Drąsūs skoniai, subtilūs deriniai – kaip Artimųjų Rytų prieskoniai įkvepia Lietuvos šefus

Išskirtinumą kuriantys prieskoniai: Artimųjų Rytų įkvėpimas „Nostrum“ virtuvėje
Šių metų Gastronomijos savaitė kviečia ragauti pasaulį be ribų – „Gastronomija be sienų“ tapo šūkiu, kuris virtuvėse įgauna realų pavidalą. Šia filosofija vadovaujasi ir restorano „Nostrum“ vyriausiasis šefas Sergej Bondarev, jam maistas – tai kalba, jungianti skirtingus kraštus, kvapus ir prisiminimus. „Šiuolaikinėje virtuvėje nyksta ribos tarp tradicijų ir kūrybos – virėjai drąsiai derina skirtingų regionų skonius. „Nostrum“ filosofija puikiai atspindi šią kryptį, apjungdama Viduržemio jūros regionus, kur kiekvieno krašto autentiškumas harmoningai susilieja su Azijos, Skandinavijos ir Artimųjų Rytų įkvėpimais“, – sako šefas.
Pasak jo, būtent prieskoniai tampa kertine skonių jungtimi. „Norėjome, kad mūsų meniu atspindėtų idėją – virtuvę be sienų, kur klasikinė europietiška technika susitinka su Artimųjų Rytų aromatais. Tokie prieskoniai, kaip kuminas ar sumakas, suteikia patiekalams šilumos, gylio ir išskirtinumo, o tuo pačiu išlaiko kūrybiškumo balansą“, – dalijasi jis. S.Bondarev pasakoja, kad kiekvienas prieskonis turi savo charakterį: za’atar suteikia žolelių gaivos, sumakas – švelnios rūgštumos, kuminas – gilumo, o harissa – subtilaus, elegantiško aštrumo. „Šie prieskoniai tinka viskam – nuo žuvies iki daržovių, jie suteikia patiekalams emocijos“, – sako šefas.
Jo sukurtame Gastronomijos savaitės meniu šie aromatai susilieja su klasikiniais europietiškais patiekalais – pavyzdžiui, tradicinis itališkas „Osso buco“ čia pagardintas šavarmos prieskoniais iš „Santa Maria“ naujosios Artimųjų Rytų produktų linijos. „Tokie prieskoniai leidžia dirbti greičiau, tiksliau ir kūrybiškiau – jie užtikrina stabilų, harmoningą skonį. Tai patikimas pagalbininkas virtuvės profesionalams, padedantis atrasti pasaulio skonius be sudėtingų procesų“, – sako S.Bondarev.
Drąsiau, kūrybiškiau, įdomiau – Artimųjų Rytų prieskoniai Lietuvos virtuvėse
Apie tai, kad Artimųjų Rytų skoniai užkariauja restoranų virtuves taip pat kalba „Paulig PRO“ vykdantysis virtuvės šefas Tomas Zubinas. Jis su komanda neseniai pristatė naują Artimųjų Rytų prieskonių liniją gastronomijos profesionalams. „Artimųjų Rytų virtuvės patiekalai lietuvius žavi neįtikėtina prieskonių gausa ir savo paprastumu. Daugelio jų pagrindas – daržovės, ankštiniai augalai, natūralūs pagardai ir šilti aromatai. Šie patiekalai vis dažniau atranda vietą Lietuvos kavinėse bei restoranuose – nuo humuso, falafelių ar šakšukos iki kebabų ir baba ghanoush bei kitų užtepėlių“, – pasakoja T.Zubinas.
Pasak jo, šios virtuvės populiarumą lemia ne tik skoniai, bet ir valgymo kultūra. „Šiandien žmonės nori ne tik skaniai pavalgyti, bet ir dalintis patirtimi – bendras stalas suburia, sukuria jaukumą ir ryšį. Artimųjų Rytų virtuvė tam tarsi sukurta: patiekalai spalvingi, sotūs, kupini gyvenimo, jais lengva dalintis. Manau, kad tokių patiekalų mūsų restoranuose tik daugės. Šefai nuolat ieško, kuo nustebinti svečius, o ši virtuvė leidžia tai daryti – jos skoniai drąsūs, o patiekalai atrodo išties įspūdingai,“ – sako šefas.
T.Zubinas džiaugiasi, kad „Paulig PRO“ komanda šiemet prisidėjo prie restorano „Nostrum“
Gastronomijos savaitei skirto meniu. Šefo Sergej Bondarev kurtame meniu – šeši patiekalai, iš kurių trys pagardinti „Santa Maria“ Artimųjų Rytų linijos produktais: šefo komplimentas – „Baravykų arančini“ su „Santa Maria“ marinuotų citrinų pasta ir pagrindiniai patiekalai – lėtai troškinta veršiena „Osso Buco“ su „Santa Maria“ Shawarma prieskoniais bei „Santa Maria“ Za’atar mišiniu pagardinta dorados filė su daržovėmis. Šiuos patiekalus „Nostrum“ svečiai galės ragauti lapkričio 3–9 dienomis.
„Smagu matyti, kaip šefai drąsiai eksperimentuoja ir atranda naujas kombinacijas. Artimųjų Rytų prieskoniai leidžia praplėsti ribas, bet išlaikyti balansą tarp kūrybos ir skonio harmonijos,“ – priduria T.Zubinas.