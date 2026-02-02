Atliko pirkėjų tyrimą – „Iki“ rankų darbo pyragas „Napoleonas“ yra numeris vienas

Testas, kuris neklysta – vertinta tik kokybė, o ne vardas
Aklame degustaciniame tyrime dalyviai ragavo kelis Vilniuje esančių skirtingų prekybos tinklų gaminamus „Napoleono“ pyragus nežinodami, kieno yra kiekvienas. Rezultatai parodė – rankų darbo „IKI Šefai“ pyragas „Napoleonas“ aiškiai pranoko konkurentus įvairiais kriterijais, nuo šviežumo ir kvapo iki skonio bei tekstūros.
Aklo testo rezultatai – dar vienas patvirtinimas, kad „Iki“ pasirinkta kryptis yra teisinga, sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė. „Iki“ komanda su konditerijos maestro Thierry Lauvray priešakyje kiekvieną dieną su meile dirba, kad „IKI Šefai“ desertai pasižymėtų nepriekaištinga kokybe.
„Atidžiai parenkame receptūras, naudojame tik natūralius, kruopščiai atrinktus ingredientus, griežtai laikomės aukščiausių standartų. Viskas tam, kad tortai, pyragai būtų švieži, kokybiški ir tarsi iš butikinės kepyklėlės – tačiau juos įsigyti būtų galima geresnėmis kainomis ir patogiau, tiesiog savo mėgstamoje parduotuvėje arčiau namų. Kai tyrimo dalyviai net nežinodami prekės ženklo pasirenka būtent mūsų pyragą kaip skaniausią – tai reiškia, kad tikra kokybė ir rūpestis kiekviename žingsnyje yra jaučiami“, – pažymi G. Kitovė.
Kodėl „IKI Šefai“ „Napoleonas“ susišlavė laurus?
Aklą degustacinį tyrimą 2025 m. lapkričio 11–14 dienomis atliko UAB „Civitta“. 50-ies įvairaus amžiaus gyventojų Vilniuje paprašyta išrinkti skaniausią „Napoleoną“, taip pat paaiškinti, kas lėmė tokį sprendimą.
Pirkėjai ypač aukštai įvertino „IKI Šefai“ pyrago šviežumą, lyginant su kitais ragautais „Napoleono“ pyragais. Dalyviai pripažino – „IKI Šefai“ pyragas „Napoleonas“ yra itin aukštos kokybės produktas, nes aukštesniais balais buvo įvertinti ir kiti kriterijai. Dalyvių komentarai atskleidė keletą esminių dalykų, kurie pavertė šį pyragą nugalėtoju:
Subalansuotas skonis – dalyviai gyrė tobulą pusiausvyrą tarp saldumo ir lengvos rūgštelės, apibūdindami pyrago skonį kaip harmoningą, įvairiapusį ir malonų.
Uogos suteikia gaivumo ir charakterio – aklo testo dalyviams ypač įstrigo pyrage naudota uogienė. Pasak jų, ji pyragui suteikia ne tik estetikos ir gaivumo, bet ir šviežumo bei unikalumo.
Traškios ir tobulai iškeptos tešlos sluoksniai – tešla dažnai buvo apibūdinama kaip traški, puikiai iškepta, o jos sluoksniai suteikia malonų kontrastą kitiems ingredientams.
Šviežias kremas – pabrėžta, kad kremas yra šviežias, lengvas, ne per riebus, geros konsistencijos ir malonaus saldumo.
Minkšta, burnoje tirpstanti tekstūra – daugelis paminėjo, kad pyragas yra minkštas, purus, tirpstantis burnoje.
Vizualiai patraukli išvaizda – atkreipė dėmesį į matomus sluoksnius, ryškias spalvas ir tvarkingą, patrauklų bendrą vaizdą.
Pačių dalyvių citatos puikiai parodo, kodėl „IKI Šefai“ „Napoleonas“ tapo testo lyderiu: „Iš pradžių labai patraukė išvaizda, o uogų skonis tobulas. Labai minkštas, burnoje tirpstantis“; „Traški, gerai iškepta tešla, labai pritaikyta uogienė“, „Kremo purumas, kremo ir tešlos atskirtis, traški tešla“, „Geras balansas tarp rūgštumo ir saldumo, traškus“.
Rankų darbas ir kokybiški, švieži produktai kuria kokybę
G. Kitovė sako, kad aklas testas tik patvirtino tai, ką „Iki“ pirkėjai žino jau seniai – tikra kokybė jaučiama iškart. O ta kokybė gimsta ne atsitiktinai. Daugelis nežino, bet „Iki“ tortai, pyragai, pyragėliai ruošiami su didele rankų darbo dalimi. Nors naudojamos modernios technologijos, labai daug nuveikiama rankomis prie stalo – nuo vaisių pjaustymo iki tortų puošimo.
„Kiekvienas desertas „Iki“ ruošiamas lyg sau, lyg namuose. Naudojame tik tikrą grietinėlę, kokybišką sviestą, aukščiausios rūšies miltus, tik ant kraiko laikomų vištų kiaušiniu. Desertus puošiame tikromis uogomis pagal sezoną, kad jos atrodytų gražiau ir būtų skanesnės. Naudojame tik natūralias tyreles, kuriose net 99 proc. sudaro vaisiai. O kai receptūroje atsiranda šokoladas, jis visada bus belgiškas, itin kokybiškas – kad tiesiog tirptų burnoje ir sukurtų gilesnį, turtingesnį skonį“, – pasakoja „Iki“ atstovė.
Aukštus šviežumo standartus kuria ir tai, kad net apie 80 proc. visų „Iki“ konditerijai reikalingų ingredientų yra lietuviškos kilmės. O kiekvienas desertas kepamas šviežias – šiandien paruošti tortai ir pyragai jau kitos dienos rytą išvežiojami į parduotuves, kad klientus pasiektų kuo šviežesni.
Atsinaujina prekės ženklas – desertai jungiasi prie „IKI Šefai“
Prieš metus „Iki“ atnaujino savo jau paruoštų patiekalų liniją, pristatydama „IKI Šefai“ prekės ženklą, patobulintas receptūras ir naują, patogesnį pakuočių dizainą. Pokytis sulaukė didelio pirkėjų palankumo – žmonės renkasi kokybę ir gerą kainą viename.
Dabar „IKI Šefai“ ženklas išplečiamas ir į konditerijos kategoriją. Prie sėkmingos linijos prisijungia numeriu vienas tituluotas „Napoleonas“ bei visas „Iki“ šviežių tortų, pyragų ir pyragėlių asortimentas: nuo rafinuotų tartalečių iki elegantiškų šventinių tortų, nuo klasikinių pyragų iki veganiškų alternatyvų ir naujausių konditerinių madų pasaulyje. Kiekvienas skanėstas kuriamas taip, kad pavergtų skoniu ir kokybe. O svarbiausia – už gerą kainą, kad kiekvienam diena taptų ypatinga.
Pasak G. Kitovės, „Iki“ kas savaitę skelbia akcijas apie 5 tūkstančiams prekių, ir gerų pasiūlymų visuomet gausu ir šviežios konditerijos skyriuje. Ji primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.
pyragastortas Napoleonasprekybos tinklas Iki
Rodyti daugiau žymių