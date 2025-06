Genialūs „Iki“ pasiūlymai savaitgalio meniu: tiesiog tobulos česnakinės bulvytės ir skaniausi marinatai vištienai

„Jau didžioji dalis gyventojų patys įsitikinę – būti lojaliu „Iki“ klientu paprasčiausiai apsimoka. Su „Iki“ programėle ar lojalumo kortele kiekvieną savaitę galima naudotis nuolaidomis tūkstančiams prekių, o savaitgaliais naudingų pasiūlymų tik dar daugiau, akcijos skelbiamos ištisoms prekių kategorijoms. Gausus tiek šviežio, tiek paruošto maisto asortimentas neabejotinai yra viena iš mūsų stiprybių, tad lengvai sutaupyti gali kiekvienas“, – sako Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Visas kiekvienos savaitės naudingas „Iki“ akcijas rasite čia: www.iki.lt/leidiniai . Pirkėjų patogumui, „Iki“ dalijasi ir skaniomis idėjomis, kurios jau pritaikytos prie „Iki“ savaitgalio pasiūlymų. Jie pradėjo galioti ketvirtadienį, birželio 5 dieną, ir tęsis iki pat sekmadienio, o nuolaidomis pasinaudosite kasoje pateikus „Iki“ lojalumo kortelę ar programėlę.

Kitokio garnyro nenorėsite – česnakinės bulvytės grilyje

Lauže ar grilyje keptos bulvės džiugina savo skoniu, tačiau jos turi ir dar du svarbius privalumus – jas labai lengva paruošti įvairiais būdais, ir šios daržovės ypač pigios. Šviežias šių metų derlius jau pasiekė „Iki“ parduotuvių lentynas, ir šį savaitgalį džiugina super-kaina: kilogramas bulvių lojaliems „Iki“ klientams tekainuoja 79 centus.

Karštos bulvės tiesiai nuo žarijų yra skanėstas, kuris dažnam asocijuojasi su vaikyste ir ilgais atostogų vakarais. O jas paruošus su česnaku ir sviestu, jos dėl dėmesio drąsiai galės rungtis su pagrindiniu patiekalu. Ypač, jeigu tokias česnakines bulvytes patieksite su labai gardžiu varškės-graikiško jogurto padažu. Receptais „Iki“ dalijasi čia

Su „Iki“ pasiūlymu nereikės gaišti laiko marinavimui

Nebijokite į pagalbą prie grilio pasitelkti ir profesionalų – „Iki“ rinkitės jau meistriškai marinuotus vištienos gaminius. Įvairovė leis atrasti naujų skonių, ir galėsite būti ramūs dėl kokybės – teliks iškepti, nes gaminiai paruošti pagal kruopščiai atrinktus receptus, kad skonių balansas būtų pasakiškas.

Šį savaitgalį skirti vištienai įkvėps ir „Iki“ akcija – įvairiems marinuotiems vištienos gaminiams ir vištienos šašlykams taikoma 20 proc. nuolaida.

„Jau marinavimui paruošti kokybiški gaminiai „Iki“ tik populiarėja – žmonės vertina, kad jie padeda sutaupyti ir laiko, ir pinigų. Sveriamose lentynose siūlome mūsų pačių mėsininkų marinuotų broilerių blauzdelių, taip pat labai mėgstami ir sparneliai su kmynais. Be galo paklausi „Grill Party“ produkcija – ji jau patogiai supakuota, puikiai tinka vykstant į gamtą ar į svečius. Be to, ji ir šaldytuve kepimo gali luktelti ilgiau. Gausiame vištienos asortimente – blauzdelės, šlaunelių mėsa, šašlykai, peteliai. Skonių įvairovė taip pat leis įtikti visiems – siūlome nuo švelnaus ar klasikinio iki paprikinio ryškesnių pojūčių gerbėjams“, – pasakoja G. Kitovė.

Tinklo atstovė priduria, kad šio savaitgalio akcijoje „Iki“ dalyvauja ne tik „Grill Party“, bet ir kiti marinuotos vištienos gaminiai bei vištienos šašlykai. Teliks tik išsirinkti, įkurti kepsninę ir išsikepti.

Visgi negalite be lašišos? Naudokitės „Iki“ akcija ir kepkite taip

Neliks nuskriausti ir tie, kuriems skaniausia – lašiša. Ji nepalieka abejingų, paruošiama greitai, nereikia jokių įmantrių priedų ar ilgo triūso. O geriausia – nudžiugs ir piniginė, mat visą likusią savaitę lašišų filė su oda 3 širdelių „Iki“ parduotuvėse – net 35 proc. pigesnė, tik 12,99 Eur/kg.

Savaitgalis pats geriausias metas išbandyti šį tą naujo su visų pamėgta žuvimi. Dalį išsikepkite ant grilio, bet nepamirškite – lašiša skani ir žalia. „Iki“ siūlo vasariškų tartarų receptų – juos rasite čia

Dar daugiau nuolaidų lojaliems „Iki“ pirkėjams – nuo ledų iki koldūnų

Šios akcijos tik įrodo nuolaidų „Iki“ parduotuvėse įvairovę. Jau visą savaitę gyventojai mėgaujasi ir geros kainos šviežiais, sultingais arbūzais, populiariaisiais bananais, 20 proc. nuolaida šviežiai kiaulienai ir dar aibe pasiūlymų kitiems reikalingiems produktams.

Iki sekmadienio tebesitęsia ir daug dėmesio sulaukusi „Ledų fiesta“, siūlanti dideles nuolaidas virš 120 ledų rūšių , tarp jų ir naujai „Iki“ atsivežtoms. O genialūs „Iki“ savaitgalio pasiūlymai galioja ir:

įvairių rūšių pjaustytiems mėsos gaminiams – 20 proc.;

šaldytiems koldūnams, virtiniams ir cepelinams – 1+1;

įvairiems sausainiams, vafliams, meduoliams ir arbatai – 30 proc.;

sausiems pusryčiams, javainių ir šokolado batonėliams – 25 proc.;

tirpiajai kavai ir tirpiosios kavos gėrimams – 30 proc.;

kruopoms ir miltams – 25 proc.