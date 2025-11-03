Gastronomijos savaitės žvaigždės rinkimai: balsuokite už labiausiai patikusį restoraną

Pateiks staigmenų
Nuo šiandien portale Lrytas kviečiame balsuoti už labiausiai patikusį restoraną ir rinkti ryškiausią Gastronomijos savaitės žvaigždę.
Dėl geriausiojo vardo varžosi ne tik didmiesčiuose, bet ir mažuose miesteliuose, išskirtinėse vietose, atokiuose istorinio paveldo objektuose įsikūrę restoranai, per patiekalus pasakojantys savo autentiškas istorijas. Festivalyje dalyvauja daugiau nei 60 restoranų iš Vilniaus, Kauno,Anykščių, Trakų,Ignalinos, Druskininkų, Palangos, Birštono, Plungės, Prienų,Šakių,Ukmergės rajonų.
Šiais metais festivalio svečiai kviečiami atrasti „Gastronomiją be sienų“. Tokio festivalio šūkio įkvėpti restoranų šefai visą savaitę lankytojams siūlys išbandyti unikalų meniu, kuris, neabejoja, nustebins net ir pačius išrankiausius. Didžiulio susidomėjimo sulaukiantis festivalis šiais metais pateiks itin gurmaniškų staigmenų.
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vykdančioji direktorė Eglė Ližaitytė džiaugiasi, kad festivalio dalyvių sąrašas išties labai spalvingas ir įvairus – nuo laiko patikrintų, „Michelin“ išreklamuotų restoranų, iki unikalių ir dar ne visų atrastų rinkos naujokų.
„Džiaugiamės, kad prie Gastronomijos savaitės prisijungia tiek visiems puikiai žinomi, įvairius apdovanojimus bei tarptautinius pripažinimus pelnę restoranai, tiek ir rinkos naujokai, turintys labai įdomių kūrybinių sumanymų, kaip unikaliai pateikti šių metų festivalio temą. Neabejojame, kad atradimo džiaugsmą patirs tiek kiekvieno restorano šefai, tiek lankytojai“, – sakė E. Ližaitytė.
Sukurtas specialus festivalio meniu
Festivalio gurmanams virtuvės šefai siūlo unikalius patiekalus, kokių nerasi jokiame meniu. Rinkimuose vertinamas tik specialiai Gastronomijos savaitei sukurtas valgiaraštis, o ne nuolatiniame restorano meniu esantys patiekalai.
Pasak organizatorių, restoranų šefai nusiteikę keliauti per pasaulį griaunant šalių sienas, laužant taisykles, maišant stilius, produktus ir technologijas. Vieni žada nustebinti netikėtais ingredientų, prieskonių deriniais, kiti pasiryžę suderinti skirtingų pasaulio šalių virtuves ir netgi tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo nesuderinama, pavyzdžiui, aukštosios virtuvės ir greitojo maisto kultūras.
„Produktai ir patirtys neturi sienų. Renginys festivalio svečiams suteikia unikalią progą atrasti tarptautinius skonius ir inovatyvias kulinarines patirtis. Naujiems restoranams tai – galimybė būti matomiems, išsiskirti ir išbandyti idėjas, žinomiems – parodyti kūrybiškumą“, – primena Gastronomijos savaitės festivalį organizuojančios Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vykdančioji direktorė.
Gastronomijos savaitės lankytojai raginami aktyviai balsuoti bei rinkti geriausią festivalio restoraną. Patirtis rodo, kad gastronomijos žvaigždes nuraško ne tik pripažinti ir gerai žinomi vardai, bet ir rinkos naujokai, pelnę ragautojų simpatijas ir balsus.
Atiduoti savo balsą už labiausiai patikusį restoraną galima čia.
Kviečiame rezervuoti vietas restoranuose, degustacijose ir renginiuose
Visas XV-os Gastronomijos savaitės dalyvių sąrašas, jų pristatymai, specialiai savaitei sukurti meniu ir kontaktai skelbiami portale www.gastrosavaite.lt.
Šių metų Gastronomijos savaitę remia „Hellmann‘s“, „Vilkmergės Nealkoholinis“, QR kodų technologija pagrįstų produktų aptarnavimo verslui kūrėjai „Greet“. Informaciniai partneriai – naujienų portalas Lrytas, nacionalinė turizmo agentūra „Keliauk Lietuvoje“, Vilniaus miesto savivaldybė, Kauno miesto turizmo, verslo ir investicijų plėtros bei tarptautinės miesto rinkodaros agentūra „Kaunas IN“. Festivalį organizuoja Lietuvos vyriausiųjų virėjų ir konditerių bei Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos.