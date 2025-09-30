Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
MaistasGurmanų klubas

Visagine – neeilinė šventė: dalyviai suvalgė net 200 kilogramų koldūnų

2025 m. rugsėjo 30 d. 15:00
Lrytas.lt
Visagine paskutinį rugsėjo savaitgalį įvyko Koldūnų šventė!
Daugiau nuotraukų (32)
Visagino savivaldybės inicijuotame renginyje pernai buvo pasiektas Lietuvos rekordas – buvo išvirtas sunkiausias koldūnas – 35 kg 300 g.
Šiemet šventės metu buvo suvalgyta 200 kg „Kogus“ koldūnų!
Šventės metu skambėjo skirtingų stilių muzika, pasirodė Visagino kūrybos ir menų akademijos auklėtiniai, Visagino kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai ir muzikantai, rašoma pranešime spaudai.
Daug šeimų sutraukė edukacijų, konkursų ir žaidimų erdvės, kurios organizavo Visagino kultūros centras, Visagino kūrybos ir menų akademija, Visagino edukacijų centras, Visagino sporto ir rekreacijos centras.
Renginio kulminacija – ansamblio „Jonis“ koncertas.
„Ši įspūdinga šventė sulaukė daug žiūrovų, čia galima buvo daug pamatyti, paklausyti, dalyvauti ir ragauti!
Tikimės, kad šita šventė užaugs iki festivalio ir taps graži kulinarijos, pramogų ir muzikos tradiciją Visagine.
Kitais metais planuojame kviesti kitų koldūnų gamintojus, bendrijas, kavine ir, visus kam įdomu“, – pasakojo šventės organizatoriai.
Visaginaskoldūnaišventės

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.