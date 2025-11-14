Pasaulio sūrio apdovanojimuose karūnuotas sūrių čempionas

18 mėnesių brandintas „Vorderfultigen Spezial“, pagamintas „Bergkaserei Vorderfultigen“, laimėjo titulą per Pasaulio sūrio apdovanojimus Šveicarijos sostinėje Berne.
Laimėjęs sūris buvo pagamintas kalnų pieninėje Gantrišo priealpių regione, į pietus nuo Berno.
Didžiojo finalo teisėjo Perry Wakemano teigimu, tai toks sūris, kuris sužavi žmones, puikios tekstūros, laužant tvirtas, su subtiliais kristalėliais.
1988 m. įsteigtas Didžiojoje Britanijoje įsikūrusios Gero maisto gildijos konkursas pirmą kartą buvo surengtas sūriais garsėjančioje Šveicarijoje. Grujero sūriai jau penkis kartus yra laimėję pagrindinį prizą.
Išvaizda, aromatas, skonis
Ant baltomis staltiesėmis užtiestų, regis, nesibaigiančių stalų išdėliotų 5244 sūrių ragavo tarptautinė 265 ekspertų komisija, sudaryta iš sūrininkų, virėjų, pirkėjų, pardavėjų ir žurnalistų iš daugiau nei 40 šalių.
„Pirmiausia mes vertinome sūrio išvaizdą: kaip jis atrodo iš vidaus ir išorės“, – sakė sūrių gamintojas iš Lenkijos Kuba Maziarczykas, vienas iš finalo teisėjų. Antrasis žingsnis – įvertinti sūrio aromatą, ir galiausiai – viską lemiantį skonį.
Teisėjai iš pradžių atrinko išskirtiniausius sūrius, antrąjį ir galutinį vertinimą atliko teisėjų iš 14 šalių žiuri.
Sūris turi atspindėti aplinką, kurioje buvo pagamintas, jis turi būti subalansuoto skonio ir aromato, sakė prancūzas teisėjas Laurent‘as Dubois.
„Jis neturi būti pernelyg subrandintas ar pernelyg jaunas. Svarbiausia sūryje yra harmonija. Štai kodėl geri sūriai dažnai turi senas tradicijas“, – sakė jis.
Sūrio ragavimo džiaugsmas
Apie 2000 žmonių stebėjo veiksmą Berno „Festhalle“ parodų salėje. Ten buvo mėlynųjų, kietųjų, visokių skirtingų rūšių sūrių.
„Kai jau manai, kad gomurys pavargo, staiga paragauji sūrio, kuris tikrai sujaudina. Tai ir yra Pasaulio sūrio apdovanojimų džiaugsmas“, – sakė teisėjas britas Nigelas Bardenas, BBC maisto ir gėrimų laidų vedėjas.
Geros kokybės maisto gildijos generalinis direktorius Johnas Farrandas sakė, kad apdovanojimai iš pradžių buvo įsteigti siekiant atkreipti dėmesį į mažuosius sūrininkus. Jo teigimu, praėjusio amžiaus devintąjį dešimtmetį pieno produktų gamyba tapo „gana konsoliduota“.
„Manau, kad galbūt pamiršome ryšį tarp žemės, pieno, gyvulių ir ūkio, o galiausiai ir sūrio“, - sakė jis ir pridūrė, kad apdovanojimai buvo įsteigti siekiant priminti pasauliui, kad ir mažųjų gamintojų sūriai gali būti puikūs.
Kitų metų Pasaulio sūrio apdovanojimai vyks Kordoboje, Ispanijoje.