Visagine – neeilinė šventė: dalyviai suvalgė net 200 kilogramų koldūnų

Visagino savivaldybės inicijuotame renginyje pernai buvo pasiektas Lietuvos rekordas – buvo išvirtas sunkiausias koldūnas – 35 kg 300 g.
Šiemet šventės metu buvo suvalgyta 200 kg „Kogus“ koldūnų!
Šventės metu skambėjo skirtingų stilių muzika, pasirodė Visagino kūrybos ir menų akademijos auklėtiniai, Visagino kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai ir muzikantai, rašoma pranešime spaudai.
Daug šeimų sutraukė edukacijų, konkursų ir žaidimų erdvės, kurios organizavo Visagino kultūros centras, Visagino kūrybos ir menų akademija, Visagino edukacijų centras, Visagino sporto ir rekreacijos centras.
Renginio kulminacija – ansamblio „Jonis“ koncertas.
„Ši įspūdinga šventė sulaukė daug žiūrovų, čia galima buvo daug pamatyti, paklausyti, dalyvauti ir ragauti!
Tikimės, kad šita šventė užaugs iki festivalio ir taps graži kulinarijos, pramogų ir muzikos tradiciją Visagine.
Kitais metais planuojame kviesti kitų koldūnų gamintojus, bendrijas, kavine ir, visus kam įdomu“, – pasakojo šventės organizatoriai.