Neries pakrantėje – vakarietiška dvasia alsuojantis baras: kokteiliais ir muzika kviečia mėgautis ant vandens

Neries krantinės – viena gyviausių ir patraukliausių Vilniaus zonų, kurioje laisvalaikį nuolat leidžia tūkstančiai žmonių. Vis tik tokios vietos prie upės, kuri apjungtų poilsį, naktinį gyvenimą ir kultūrą iki šiol nebuvo, nors toks konceptas labai populiarius kituose Europos didmiesčiuose.
„Užsienio miestuose – Londone, Amsterdame, Berlyne – barai ant vandens jau tapę miesto veidu. Vilnius iki šiol tokio objekto neturėjo, nors jis turi puikiai sutvarkytas krantines ir gražią upę. Norime, kad „Gastro Boat“ prisidėtų prie miesto patrauklumo, atneštų naujos energijos ir paskatintų toliau plėtoti laivybos bei upės kultūrą sostinėje,“ – sako projekto sumanytojas, UAB „Arklystu“ vienas įkūrėjų Artūras Ždanovičius.
Idėja sukurti stilingą kokteilių barą ant vandens jam gimė prieš ketverius metus, kai Neries krantinės tapo vilniečių traukos centru.
„Matėme, kad krantinės tvarkomos, žmonės čia ateina pasivaikščioti, važinėtis dviračiais, bet trūko vietos, kur būtų galima sustoti, pabūti, pasimėgauti vaizdu, – pasakoja A. Ždanovičius. – Mūsų tikslas buvo sukurti tokią vietą – gyvą, jaukią, bet kartu ir modernią.“
Įgyvendintas projektas – „Gastro Boat“ – pasižymi atmosfera, kurios negalima pajusti jokioje kitoje Vilniaus vietoje: čia upė, elektroninė muzika, įspūdingi vaizdai į Gedimino pilį ir Senamiesčio stogus bei pozityvi publika sukuria energiją, kuri ne tik krantinėms, bet ir visam miestui suteikia dar daugiau gyvybės.
„Atsiveriantys kerintys Senamiesčio ir upės vaizdai bei vieni gražiausių saulėlydžių mieste – svari priežastis užsukti į šią erdvę. Beje, baras ant vandens – puiki alternatyva naujų patirčių ir unikalios koncepcijos vietų ieškantiems vilniečiams ir miesto svečiams, papildanti vis ilgėjantį nestandartinių Vilniaus pasilinksminimo vietų sąrašą“, – dalijasi A. Ždanovičius.
Patiks ir šokių muzikos, ir kultūros mylėtojams
Neries krantinėje prisišvartavusi trijų aukštų barža talpina iki 250 sėdimų vietų, o bendras jos plotas siekia 520 kv. m, iš kurių 400 kv. m. skirta lankytojams.
Vis tik čia patiks ne tik ramiems lankytojams – „Gastro boat“ mėgiamas ir elektroninės muzikos, komedijos ar kultūros mylėtojų. Laive įsikūrusiame kokteilių bare „Arklystu“ vakarais svečiai galės mėgautis stan-dup komedijomis.
Ateityje „Gastro Boat“ apjungs modernios gastronomijos, miesto kultūros ir upės tradicijų atgaivinimo idėjas. Planuojama, kad jau kitą sezoną veiks 4–6 gatvės maisto užkandinės, siūlančios įvairių virtuvių patiekalus – nuo picų ir mėsainių iki Azijos virtuvės.
Taip baras suteiks naujų galimybių ir smulkiajam verslui – gatvės maisto gamintojams, gėrimų tiekėjams, renginių organizatoriams, kurie galės pristatyti savo produktus bei paslaugas vienoje iš unikaliausių miesto vietų.
Nuo svajonės iki realybės
Tiesa, kelias įgyvendinant šią idėją nebuvo lengvas – verslininkų laukė sudėtingi leidimai, infrastruktūros pritaikymas, baržos paieška. Tinkamą laivą galiausiai pavyko rasti pačiame Vilniuje, o tai, anot verslininko, buvo tikra sėkmė: „Neries upė nėra pati draugiškiausia laivybai, tad atsivežti baržą iš užsienio būtų buvęs milžiniškas iššūkis.“
Vis tik pagrindinis iššūkis, pasak A. Ždanovičiaus, buvo ne paties laivo pritaikymas, o infrastruktūros trūkumas Neries pakrantėje.
„Norint užtikrinti baržos veiklą, reikėjo spręsti prisijungimo prie miesto komunikacijų klausimus, atitikti tiek laivams, tiek maitinimo įstaigoms taikomus reikalavimus. Procesas buvo sudėtingas, bet savivaldybės palaikymas ir geranoriškumas leido projektui judėti į priekį,“ – džiaugiasi idėjai virtus kūnu išskirtinio projekto sumanytojas.
Į šį projektą investuota apie 500 tūkst. eurų privačių lėšų, o pasirinkta barža pritaikyta pagal visus laivybos ir maitinimo įstaigoms keliamus reikalavimus. Įgyvendinant projektą bendradarbiauta su Vilniaus miesto savivaldybe, kuri padėjo spręsti infrastruktūros klausimus – tai rodo miesto atvirumą naujiems, inovatyviems projektams.
Sezoninė, bet įsimintina patirtis
„Gastro Boat“ veiks laivybos sezonu – nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d., o jei oras leis – ir ilgiau. Pasimėgauti saulėlydžiais, kerinčiais vaizdais, geru oru ir muzika dar galima ir šiemet, o kitais metais vieta, pasiūlysianti dar daugiau galimybių, renginių ir gastronominę įvairovę, taps vienu ryškiausių vasaros akcentų mieste, neabejoja A. Ždanovičius
„Tikime, kad „Gastro Boat“ ras savo auditoriją – tiek tarp vilniečių, tiek tarp miesto svečių. Tai ne tik kokteilių baras ant vandens, kuriame rinktųsi draugai po darbo ar šeimos savaitgaliais. Tai naujas Vilniaus identiteto elementas, stiprinantis miesto, kaip kūrybiško, atviro ir modernų gyvenimo būdą puoselėjančio Europos miesto, įvaizdį. Tikime, kad „Gastro Boat“ taps nauja miesto vizitine kortele, vieta, kur susitinka upė ir žmonės,“ – pabrėžia A. Ždanovičius.