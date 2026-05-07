Mėlynas kibinas „Lidl“ dešimtmečio proga: to parduotuvių lentynose dar nematėte

Visų „Lidl“ parduotuvių lentynose bus ne tik mėlynas ikoniškasis kibinas, bet ir mėlynos spalvos sausainiai, jogurtas, ledai bei kiti riboto leidimo produktai. Prekės išsiskirs ne tik savo spalva, bet ir unikalia, 10-ajam gimtadieniui skirta, pakuote.
„Tokio solidaus jubiliejaus proga nusprendėme, kad švęsti jį labai rimtai būtų nesuderinama su mūsų DNR. Rimtai žiūrime į žemą kainą bei kokybės standartus, bet jei jau švenčiame – tai švenčiame taip, kad būtų smagu, kad sukurtume progą kartu pasijuokti ir paįvairinti kasdienį apsipirkimą. Gal sunku patikėti, bet mėlynas kibinas – man asmeniškai vienas skaniausių kibinų, kokį esu ragavusi. Visiems rekomenduoju išdrįsti pabandyti. Kurdami šią riboto leidimo produktų liniją išlaikėme savo DNR – aukštos kokybės ir žemos kainos santykį su žiupsneliu netikėtumo“, – teigia „Lidl“ rinkodaros vadovė Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Neringa Podkopajeva.
Kokius mėlynus produktus rasite lentynose?
Jau nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7 dienos, „Lidl“ parduotuvėse pasirodys specialios 10-ojo gimtadienio prekės. Mėlyna spalva išsiskirs daugelio pamėgti įvairūs kepiniai: kibinai su vištiena ir paprikomis, spurgos bei sausainiai su vyšnių skonio įdaru. Šaldytuvuose – mėlyni mėlynių skonio ledai, varškėtukai bei ravioliai su vištiena. Taip pat bus galima įsigyti ir namus papuošti mėlynos spalvos rožėmis.
Gegužės 14 dieną lentynose pasirodys ir mėlynas jogurtas su spirulina bei vanile, taip pat – kramtomosios gumos skonio mėlynas varškės sūrelis.
Mėlyna spalva yra „Lidl“ identiteto pagrindas jau daugiau nei 50 metų visame pasaulyje ir 10 metų Lietuvoje. Tai pasitikėjimo ir atpažįstamumo simbolis, kurį šįkart tinklas nusprendė perkelti tiesiai į parduotuvių lentynas.
Mėlynų „Lidl“ produktų asortimentas ribotas, todėl kviečiame paskubėti išbandyti šiuos unikalius produktus.
Mėlynų, ribotos pasiūlos gardžių maisto produktų ir kitų prekių rasite visose 86 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Jurbarke, Raseiniuose ir Garliavoje.