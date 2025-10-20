Naujienų portalas Lrytas.lt skelbia konkursą „Indija tavo virtuvėje – per 20 minučių!“ Gaminkite, dalinkitės kvapniais, spalvingais ir gardžiais indiškų patiekalų receptais ir laimėkite SANTA MARIA prieskonių rinkinį!
Leiskitės į kelionę po egzotiškų skonių kupiną Indijos virtuvę. Pasidalinkite savo mėgstamu ir greitai pagaminamu indiško patiekalo receptu. Pasidalinkite galbūt dar neatrastais, neragautais Indijos skoniais!
SANTA MARIA prieskonių rinkiniu padovanosime daugiausiai skaitytojų dėmesio sulaukusius receptus! Pasidžiaukite, kokia gardi skonių magija gali gimti kiekvieno namuose.
Indiškų patiekalų receptus galite siųsti el. paštu skonis@lrytas.lt arba įkelti prie šio įrašo komentaruose. Receptų lauksime iki lapkričio 16 d.
Lai visų virtuvės pakvimpa egzotiškais nuotykiais!