Ištyrė, kurių šalių gyventojams pigu, kurių – brangu pietauti vietos restoranuose: Vilniaus padėtis – liūdnoka

Rezultatai atskleidžia, kad Vilnius išsiskiria kaip viena prieinamiausių Baltijos sostinių, nors pasaulio mastais maistas čia palyginti brangus: kavos ir alaus kainos vietos gyventojams vis dar išlieka nemažas iššūkis.
Vakarienė – už 2 proc. atlyginimo
Pagal tyrimą, Vilnius pasauliniame reitinge užima 106 vietą iš 177 miestų. Čia vidutinės klasės trijų patiekalų vakarienė dviem kainuoja tiek, kiek sudaro 2 proc. vidutinio mėnesinio atlyginimo. Šis rodiklis leidžia Lietuvos sostinei aplenkti kaimynus – Rygą bei Taliną – ir priartėti prie tokių Europos miestų kaip Budapeštas, Milanas ar Antverpenas.
Kava – vidutinėje pozicijoje, alus brangesnis
Atlikta analizė apėmė ir kitus kasdienius produktus, tokius kaip kava bei alus, kurių kainos ypač svarbios vertinant miestų gyvenimo būdo bei laisvalaikio prieinamumą.
Vilnius užėmė 100 vietą pasaulyje pagal kavos prieinamumą – tai yra geresnis rezultatas nei daugelyje kaimyninių sostinių, tačiau pasaulio mastu ši pozicija laikoma vidutine. Tuo tarpu pagal alaus prieinamumą miestas atsidūrė 124 vietoje. Tai reiškia, kad, palyginti su uždarbiu, kavos ar alaus puodelis vilniečiams kainuoja daugiau, nei, pavyzdžiui, kai kuriuose Pietų Europos miestuose.
Išlieka prieinamesnis pasirinkimas Baltijos šalyse
Tyrimo duomenimis, nepaisant santykinai brangesnių gėrimų, Vilnius išlieka viena prieinamiausių sostinių Baltijos šalyse, kai kalbama apie valgymą restoranuose. Ši tendencija gali būti svarbi ne tik vietos gyventojams, bet ir miesto turizmo įvaizdžiui, nes lankytojai vis dažniau atkreipia dėmesį į kainų santykį su gyvenimo lygiu.
Ekspertai pabrėžia, kad tokie tyrimai leidžia įvertinti ne vien tik faktines kainas, bet ir tai, kiek jos „sveria“ vidutinio gyventojo piniginėje. Kitaip tariant, net ir vidutiniškai atrodanti vakarienės kaina vienur gali būti labai prieinama, o kitur – prabanga, priklausomai nuo gyventojų uždarbio.
Visą tyrimą, įskaitant vizualizacijas ir visų 177 miestų reitingą, galite rasti čia.