukę į svečius ir mūsų rastų lobių paragavę draugai prašydavo, kad užsakytume arbatos jiems ir dar jų draugams. Taip arbatos mylėtojų ratas vis plėtėsi, tad pagalvojome, o kodėl šios aistros nepavertus darbu. Šiandien džiaugiamės galėdami dirbti mylimą darbą, bendrauti su tokiais pat arbatos mylėtojais ar norinčiais ją atrasti žmonėmis, degustuoti, ieškoti ir atrasti naujų skonių, supažindinti juos su naujienomis ir perduoti savo sukauptas žinias. Mus be galo įkvepia šilti atsiliepimai, grįžtamasis ryšys.“

Kaip sako „GeraArbata.lt“ įkūrėjai, jų klientai, tai žmonės, mėgstantys aukštos kokybės arbatą bei apskritai ekologiškus produktus. Nebūtinai išmanantys visas arbatos subtilybes, bet pasiruošę susipažinti ir atrasti naujų skonių, be to, įvairioms progoms ieškantys išskirtinių dovanų artimiesiems, kolegoms, bičiuliams. Juk arbata galėtų būti kaip maloni, neįpareigojanti staigmena...

Elektroninės parduotuvės „GeraArbata.lt“ naujovė – Matcha arbatos rinkinukas pradedantiesiems. Šiame rinkinyje rasite visko, ko jums gali prireikti – specialų puodelį, bambukinį šaukštą ir šluotelę arbatai plakti, jo laikiklį ir, žinoma, 30 g indelį sertifikuotos, ekologiškos Matcha arbatos. Dėl didesnės arbatos koncentracijos, ją galima naudoti ir maisto gamybai, ar maišyti su gyvulinės ar augalinės kilmės pienu. Visas rinkinukas įpakuotas į elegantišką juodą dėžutę, todėl gali būti puiki kaip dovana jūsų artimiesiems, draugams ar kolegoms.

Štai dar keletas „arbatinių“ dovanų idėjų. Tarkim, čia galima rasti ekologiškų arbatų rinkinių, skirtų jai ir jam. Rinkinius sudaro populiariausios arbatos, tarp kurių juodoji bergamočių ir citrusinių vaisių skonio arbata „Lady Star Deluxe“ bei juodoji arbata su raudonaisiais vaisiais „Blackberry Tango“. Žinoma, kiekvienas svetainės svečias gali drąsiai rinktis įvairius skonius bei sukompektuoti norimas dovanas.

Parduotuvėje taip pat galima rasti raudonosios arbatos, arba kitaip vadinamos „Rooibos“. Džiovinti arbatos lapeliai, kaip ir pagaminta arbata, įgauna rausvai rudą atspalvį. Ši arbata vertinama dėlto, kad sudėtyje neturi kofeino, todėl yra tinkama gerti tiek ryte, tiek vakare.

„GeraArbata.lt“ – kiekvienas arbatos mylėtojas čia atras savo mėgstamą skonį.

Nustebinkite svečius prie arbatos pasiūlę pušų kankorėžių uogienės

Apsilankę elektroninėje parduotuvėje „SveikasProduktas.lt“ rasite platų kavos, arbatos, uogienių bei sirupų asortimentą. Jau pats pavadinimas kalba už save: čia tik sveiki, natūralūs, išskirtiniai pasiūlymai.

Visų pirma pakalbėkime apie kavą. Tiesa, jei lankėtės Romoje, tikriausiai girdėjote, kad čia yra viena kultinė vietelė, kurią vietiniai gyventojai būtinai rekomenduoja aplankyti. Tai seniausia kavinė Romoje – „Caffe Trombetta“. Pasak legendos, šioje kavinėje buvo pirmą kartą pasaulyje pagamintas cappuccino: visa tai atsitiko tolimais 1890-aisiais. Praėjo daug metų, o šeimos kavinė dar ir šiandien klesti.

Ir pati kompanija „Caffe Trombetta“ išaugo į milžinišką kavos gamintoją, įeinanti į didžiausių Italijos kavos kompanijų trejetuką. Ji gamina kavos pupeles, maltą kavą ir kavos kapsules. Šis prekės ženklas visame pasaulyje yra žinomas dėl savo kavos linijos, skirtos biurams ir mažoms kavinukėms. Tiesa, „Caffe Trombetta“ kompanija buvo viena iš pirmųjų, pradėjusių gaminti kavos kapsules „Nespresso“ ir „Dolce Gusto“ aparatams ir šiuo metu yra viena iš pasaulinių lyderių.

Prėjusiais metais „Caffe Trombetta“ kavos kompanija pagaliau atėjo į Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinką ir planuoja čia plėtrą. Jei norite užsisakyti kavos pupelių ar kavos kapsulių biurui /namams ir pasinerti į itališką kavos pasaulį, visada galite tai padaryti svetainėje „SveikasProduktas.lt“. Dalį asortimento galite rasti „Topo Centro“ kavos skyriuose. Tiesa, šiuo metu vyksta derybos dėl kavos „Caffe Trombetta“ prekės ženklo atstovavimo didžiausiose Lietuvos prekybos tinkluose. Be to, artimiausiu metu kompanija ketina atidaryti „Caffe Trombetta“ kavines Vilniuje, Rygoje ir Taline.

Na, o dabar – apie arbatą. Jei norite nustebinti savo svečius, pasiūlykite jiems prie arbatos paskanauti kankorėžių uogienės. Neįprasta sudedamoji dalis suteikia uogienei originalumo ir nepakartojamo skonio. „Kankorėžis Food“ (UAB „Ecologicalm“ ) nuo 2020-ųjų tiekia kankorėžių uogienę ir sirupą mūsų šalies prekybos centrų lentynoms. Kodėl žmonės perka kankorėžių uogienę? Tai dėl jos savybių. Uogienė turtinga mikro ir makroelementų: geležies ir chromo, magnio ir seleno, linoleno ir oleino rūgščių. Paruoštame produkte yra B grupės vitaminų, taip pat P, C, E ir K fitoncidų ir bioflavonoidų, taninų, lipidų, karotino, įvairių eterinių aliejų. Be to, kankorėžių uogienė teigiamai veikia sąnarių ir kvėpavimo sistemų būklę. Produktas padeda normalizuoti visų organizmo organų ir sistemų darbą. Ypač naudinga valgyti šį delikatesą žiemos ir pereinamuoju sezonu – kaip profilaktinę priemonę nuo peršalimo ligų. Uogienė pasižymi analgetinėmis, priešgrybelinėmis savybėmis, mažina patinimus ir didina apetitą. Kankorėžių uogienę ir sirupą galite patiekti prie varškės, blynų, duonos ir pyragų, pertepti torto sluoksnius. Naudojant šiuos priedus gimsta ir puikūs kokteiliai! Sveikatai stiprinti galite pagardinti arbatą. O ar žinojote, jog ir pačius pušų kankorėžius galima valgyti. Jie būna labai minkšti, sultingi ir primena saldainius. Skonis saldus, tačiau su dervos nata ir lengvu kartumu. Tad, jei norite paragauti pušų kankorėžių sirupo, jo galite įsigyti bet kurioje „Rimi“ parduotuvėje – uogienių ar arbatos skyriuje, o taip pat „SveikasProduktas.lt“. Tiesa, šiuo metu vedamos derybas ir su kitais prekybos tinklais, kad vartotojas galėtų laisvai nusipirkti pušų kankorėžių produktų bet kurioje Lietuvos parduotuvėje.

Kauno senamiestyje – ypatinga vieta pasimėgauti gera kava ar arbata bei gurmaniškais skanėstais

„Kavos kerai“ – jau du dešimtmečius Kauno senamiestyje veikianti kavinė, kurioje galite atrasti savo skaniausią kavą iš skirtingų kavos pupelių rušių. Esate arbatos megėjas? Ši kavinė tikrai nenuvils ir jūsų: čia užsukę rasite įvairių arbatos rūšių.

Rekomenduojama paragauti šioje kavinėje kepamų tortų ir pyragų, siūloma jais mėgautis jaukioje „Kavos kerų“ aplinkoje, skambant maloniai muzikai. Jūsų dėmesiui – dvi gurmaniškos šio sezono naujienos: tortai „Trio“ ir „Venecijos“.

Pasakišką „Trio“ tortą sudaro du nuostabaus skonio putėsių sluoksniai: vienas pagamintas iš natūralių juodųjų serbentų suteikiančių gaivumo ir švelnios rūgštelės, o kitas sluoksnis iš natūralių mangų, kurį valgydami pajusite malonų saldumą. Šis juodųjų serbentų ir mango putėsių duetas puikiai dera su sodraus skonio šokoladiniu biskvitu. Nesvarbu, ar patiekiate jį kaip didįjį vakarienės finalą, ar tiesiog pasilepinate gabalėliu tingią popietę, šis mangų ir juodųjų serbentų putėsių tortas tikrai paliks įspūdį. Šis pyragas ne tik gražiai atrodo, su ryškiais sluoksniais ir šokoladinio biskvito akcentu, bet ir yra nuostabaus skonio.

Vencijos miestas garsėja ne tik savo sena istorija, architektūra, bet ir gastronomija. Legenda pasakoja, kad labai senais laikais gerbiamas konditerijos šefas ieškojo dievų pagalbos, kad ištobulintų savo torto receptą. Dievai sutiko pagalbėti, bet su sąlyga, kad šiuo tortu mėgausis tik jis pats. Šefas paragavę naujojo šedevro, nesugebėjo pasilaikyti jo sau, pradėjo jį kepti visiems Venecijos gyventojams. Nors šefas skendo sekmėje, bet, deja, dievai kerštavo, ir pasmerkė visą miestą skęsti vandenyje. Gal tai tikra istorija, o galbūt ir ne, bet tikra tiesa ta, kad tokio torto dar nebuvote ragavę. Jei esate šokoladinių desertų gerbėjas ir jums tortas gali būti TIK šokoladinis, tuomet jums patiks šis „Venecijos“ šokoladinis tortas, pagamintas net iš 74 proc. juodojo šokolado. Šio torto intensyvaus šokoladinio skonio paslaptis yra didelis procentas tamsaus šokolado naudojamo recepte. Juodame šokolade yra daugiau kakavos nei pieniniame šokolade, todėl jam suteikiamas gilesnis, sudėtingesnis skonis. Tačiau šiame torte jusite ne tik šokolado skonį. Jo biskvitas yra drėgnas, purios tekstūros, todėl norėsite mėgautis kiekvienu kąsniu. Sodraus tamsaus šokolado kremas ir šokoladinio biskvito derinys paverčia šį tortą tikru malonumu jūsų skonio receptoriams. Jeigu esate šokolado mylėtojas, esate tiesiog skolingas sau išbandyti šį šokoladinio deserto šedevrą.

Na, o tikriems kavos gurmanas, kuriems pabodo aitri, karti kava „Kavos kerai“ turi jums pasiūlymą. Čia juoda kava ruošiama iš unikalaus 4 rušių 100 proc. arabikos kavos pupelių (Peru, Gvatemalos, Indijos ir Brazilijos kavos pupelės) mišinio ir nenaudojamos robusta pupelės. Šios tradicijos laikomasi jau bemaž 20 metų.

Tai yra puikus pasirinkimas juodos kavos mėgėjams, kurie nori šiek tiek švelnesnio ir saldesnio, bet sodraus skonio juodos kavos. Nesuklyskite, ši kava tikrai pažadins jus iš rytinių miegų. Tiesiog ateikite į „Kavos kerus“, paragaukite ir pajuskite skirtumą.