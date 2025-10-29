Gastronomijos savaitės renginiai: nuo vaišių virš debesų iki viešnagės Maironio namuose

Degustacijoms kvies pakilti virš debesų
Gastronomijos savaitės festivalio organizatoriai kasmet nustebina naujais skoniais bei daugeliui galbūt dar neatrastomis patirtimis. Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vykdančioji direktorė Eglė Ližaitytė džiaugėsi, kad festivalis šiais metais siūlo aplankyti ypatingai daug įdomių vietų, išsibarsčiusių po visą šalį.
„Festivalio lankytojus kviečiame keliauti po visa Lietuvą. Renginių žemėlapis yra išmarginęs ne tik Vilnių, bet ir Kauną, Suvalkiją, Dzūkiją. Džiaugiamės, kad lankytojams pateiksime itin gurmaniškų staigmenų. Turime naujus labai įdomius patyriminius gastronominius renginius su ledų, pipirų, agurkų degustacijomis, apsilankymus pačiose įvairiausiose vietose – nuo restorano Vilniaus TV bokšte, iki alaus bravoro“, – apie naujoves pasakoja E. Ližaitytė.
Viena šių metų naujienų – Gastronomijos savaitės gurmanams duris atvėrę Vilniaus TV bokšto apartamentai ir posėdžių kambarys „Debesys“. Festivalio lankytojai lapkričio 5–7d., turės progą ne tik pasivaikščioti po 68 aukšte įsikūrusias erdves, bet ir prisiliesti prie gastronominių skonių, kuriais paprastai mėgaujasi šios erdvės svečiai: visų laukia įsimintina degustacija virš debesų su įspūdinga miesto panorama.
Žvilgsnis į valdovų lėkštes
Dar viena iš festivalio staigmenų – ekskursija „Gastronominis Vilnius pagal kuchmistrą Janą Szyttlerį“ su istorike Anželika Laužikiene. Lapkričio 8–9d., bus galima sužinoti apie mažai kam žinomą Vilniaus kuchmistrą, kuris dirbo karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio virtuvėje, o vėliau apsigyveno Vilniuje ir rengė puotas imperatoriams, didikams bei visuomenei.
Apie valdovų valgius bus pasakojama ir kitoje – kasmet didžiulio gurmanų susidomėjimo sulaukiančioje ekskursijoje Valdovų rūmuose. Lapkričio 6–8d., bus galima ne tik plačiau išgirsti apie XVI a. valdovų valgius – įdarytus povus, auksu žvilgančias keptas gulbes, bet ir apsilankyti rūmų iždinėje, kur buvo laikomi aukso vertės prieskoniai.
„Pastaroji yra viena populiariausių mūsų festivalio ekskursijų su paragavimais, pauostymais ir įtraukiančiais pasakojimais, ką prieš kelis šimtmečius valgė mūsų didikai, valdovai. Todėl nuolat atnaujinama ekskursija lankytojus kviečia ir šiais metais“, – pasakojo E. Ližaitytė.
Vienintelė Lietuvoje – pipirų degustacija
Prie Gastronomijos savaitės renginių visada aktyviai jungiasi ir Kaunas. Laikinojoje sostinėje šiemet bus galima sudalyvauti net keliuose gurmaniškuose renginiuose.
Organizatoriai neabejoja, kad lankytojus maloniai nustebins ypatinga ir vienintelė tokia Lietuvoje – pipirų degustacija. Festivalio svečiai lapkričio 6 d., kviečiami į egzotišką kelionę po prieskonių pasaulį. Renginio metu ragautojai susipažins su net 60 rūšių pipirų, atkeliavusių iš tolimiausių pasaulio kampelių – nuo Kambodžos, Pietų Amerikos iki Madagaskaro. Kelionių akimirkos iš pipirų ekspedicijų, pasakojimai iš plantacijų ir ragavimo patirtys leis pajusti, kaip vienas prieskonis gali jungti kultūras ir epochas.
Pažintis su Maironio namais ir valgiais
Dar viena iš Gastronomijos savaitės naujienų Kaune – lapkričio 6 d., vyksianti ekskursija „Svečiuose pas Maironį: tarpukario spindesys iš arti“.
Festivalio svečiai bus kviečiami susipažinti su žinomo poeto, kunigo, profesoriaus gyvenimu prabangiame art deco autentika alsuojančiame bute. Išgirs, kas vykdavo kasdienių arbatėlių ir prabangių šventiškų susibūrimų metu, kuo buvo vaišinami svečiai ir ką Maironis valgydavo kasdien. Lankytojai turės galimybę ne tik sužinoti apie Kauno intelektualų gyvenimą, bet ir pasivaišinti tarpukariu madingu skanėstu.
Kauniečiai žingeidžius gurmanus Laisvės alėjoje lapkričio 6 d., taip pat kviečia į dar vieną įsimintiną pasimatymą su tarpukario Kaunu. Ekskursija su degustacija „Pasimatymas su Laisvės alėja“ nukels į tuos laikus, kai prieš 100 metų Kaunas klestėjo kaip moderni Europos sostinė. Kauniečiai ir miesto svečiai turės unikalią progą sužinoti apie aukštuomenę, linksmybes prašmatniuose restoranuose.
Atradimai agurkų sostinėje ir degustacija Druskininkų alaus bravore
Lapkričio 8 d., festivalio gurmanai kviečiami į agurkų sostinę, kur lauks Kėdainių gurmistro iššūkis ir neeilinė pažintis su agurkais! Lankytojai bus ne tik supažindinami su agurkų auginimo ypatumais, bet ir galės paskanauti agurkinių skanėstų.
Kėdainiuose prieš 7 metus duris atvėrusi krautuvė visus sužavėjo dėl vieno unikalaus agurkų gaminio – agurkų džemo. Šiandien krautuvėje lentynose puikuojasi net 11 netradicinių inovatyvių agurkinių gaminių. Pasirodo, kad šią daržovę galima dėti ne tik į salotas, bet ir ragauti su neįprastais pagardais – netgi šokoladu! Agurkų sostinėje galima paskanauti ne tik agurkų džemo, bet ir zefyrų ar netgi agurkinio alaus, midaus.
Į alaus degustaciją gurmanai kviečiami ir Druskininkuose – Lapkričio 7–9 d. Etno dvare vyks pažintis su alaus bravoru. Gastronomijos festivalio lankytojai turės progą sudalyvauti vietinio naminio alaus bei gaivios naminės duonos giros degustacijoje.
Vilkaviškio ledų hitai
Lapkričio 7–8 d. Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre lankytojų lauks gardi „Art Glacio“ gaminamų ledų degustacija ir edukacija „Vilkaviškio ledų hitai ir naujienos“.
Galbūt ne visi žino, kad šiame Suvalkijos miestelyje gaminami ypatingi ledai, kurių laukia smaližiai net iš 30 skirtingų užsienio šalių! Vilkaviškyje esančio ledų fabriko ledai keliauja ne tik į visą Europą, bet ir kitas tolimas pasaulio šalis – Kanadą, Vakarų Aziją.
Gastronomijos savaitės lankytojams bus pristatomi šiemet garsiausiai nuskambėję ledai ir nauji skoniai, kuriuos sukūrė stebinti nepaliaujantys technologai.
Panemunės pilyje pasklis olandiškų vaflių kvapas
Lapkričio 8 d., Jurbarko raj. Panemunės pilyje pasklis čirškančių vaflių kvapai. Čia visi festivalio lankytojai kviečiami į dar vieną unikalią pažintį su olandiškais vafliais ir jų degustaciją. Patyriminės ekskursijos su doc. dr. Mariumi Daraškevičiumi metu bus galima susipažinti su vienintele Lietuvoje išlikusia XVIII amžiaus virtuve, vaflių atsiradimo istorija Europoje ir Lietuvoje. Ekskursijos dalyviai tai pat galės ir patys senovinėse keptuvėse išsikepti vaflius. Anuomet bajorų itin mėgti gardieji vafliai buvo ne tik kulinarinio meistriškumo įrodymas, bet ir rafinuotumo, socialinio statuso demonstracija.
