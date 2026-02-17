MaistasGurmanų klubas

Keturias kavines Vilniuje įkūrusiai etiopei išpildyti savo svajones padėjo lietuvių kalba

2026 m. vasario 17 d. 17:27
Iš Etiopijos kilusi kavos ekspertė Eskedar Tilahun Lietuvoje gyvena jau devyniolika metų. Čia sėkmingai įleidusi šaknis augina tris vaikus, sukūrė sėkmingą verslą, o savo egzotišką vardą pavertė kokybišku prekės ženklu. Lietuviškai puikiai kalbanti verslininkė priėmė Lietuvos pilietybę ir tapo žinoma dėl meilės Lietuvai, lietuvių kultūros puoselėjimo, aktyvaus dalyvavimo visuomeniniame gyvenime. Naujienų portalui Lrytas keturių kavinių savininkė prisipažino, kad visų savo svajonių ji nebūtų įgyvendinusi be lietuvių kalbos ir ją supusių žmonių.
