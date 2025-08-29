Kauno „Oktoberfesto“ dalyvis Marius: „Nepažįstami čia tampa draugais – tokios atmosferos kitur nepamatysi“

Marius šventėje lankėsi tris kartus – 2021, 2022 ir 2023 metais. Jo teigimu, festivalis kasmet keičiasi ir auga kartu su dalyviais.
„Pirmą kartą užsukęs į Kauno „Oktoberfestą“ galvojau, kad tai bus tik maža atrakcija. Bet jau tada nustebino dalyvių entuziazmas – daug kas atėjo pasipuošę tradiciniais bavariškais drabužiais. Vėliau šventė augo: palapinė didėjo, atsirado dar daugiau maisto, pramogų. Smagiausia, kad jaučiasi kasmet stiprėjantis festivalio dalyvių bendrumo jausmas – visi draugiški, kartu šoka, linksminasi“, – pasakoja jis.
Marius sako, kad, nors festivalyje lankosi jau ne pirmą kartą, kasmet būna akimirkų, kurios nustebina. „Didžiausią įspūdį palieka litriniai bokalai, gardžios, sultingos karkos, dailios dekoracijos, o labiausiai – žmonės. Nepažįstami čia tampa draugais, šoka susikabinę, o smagiausia, kai pats įsitrauki – su žmona ar draugais ne kartą teko ir patiems šokti ant suolų. Tai sukuria tokią atmosferą, kurios kitur nepamatysi“, – dalijasi įspūdžiais pašnekovas.
Nors „Oktoberfesto“ šaknys – bavariškos, Marius pabrėžia, kad kultūriniai skirtumai, palyginti su lietuviškomis tradicijomis, nėra tokie dideli.
„Ir lietuviai, ir vokiečiai mėgsta skaniai pavalgyti, paragauti apyniuotų gėrimų, pašokti. Todėl šventė atrodo labai artima mūsų lietuviškai kultūrai, tik papildyta autentiškais bavariškais atributais: breceliais, šniceliais, kostiumais, muzika. Nors ankstesniuose festivaliuose nesipuošiau bavarišku kostiumu, šiemet planuoju tai daryti – nesinori išsiskirti iš minios“, – teigia M.Žukauskas.
Pasak jo, „Oktoberfestas“ jam tapo laukiamiausia rudens švente.
„Gaila, kad pernai negalėjau dalyvauti šventėje dėl ligos, bet šiemet su žmona ir draugais planuojame linksmintis šventėje net dvi dienas – vieną su uošviais, kitą su draugais. Kviečiu visus, kas dar nebuvo, ateiti ir būtinai išbandyti šokius ir legendines karkas. Vien dėl jų verta užsukti“, – sako jis.
„Volfas Engelman“ generalinis direktorius Marius Horbačauskas, lankęsis visų gerai žinomame Miuncheno „Oktoberfeste“, pritaria, kad kaunietiška šventė savo linksmybėmis nė kiek nenusileidžia garsiajam festivaliui.
„Nors Kauno šventė yra mažesnė nei legendinis Miuncheno „Oktoberfestas“, savo atmosfera bei linksmumu jam nė kiek nenusileidžia. Kaune turime ir tai, ko nėra Miunchene, – šokių aikštelę, kur visi kartu gali šokti poromis, rateliais ar tiesiog improvizuoti. Miunchene vietos nėra – ten šokama ant suolų arba stalų. Be to, didžioji dalis stalų Kaune turi pilstymo įrangą, todėl nereikia stovėti gėrimų ir maisto eilėse, kaip nutinka Vokietijoje. Tai tik keli dalykai, dėl kurių mūsų festivalis tikrai ypatingas“, – sako M.Horbačauskas.
Šventė, kurią augina dalyviai
Bravoro vadovas sako, kad tokios patirtys puikiai parodo, jog šventę augina ne tik organizatorių pastangos, bet ir dalyvių entuziazmas.
„Esu pats tris kartus lankęsis Miuncheno „Oktoberfeste“, todėl galiu pasakyti – tradicijos ten beveik nekinta nuo 1810-ųjų, kai buvo surengtas pirmasis festivalis. Įspūdinga, bet ir labai griežta: palapines ten gali turėti tik alaus daryklos, įsikūrusios iki 50 kilometrų nuo Miuncheno. Viskas apgalvota iki smulkmenų – nuo specialiai šventei verdamų gėrimų iki to, kad jų galima paragauti tik po oficialios statinės atidarymo ceremonijos. Šias patirtis stengiamės atsivežti į Kauną, kad žmonės čia patirtų tą patį autentišką jausmą, tik artimesnį ir savaip lietuvišką“, – pasakoja M.Horbačauskas.
Jam pritaria ir bravoro Aludarystės kompetencijų centro koordinatorė Audronė Saulėnienė.
„Bavarijos tradicijos, tokios kaip šventinė karieta su statine, didžiuliai bokalai, ilgaamžiai receptai, šiandien jau įsitvirtino ir Kaune. Marius labai taikliai pastebėjo – šventę augina patys dalyviai, bet ją įkvepia ir Miuncheno pavyzdys. Mes tą patirtį adaptuojame, o lietuviai į ją įneša daug savų akcentų: daugiau vietos, daugiau šypsenų, daugiau improvizacijos. Tad ši šventė yra mūsų bendras kūrinys – ir bavarų, ir lietuvių“, – sako A.Saulėnienė.
Šventė vyks rugsėjo 19 ir 20 dienomis Kaune, „Volfas Engelman“ bravoro vidiniame kieme, adresu M. K. Čiurlionio g. 5. 19 d. svečiai laukiami nuo 17 val., koncerto pradžia – 18 val. 20 d. durys atidaromos 16 val., o į „Oktoberfesto“ palapinę bus galima patekti nuo 17 val. Renginyje gali dalyvauti asmenys nuo 20 metų. Bilietų skaičius labai ribotas.
