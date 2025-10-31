Siūlo išgerti brangiausios pasaulyje kavos: kaina – ne paprastam mirtingajam

Šis turtingas emyratas garsėja ekstravagantiškais projektais, įskaitant didžiulį prekybos centrą su uždara slidinėjimo zona, aukščiausią pasaulio pastatą ir dirbtinę salą, nusėtą penkių žvaigždučių viešbučiais.
„Mums atrodė, kad Dubajus yra puiki vieta mūsų investicijoms“, – sakė vienas iš kavinės „Julith“, siūlančios šią brangią kavą, įkūrėjų Serkanas Sagsozas.
„Julith“, įsikūrusi pramoniniame rajone, kuris tapo populiaria vieta tarp kavos mėgėjų, nuo šeštadienio planuoja patiekti „apie 400 puodelių“ šio brangaus gėrimo, AFP sakė S. Sagsozas.
Sumokėjus 3 600 dirhamų (apie 980 JAV dolerių) už gėrimą bus galima mėgautis gėlių ir vaisių skoniais, primenančiais arbatą.
„Čia yra baltų gėlių natų, pavyzdžiui, jazminų, citrusinių vaisių, pavyzdžiui, apelsinų, bergamočių, abrikosų ir persikų skonio užuomina“, – sakė S. Sagsozas, anksčiau vadovavęs kavinei savo gimtojoje Turkijoje. – Ji tarsi medus, švelni ir saldi.“
Praėjusį mėnesį Dubajuje buvo pasiektas Gineso rekordas, kai kavinė „Roasters“ pasiūlė kavos puodelį už 2 500 dirhamų (apie 680 JAV dolerių) ir jis tapo brangiausiu pasaulyje.
Naujasis rekordas pribloškė kai kuriuos žmones, tačiau gyventojai taip pat sakė, kad prabangiu gyvenimo būdu pasižyminčiam dykumos miestui tai įprastas dalykas.
„Tai labai šokiruoja, bet, kita vertus, juk tai Dubajus“, – sakė Ines, nepasakiusi savo pavardės.
„Turtingiems žmonėms tai tik dar viena patirtis, kuria jie gali pasigirti“, – pridūrė kita gyventoja Maeva.
Kavinė „Julith“ pupeles įsigijo Panamos aukcione po įtemptos kovos, kuri truko daug valandų ir sulaukė šimtų pasiūlymų. Ji teigė sumokėjusi didžiausią kainą, kokią kada nors yra tekę mokėti už kavą.
20 kg pupelių kainavo apie 2,2 mln. dirhamų, arba 600 tūkst. JAV dolerių, sakoma kavinės „Julith“ pranešime spaudai.
Pirkėjai iš Azijos, JAE kavos entuziastai ir kavos pupelių kolekcionieriai susisiekė su kavine, tikėdamiesi įsigyti „Nido 7 Geisha“ pupelių, kurios auginamos plantacijoje netoli Panamos Baru ugnikalnio.
Tačiau kavinė teigė, kad neketina dalytis savo lobiu su niekuo, išskyrus Dubajaus valdančiąją šeimą, kuriai rezervuotas nedidelis kiekis šios kavos.