Silkė – ne tik ant šventinio stalo: kelios priežastys, kodėl jos tikrai valgysite kur kas dažniau

Daugybė pateikimo variacijų
„Rivonos“ žuvies padalinio, iš kurio žuvimis aprūpinamos visos Lietuvos „Norfos“ parduotuvės, vadovas Antanas Šiuša taip pat pastebi, jog pirkėjai vis mažiau nori patys išdarinėti silkes ir noriai perka tai, ką paruošė profesionalai – silkių filė, kurių pardavimai pastaruosius kelerius metus nuolat auga.
Silkės daugeliui patinka dėl to, kad jas galima labai įvairiai paruošti – ši žuvis puikiai dera su grybais, razinomis, riešutais, svogūnais, raugintais agurkais, svogūnais su pomidorų padažu, citrinomis, obuoliais, kiviais, mangais, apelsinais, ananasais ir net bananais. Tereikia mangus, šviežius agurkus ir silkę sumaišykite su alyvuogių aliejumi, įberti druskos, pipirų, kapotų petražolių, viską išmaišyti ir patiekti.
Silkė į Kėdainių žuvies cechą atkeliauja iš vietos ir Europos tiekėjų: Norvegijos, Olandijos, Islandijos, kartais – Ispanijos. Silkės, kaip ir menkės, jūriniai ešeriai, jūros lydekos, skumbrės, parkamos užšaldytos. Atšildant tokias žuvis svarbu, kad jos neprarastų nei kokybės, nei svorio.
Šaldyta žuvis atšildoma (defrostuojama) naudojant dulksną. Patalpa prisotinama drėgmės – paskleidžiamas „rūkas“, ir žuvys joje atšyla tolygiai, neprarasdamos kokybei svarbių savybių.
Nors šis procesas gana ilgas, pavyzdžiui, 4 tonoms žuvų atšildyti reikia 8–9 valandų, jo metu išsaugomos visos gerosios žuvų savybės, žuvis neapdžiūsta, visi jos sluoksniai atšyla labai tolygiai.
Tuomet atšildyta silkė sūdoma. Sūdyta silkė, kuri atkeliauja į parduotuvių lentynas, sūdoma keturias, kartais penkias dienas. Pirmiausia žuvis sūryme (22 proc.) laikoma vieną dieną, kad pirminis sūrymas ištrauktų iš žuvies kraujo likučius.
Tuomet sūrymas nupilamas, 2–3 dienas silkė pakartotinai laikoma naujai paruoštame sūryme, kol įgauna reikalingas skonio savybes. Į parduotuvę silkė keliauja sufasuota į 5–6 kilogramų kibirus, užpilta mažesnės koncentracijos sūrymu (7–8 proc.), kad netaptų per sūri. Į „Norfos“ parduotuves visoje Lietuvoje sūdyta silkė išvežiojama per 5–6 valandas. Nors sūdytos silkės galiojimas gana ilgas, įprastai „Norfos“ parduotuvėse ji parduodama per 5–6 dienas.
„Norfos“ pirkėjams siūloma trijų rūšių sveriama atlantinė sūdyta silkė ir dviejų rūšių silkės filė: paprasta atlantinė sūdyta silkė, „Senolių“ ir „Bajoriška“. Sūdant silkes žuvies ceche nenaudojama jokių cheminių priedų, pavyzdžiui, konservantų ar skonio stipriklių, tik druska ir natūralūs prieskoniai.
Naudinga sveikatai
Silkėse yra nuo 15 iki 19 proc. baltymų, tačiau didžiausia jos vertybė – nepakeičiamos aminorūgštys, kurių žmogaus organizmas gali gauti tik su maistu. Viena jų – oleino rūgštis – gerina kraujo apytaką smegenyse bei širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą.
Silkę mėgstantys žmonės rečiau peršąla ir serga infekcinėmis ligomis, šios žuvies vartojimas padeda išsaugoti gerą regėjimą. Silkėje esančios Omega-3 rūgštys padeda aktyvinti imuninę sistemą ir sumažinti organizme vykstančius uždegimus, sumažina riziką susirgti širdies ligomis, lengvina senėjimo procesą.
Iš vienos silkės filė gaunama 307 TV (tarptautinių vienetų), arba 76,8 proc. rekomenduojamos dienos normos, vitamino D, kuris būtinas mūsų sveikatai.
Silkėje taip pat gausu vitamino B12, seleno, kalcio, kalio ir geležies. Vienoje silkės porcijoje yra ne tik beveik visa vitamino D, bet ir B12, seleno dienos norma. Žuvyje taip pat gausu kalcio, kalio ir geležies.
Pasiūlė nesudėtinga receptą
„Rivonos“ technologė Ieva Bagackienė silkę lygino skumbre – tiek dėl panašių savybių – baltymų, Omega-3 kiekio, tiek dėl išraiškingo skonio. Ne veltui – šios abi žuvys „Norfos“ pirkėjų vertinamos ir mėgstamos.
Silkę, anot I. Bagackienės, galima rūkyti, bet skaniausia ji – sūdyta ir marinuota. Technologė siūlė pasiruošti skanios silkės su daržovėmis – tokios galėjo paragauti ir „Norfos“ pirkėjai.
Ką jums reikės padaryti? Aštriu peiliu įpjaukite silkę išilgai nugaros (stuburo) ir atsargiai išimkite stuburą. Taip silkė lengvai išsifiletuos, silkės vidų prikimškite įvairių troškintų daržovių, kepkite 180 laipsnių temperatūroje 30 min.
Bulvių-silkės blyneliai
Ko prireiks:
2 „Norfos“ silkės filė gabalėlių (jei labai sūri, pamirkykite vandenyje);
2 vidutinių bulvių;
1 kiaušinio;
2 šaukštų grietinės;
3 šaukštų miltų;
1 šaukštelio smulkintų krapų;
žiupsnelio juodųjų pipirų;
aliejaus kepimui;
Kaip paruošti:
Nuskuskite bulves ir sutarkuokite burokine tarka. Į tarkuotas bulves įmuškite kiaušinį, supilkite grietinę, miltus, kapotus krapus ir juoduosius pipirus. Viską gerai išmaišykite, kad gautumėte vientisą masę.
Silkės filė supjaustykite nedideliais kubeliais. Jei silkė labai sūri, geriausia ją 30 minučių pamirkyti vandenyje, o po to nuplauti ir nusausinti.
Į įkaitintą keptuvę šaukštu dėkite bulvių masės, suformuokite blynelius. Ant viršaus uždėkite kelis silkės gabalėlius ir šiek tiek įspauskite. Kepkite iš abiejų pusių ant vidutinės ugnies, kol gražiai apskrus ir blyneliai taps auksinės spalvos.
Patiekite šiltus su grietine arba natūraliu jogurtu.