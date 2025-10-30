Pokalbis prie kavos ar arbatos puodelio smagiai nuteikia ir darbe, ir laisvalaikiu

Kelionė po skonių pasaulį, ieškant sau tobulos kavos aromato
„Nespresso“ – tai šveicariškos kokybės ir neprilygstamo skonio ženklas, tapęs puikios kavos simboliu visame pasaulyje. „Nespresso“ prekės ženklas pasižymi išskirtine kokybe ir nepamirštamais skoniais. Kiekviena akimirka su „Nespresso“ – tai kvietimas mėgautis tobulu kavos ritualu kiekvieną dieną.
Asortimente, kuriame daugiau nei 30 skirtingų rūšių, sau patinkantį skonį išsirinks kiekvienas: nuo intensyvaus, tamsaus skrudinimo iki subalansuoto ir švelnaus. Taip pat „Nespresso“ rasite platų aksesuarų asortimentą (įvairūs kavos puodeliai, tiek mėgavimuisi namuose, tiek kelionėse, pieno plakikliai, kavos kapsulių laikikliai, saldumynai: šokoladai, sausainiai ir kt.).
„Nespresso“ kviečia į nepamirštamą kelionę, kurios metu galite patyrinėti ypatingus kavos aromatus bei skonius. Lietuvoje įsikūrę du butikai, Vilniuje, prekybos centre Panorama ir Kauno Akropolyje. Kavos ekspertai supažindins su kavos skonio subtilybėmis, patars kaip išsirinkti tinkamiausią kavos aparatą, pasiūlys padegustuoti naujų kavos rūšių bei suteiks visą informaciją apie kapsulių perdirbimą ir tvarumo skatinimo programas.
„Nespresso“ kapsulinis kavos aparatas – neabejotinai patogus pasirinkimas, kuris leidžia kava mėgautis vos po kelių sekundžių. Galite rinktis iš dviejų kavos paruošimo sistemų: Original – mažo puodelio arba Vertuo – didesnio puodelio bei kavos receptų mėgėjams. Kavos kapsulėse kruopščiai parinktos kavos pupelių rūšys, iš kurių net reikliausi kavos mėgėjai išsirinks savo favoritus. Leiskitės į kelionę po skonių pasaulį, ieškant sau tobulo kavos puodelio. „Espresso“ ir „Lungo“ kategorijose pajusite ryškią skonių gamą. Desertų mėgėjams siūlome išbandyti „Barista Creations“ kolekciją, kurioje rasite gausybę desertus primenančių skonių: kava su juodojo šokolado, karamelės ar vanilės natomis. Išbandykite ir kitas išskirtines kolekcijas, tokias kaip „Coffee+“ papildytas vitaminais ar turinčias didesnį kofeino kiekį, „Decaffeinato“ renkantis kavą be kofeino ar itališkų miestų tradicijų įkvėptą „Ispirazione Italiana“ kolekciją.
Šiuo metu „Nespresso“ internetinėje parduotuvėje ir butikuose galite rasti išskirtinius pasiūlymus kavos aparatams. Artėjant šventiniam sezonui, „Nespresso“ kuria tikrą magiją ir pristatė išskirtinius Advento kalendorius. Šiuose kalendoriuose rasite 24 skirtingas kavos kapsules, kurios kviečia šventiniu stebuklu mėgautis kiekvieną dieną. Norėdami sužinoti apie šį ir dar apie daugelį kitų išskirtinių pasiūlymų pirmieji – prenumeruokite „Nespresso“ naujienlaiškį ir mėgaukitės nepamirštamo skonio kavos akimirkomis!
______________________________________
Didžiausia kavos įmonė Baltijos šalyse skiria didelį dėmesį tvarumui, ekologijai ir technologinėms naujovėms
„Coffee Address“ – didžiausia kavos įmonė Baltijos šalyse, kurios pagrindinė veiklos sritis – kavos ir maisto produktų sprendimų tiekimas verslui. Įmonės veikla prasidėjo dar 1993-aisiais, o šiandien kasdien paruošiama daugiau kaip 330 000 puodelių kavos.
Pandemijos laikotarpiu buvo įdiegtas plačiausias lauko kavos aparatų tinklas Baltijos šalyse. Šio prekės ženklo įkūrėjai siekia pakeisti nusistovėjusį požiūrį, kad kava iš lauko aparato yra prastesnės kokybės ar gaminama iš miltelių. „Coffee Address“ aparatuose naudojamos tik žinomų gamintojų, tokių kaip „Lavazza“ ir „Illy“ kavos pupelės, kurios malamos kiekvieno paruošimo metu – štai kodėl kava visuomet aromatinga ir šviežia.
Itin didelis dėmesys skiriamas tvarumui ir ekologijai – siekiama nuosekliai didinti ekologiškos kavos tiekimą. Vis didesnis aparatų skaičius pasiūlys galimybę mėgautis kava su savo atsineštu daugkartiniu puodeliu.
Šiais metais pradėta diegti naujus aparatus, išsiskiriančius žaismingu dizainu, energija bei galimybe mėgautis skania itališka kava.
Didžiausia šių metų naujiena – mobilioji programėlė „CA Club“, kuri suteikia daugybę privilegijų — galimybę įsigyti gėrimus už patrauklesnę kainą tiek iš lauko, tiek vidaus aparatų įtrauktų į „CA Club“ tinklą, naudotis lojalumo pasiūlymais, gauti gimtadienio dovanas ir taip kaupti lojalumo taškus (pupeles), kuriuos galima iškeisti į vertingus prizus.
Nepraleiskite puikaus pasiūlymo – pirmasis gėrimas kiekvienam naujam „CA Club“ programėlės naudotojui – dovanų!
Atsisiųskite programėlę iš „AppStore“ arba „GooglePlay“ parduotuvės ir pajuskite tikrą kavos skonį su „Coffee Address“.
______________________________________
Septyneri metai kavos kūrybos ir drąsių skonių Lietuvoje
„Lapino skrudykla“ jau septynerius metus skrudina kavą čia, Lietuvoje – su meile, kruopštumu ir tikru noru, kad kiekvienas puodelis taptų mažyte kasdienio džiaugsmošvente. Per šiuos metus buvo suburta bendruomenė, kuri ne tik mėgaujasi kava, bet ir prisideda prie jos kūrimo – įsiklauso į klientų pageidavimus, diskutuoja apie skonius, išbando naujas idėjas ir nuolat tobulėja.
Šioje skrudykloje gimsta kavos mišiniai, sukurti specialiai lietuviškam skoniui – subalansuoti, švelnūs, tačiau turintys charakterį. Kiekviena kavos pupelė, atkeliaujanti į skrudyklą, yra kruopščiai atrinkta iš geriausių regionų – Brazilijos, Kolumbijos, Nikaragvos, Tanzanijos, Meksikos, Kosta Rikos, Hondūro ir kitų šalių. Tiesiogiai bendraujama su ūkininkais iš įvairių pasaulio vietų, taip užtikrinant ne tik pupelių kokybę, bet ir tvarų bei sąžiningą jų auginimo procesą. Tokiu būdu į skrudintojų rankas patenka tik geriausios rankomis rinktos kavos pupelės, turinčios aiškų kilmės charakterį.
„Didžiuojamės savo pačių kurtais mišiniais, kuriuos nuolat tobuliname pagal žmonių atsiliepimus ir patirtį. Mūsų tikslas – kad „Lapino skrudykla“ taptų kiekvieno kavos mėgėjo atradimų vieta, kur kaskart galima paragauti ką nors naujo ir netikėto“, – teigia šio prekių ženklo įkūrėjai.
Neseniai buvo žengtas dar vienas žingsnis į priekį ir pradėta taikyti nauja „Barrel Aging“ technologija. Jos metu kavos pupelės brandinamos tauriųjų gėrimų statinėse, įgaudamos subtilų ir išraiškingą skonio profilį. Šiuo metu „Lapino skrudykla“ siūlo įvertinti burbono statinėse brandintas kavos pupeles, o visai netrukus bus pristatyta ir vyno statinėse brandinta kava. Tai nauja, Lietuvoje dar mažai pažįstama patirtis, kuri džiugina net išrankiausius kavos entuziastus.
Skirtingai nei daugelis senųjų skrudyklų, „Lapino skrudykla“ nėra įstrigusi tradicijose. Tai jauna, veržli komanda, kupina aistros bei noro tobulėti. Šio ženklo stiprybė – gebėjimas derinti patirtį su kūrybiškumu, o svarbiausia – nuoširdus santykis su žmonėmis. Kiekvienas puodelis „Lapino skrudykloje“ – tai bendro darbo, eksperimentų ir širdies rezultatas. Nes gera kava jungia…
______________________________________
Kaip sukurti idealią kavos patirtį: parduotuvė tikriems kavos mylėtojams
Plačiame kavos pasaulyje tikrai nesunku pasiklysti, štai kodėl „Aš Myliu Kavą“ komanda stengiasi nuoširdžiai padėti kiekvienam klientui rasti tinkamiausią sprendimą: tiekia kavą namams ir biurams, bei tiki, jog gera kava prasideda nuo supratimo ir tinkamo požiūrio. Rūpestingai ir atvirai dalijasi savo žiniomis, kad kiekvienas galėtų mėgautis aukštos kokybės ir skania kava kasdien.
Šio prekių ženklo įkūrėjų tikslas – ugdyti kavos kultūrą ir skatinti sąmoningą kavos vartojimą. Pasakojama apie kavos kilmę, skrudinimo procesus ir ruošimo būdus, nes tik išmanant kavą galima visapusiškai įvertinti jos skonį. Nesvarbu, ar kava mėgaujatės namuose, ar biure: svarbu sukurti idealią kavos patirtį.
„Aš Myliu Kavą“ komanda koncentruojasi į du patikimus kavos prekės ženklus – „Illy“, kuris atstovauja italų kokybės tradicijas, ir „Rocket Bean“ kavos skrudintojus Latvijoje, siūlančius šviežiai skrudintas pupeles su charakteriu. Šie du prekės ženklai garantuoja nuolatinę kokybę ir autentišką skonį, atspindintį įmonės vertybes. Svarbu pastebėti, kad asortimente esančios kavos neturi dirbtinių skonio stipriklių.
Ieškote kavos aparato? „Mes padėsime išsirinkti tinkamiausią modelį, nesvarbu, ar tai būtų patogus kapsulinis aparatas, ar visiškai automatinis kavos aparatas, malantis pupeles. Padėsime rasti sprendimą, pritaikytą būtent jūsų poreikiams“, – teigia „Aš Myliu Kavą“ komanda.
Taipogi galite išsirinkti puikių „Asobu“ termo puodelių ir termosų, įskaitant „Bestie“ seriją vaikams. Praktiški ir stilingi kasdieniam naudojimui – pasirinkę „Asobu“, galite nesirūpinti dėl gėrimo išsiliejimo ar temperatūros pokyčių, nes jie išlaiko temperatūrą ilgą laiką. „Aš Myliu Kavą“ asortimente taip pat rasite sodraus kvapo ir išskirtinio skonio „Dammann“ arbatų, kurios puikiai sušildys žiemos vakarais. Tiems, kurie nori kažko naujo, siūlomi įvairūs kavos virimo rinkiniai: puikus pasirinkimas ieškantiems naujų ir šiek tiek kitokių skonių.
Artėjančio Juodojo penktadienio proga „Aš Myliu Kavą“ paruošė ypatingų pasiūlymų kavos mėgėjams ir ne tik. Tai puiki proga įsigyti aukštos kokybės kavos, įrangos ar dovanų Kalėdoms už puikias kainas!
Jei norite sužinoti daugiau ar gauti specialų pasiūlymą – rašykite arba skambinkite! „Aš Myliu Kavą“ komanda visuomet pasirengusi padėti bei pasidalinti savo patirtimi.
______________________________________
Tiesiog naujas požiūris į arbatos kultūrą
Nuo pat 2013-ųjų „Tealure“ kuria naujas arbatos patirtis – jungiant tradicijas, inovacijas ir pagarbą natūralumui. Ši kelionė prasidėjo nuo noro pažinti arbatą iš arti: iš ūkių Nepale, Japonijoje ir Taivane importuojamos rūšinės arbatos, kurių kiekviena – tarsi mažas atradimas.
„Tealure“ išskirtinumas – autentiškumas ir šviežumas. Dirbama tiesiogiai su ūkininkais, todėl kiekviena partija atkeliauja tiesiai iš ūkių, be ilgo sandėliavimo proceso ar tarpininkų. Pasirenkami maži šeimos ūkiai, kuriuose arbata auginama atsakingai – rankomis skinama, tradiciškai apdorojama, išsaugant jos natūralų kvapą bei charakterį. Visos arbatos yra natūralios, be jokių pridėtinių aromatų ar priedų.
„Tealure matcha“ – 100 proc. japoniška, aukščiausios kokybės, pagaminta iš pavasarinių lapelių, malta akmeninėmis girnomis. Jos skonis švarus, salstelėjęs, su giliu umami pojūčiu – skirtas tiems, kurie nori patirti tikrąjį mačos gylį, o ne jos imitaciją.
Gyva „Tealure“ kombučia, fermentuojama įmonės studijoje, Kaune – natūraliai gazuota ir nepasterizuota. Ji gyva ne tik dėl kultūrų, bet ir dėl požiūrio – kiekvienas skonis subalansuotas taip, kad išliktų švelnus, bet charakteringas, nes jų fermentacijoje naudojamos rūšinės arbatos ir Lietuvoje užaugintos žolelės.
Dar viena unikali inovacija – arbatos šokoladas. Tai subtilus dviejų pasaulių susitikimas: aukščiausios kokybės kakavos pupelės ir tikra matcha bei hojicha arbata. Kiekvienas arbatos šokolado kąsnis – nauja arbatos interpretacija, puiki dovana artimiesiems ar sau.
Jau pats metas atrasti ir kalėdines „Tealure“ dovanas – riboto leidimo arbatos mėginukų rinkinius su paskutinio derliaus arbatomis, matcha ceremonijos komplektus, arbatos degustacijas dviems ar keturiems bei žiemos skoniais įkvėptą kombučios asortimentą.
Visi „Tealure“ produktai kuriami su dėmesiu – kad kiekviena akimirka su arbata būtų tiesiog ypatinga…
______________________________________
Lietuviškas šeimos verslas – šviežiai skrudintos kavos ekspertai
„Coffeeloft.lt“ – tai lietuviškas šeimos verslas, kurio širdyje – aistra kavai ir tikėjimas, kad kiekvienas puodelis gali būti mažas kasdienis malonumas. Jau daugiau nei dešimtmetį šio prekių ženklo įkūrėjai siekia, kad kiekvienas klientas atrastų savo tobulą kavą – nesvarbu, ar tai būtų pirmas rytinis espresso, ar dienos akimirka su draugais.
„Didžiausią mūsų pasididžiavimą kelia „Coffee Cruise“ – mūsų pačių skrudinama kavos linija, kurią vertina tiek namų kavos entuziastai, tiek biurai. Kava skrudinama mažomis partijomis, kad būtų užtikrintas jos šviežumas ir išryškintas kiekvienos kilmės pupelių charakteris – nuo švelnios Etiopijos iki intensyvios Brazilijos“, – teigia įmonės rinkodaros vadovas Mantas Montvilas.
„Coffeeloft.lt“ taip pat siūlo platų kavos aparatų pasirinkimą iš patikimų gamintojų, tokių kaip JURA, „Nivona“, „De'Longhi“ ar „Melitta“ bei viską, ko reikia kavos ruošimui – nuo puodelių ir sirupų iki priežiūros priemonių.
Šio ženklo išskirtinumas – didelis klientų pasitikėjimas. Daugiau nei 5 000 atsiliepimų apie Coffeeloft.lt kavą, iš kurių net 96 proc. įvertinta maksimaliai – 5 iš 5 žvaigždučių, liudija apie nuosekliai kuriamą kokybę ir pasitikėjimą.
Naujienos ir aktualijos. Fiziniams asmenims siūlomi nuolat atnaujinami „Coffee Cruise“ kavos rinkiniai, sezoniniai pasiūlymai bei įvairios akcijos, o įmonėms – galimybė sudaryti ilgalaikes kavos tiekimo sutartis ar pasinaudoti įrangos nuomos sprendimais.
Neseniai buvo pristatyta ir naudotų kavos aparatų programa, leidžianti įsigyti profesionaliai atnaujintą įrangą ar gauti nuolaidą naujam aparatui, atidavus senąjį.
______________________________________
Ar esate pasiruošę gurkšniui smalsumo?
„Rocket Bean“ – tai prekės ženklas, kilęs iš Latvijos, šiandien jau išsiplėtęs į visas tris Baltijos šalis. Vilniuje, Sodų gatvėje, duris atvėrė pirmoji „Rocket Bean“ kavinė Lietuvoje, kurioje dirbama išskirtinai tik su aukščiausios kokybės rūšinėmis kavomis ir siūlomas itin platus desertų pasirinkimas.
„Visada stengiamės pasiūlyti sezoninių gėrimų, todėl šį rudenį pristatėme naujienas – „Chai Latte“ ir filtruotą kakavą. Pastaroji – išskirtinė naujovė Lietuvoje: tai kakava, ruošiama kaip filtrinė kava. Tai – puikus pasirinkimas tiems, kurie vakarais vengia kofeino, bet nori gėrimo, pasižyminčio sodriu ir įdomiu skoniu“, – teigia Tomas Bajoriūnas, kavos edukatorius.
Apsilankę sostinėje esančioje „Rocket Bean“ kavinėje visuomet galima rinktis iš skirtingų kavų rūšių. Siūlomos dvi espresso gėrimams: Brazilijos ir Kolumbijos pupelių mišinys (mėgstantiems klasikinį kavos skonį su juodojo šokolado, skrudintų riešutų ir kakavos natomis) ir Etiopijos pupelės (vertinantiems saldesnes, vaisiškesnes kavas su lengva rūgštele). Be to, kasdien siūlomi du skirtingi filtrinės kavos pasirinkimai, kurie nuolat keičiasi – todėl kiekvieną kartą galima paragauti kažko naujo.
Už kavinės baro dirba baristos, sertifikuotos pagal „Specialty Coffee Association“ standartus. Jos puikiai išmano kavos subtilybes ir visuomet padeda kiekvienam svečiui atrasti gėrimą pagal jo individualų skonį.
Instagram paskyroje @rocketbean_vilnius visuomet rasite naujausią info ir įvairių aktualių pasiūlymų.
______________________________________
Atraskite Taivano burbulinės arbatos skonius su žaismingumu
„Formosa“ – pirmasis burbulinės arbatos tinklas Lietuvoje, savo istoriją pradėjęs dar 2016-aisiais. Nuo tada šio ženklo įkūrėjų tikslas išliko toks pats – dalintis autentišku Taivano burbulinės arbatos skoniu su visais, kurie vertina kokybę, žaismingumą ir naujus atradimus.
Šiandien „Formosa“ galite rasti didžiausiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, o vasarą ir Palangoje, Nidoje bei Šventojoje. Kiekvienas čia siūlomas gėrimas – tai mažas skonių nuotykis, kuriame susitinka aukščiausios kokybės ingredientai iš Taivano, nepriekaištinga paruošimo kultūra ir, žinoma, jūsų individualūs pageidavimai.
„Formosa“ meniu rasite daugiau nei 50 skirtingų gėrimų – stengiamasi ne tik perteikti autentišką taivanietišką burbulinę arbatą, bet ir per beveik dešimtmetį veiklos prisitaikyta prie to, ko nori klientai. Šiandien kiekvieną gėrimą galima pritaikyti pagal savo skonį – pasirinkti saldumo lygį, temperatūrą ar mėgstamus priedus. „Esame įsitikinę, kad kiekvienas apsilankęs pas mus atras gėrimą pagal savo skonį“, – teigia „Formosa LT“ vadovas Eividas Petrulis.
Artėjant šventiniam laikotarpiui, estate kviečiami užsukti į „Formosa“ – pasisemti šilumos ir šventinės nuotaikos, o taip pat apsilankyti atnaujintoje elektroninėje parduotuvėje www.formosa.lt. Čia jūsų lauks naujasis merch’as, kuris puikiai tiks nustebinti per šventes didžiausius šių gėrimų fanus. O gal tiesiog padovanoti artimam žmogui laiko jaukiam susitikimui – aromatingi, jaukūs ir saldžiai nostalgiški gėrimai puikiai tiks jūsų popietės jaukiems pokalbiams.
Ateikite ir atraskite savo tobulą burbulinę arbatą – „Formosa“ laukia jūsų su šypsena ir meile kiekviename gurkšnyje!
______________________________________
Atraskite savo kakavos puodelį – suteikite sau daugiau energijos ir įkvėpimo
„Kakavos romanas“ gimė iš asmeninio ritualo ir didelės meilės kakavai. Iš nedidelio kasdienio įpročio, tapusio įkvėpimu, šiandien užaugo įmonė, dalijanti aukščiausios kokybės rūšinę kakavą ir kviečianti atrasti naujus skonius bei patirtis.
Šio prekių ženklo išskirtinumas – itin kruopštus procesas. Kiekviena kakavos pupelė yra rankomis perrenkama prieš skrudinimą ir malimą, kad išliktų visi natūralūs aromatai. Asortimente galima rasti ypatingų rūšių iš egzotiškų šalių, tokių kaip Tailandas, Vietnamas ar Meksika, Kolumbija, Venesuela – kiekviena jų pasižymi savitu charakteriu. Tai nėra paprasti kakavos milteliai – tai visa kakavos masė, natūralių savybių ir energijos.
„Norime, kad kakava būtų pasiekiama visiems, net ir skubantiems. Todėl sukūrėme smulkintos kakavos versiją – jau susmulkinta masė leidžia paruošti gėrimą greitai, patogiai, bet išlaikant visą skonį ir aromatą. Tai itin patogu keliaujantiems ar gyvenantiems aktyvų gyvenimą“, – teigia šio ženklo įkūrėja Evelina Novickaja.
„Kakavos romanas“ griauna mitą, kad kakava – tai tik „vaikiškas gėrimas“. Ji tonizuoja dėl teobromino – švelnaus stimuliatoriaus, suteikiančio energijos be dirglumo. Flavonoidai padeda kraujotakai ir širdies sveikatai, o tyrimai rodo, kad kakava gali pakelti nuotaiką ir skatinti bendrą gerą savijautą. Todėl šį gėrimą vis dažniau atranda sportininkai, aktyvų gyvenimą gyvenantys žmonės.
„Mūsų arkliukas – dalijimasis receptais bei idėjomis, kaip kakavą praturtinti prieskoniais, vaisiais. Kviečiame įnešti į savo gyvenimą ne tik naujus skonius, bet ir naujas patirtis – nuo jaukių vakarų su draugais iki gilesnių sustojimų su savimi“, – sako „Kakavos romano“ komanda.
Jau trejus metus bendradarbiaujama su įmonėmis – ruošiamos Kalėdinės dovanos iš kakavos produktų, kakavos masė, kakavos sviestas, vietinės gamybos saldainių. Taip pat siūlomos mini edukacijos, kurios tampa prasminga bei gurmaniška pertraukėle darbuotojams. Taip pat galima pasiūlyti ir mobilų kakavos barą: jūsų vakarėlį barmenai praturtins nealkoholiniais kakavos kokteiliais.
Atraskite savo kakavos puodelį – nes kartais būtent jis tampa mažu kasdieniu stabtelėjimu, suteikiančiu daugiau energijos, ramybės bei įkvėpimo.