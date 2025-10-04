Populiaraus restorano sultinyje – šlapimas: dviejų paauglių pokštas baigėsi nelinksmai

Septyniolikmečiai, pavarde Wu ir Tang, buvo nufilmuoti besišlapinantys į patiekalą „Haidilao“ restorane Šanchajuje, Kinijoje. Valstybinė televizija CCTV News pranešė, kad paaugliai ir jų tėvai dabar privalo viešai atsiprašyti ir sumokėti didžiulę baudą.
Pasak Šanchajaus Huangpu apygardos liaudies teismo, vienas iš paauglių šių metų pradžioje pasidalijo vaizdo įrašu socialiniuose tinkluose.
Teismas konstatavo, kad tai buvo „tyčinis“ veiksmas, nors jie „puikiai suprato“ galimas neigiamas pasekmes.
Po to, kai bjaurus įrašas išplito internete, „Haidilao“ atsiprašė dėl šokiruojančio incidento ir paskelbė, kad visos užterštos porcijos buvo išmestos ir pakeistos.
Be to, populiarus restoranų tinklas grąžino pinigus už daugiau kaip 4 000 užsakymų vietoje ir kiekvienam klientui išmokėjo papildomą kompensaciją, 10 kartų viršijančią jų sumokėtą sumą.
Paaugliai ir jų tėvai dar kovo mėnesį buvo paduoti į teismą dviejų maitinimo įmonių, kurios, kaip skelbiama NBC, „greičiausiai susijusios su „Haidilao“. Bendrovės reikalavo viešo atsiprašymo ir daugiau kaip 23 mln. juanių (2,4 mln. svarų) už patirtus nuostolius, reputacijos žalą ir kitas išlaidas, rašo „DailyStar“.
Galiausiai paaugliams ir jų tėvams buvo įsakyta atsiprašyti laikraščiuose, o tėvai turės sumokėti pribloškiančią 2,2 mln. juanių (227 tūkst. svarų) baudą.
Įtakingas leidinys „China Comment“ redakciniame straipsnyje teigė, kad šis sprendimas įrodo, jog tėvai rizikuoja „griežtomis baudomis“, jei tinkamai neprižiūri savo vaikų.
„Toks elgesys nebėra paprastas pokštas, – rašoma komentare. – Tai kraštutinis nepagarbos kitiems teisių ignoravimas ir atviras iššūkis socialinėms normoms.“
