Prieš vasaros sezono atidarymą viešbutis Palangoje sulaukė tarptautinio pripažinimo

Palangos viešbučio „Monist“ komanda ką tik grįžo iš Stokholmo, kur buvo organizuojama prestižinio Europos žurnalo „Falstaff“ apdovanojimų ceremonija. Renginio metu vyko „Falstaff Nordics“ viešbučių gido 2026 m. pristatymas – tai kruopščiai atrinkta 1200 išskirtinių viešbučių kolekcija septyniose šalyse: Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje.
Būtent prieš trejus metus Palangoje duris atvėręs „Monist“, boutique stiliaus viešbutis, „Falstaff Nordics“ sprendimu tapo vienu iš trijų geriausių Lietuvos viešbučių. Viešbučius vertina ne tik „Falstaff“ ekspertų komanda, bet ir klientų bendruomenė, priklausanti „Travel Club“ klubui.
Vertinama ne tik viešbučių infrastruktūra ar vizualinis įspūdis. Didžiausias dėmesys skiriamas bendrai patirčiai – aptarnavimo kokybei, atmosferai, gastronomijai, koncepto vientisumui, autentiškumui. Akcentuojamas itin šiuolaikiškas požiūris į svetingumą.
Dalintis idėjomis su svetingumo industrijos lyderiais iš įvairių Europos šalių
„Tai buvo labai jautri ir svarbi akimirka visai komandai. Ypač todėl, kad būtent „Falstaff“ Europoje yra labai stiprus kokybės ženklas tiek svetingumo, tiek gastronomijos pasaulyje.
Mūsų viešbutis visada turėjo labai aiškią kryptį – požiūrį į estetiką, atmosferą ir pačią žmogaus patirtį. Todėl tokie įvertinimai tampa patvirtinimu, kad ši filosofija rezonuoja ir tarptautiniame kontekste“, – teigė Sigita Vegnerė, viešbučio „Monist“ vykdančioji direktorė. Pasak S. Vegnerės, tuo pačiu – tai ir labai įpareigoja, neleidžia užmigti ant laurų, skatina tik dar labiau auginti komandos patirtį, didinti aptarnavimo kokybę. „Mums labai svarbu išlikti autentiškiems ir neprarasti to pastabumo detalėms, nuo kurio viskas prasidėjo“, – priduria viešbučio vadovė.
Pasak S. Vegnerės, dalyvauti tokio lygio apdovanojimų ceremonijoje jai buvo itin įkvepianti patirtis. „Tokiuose renginiuose labai aiškiai pajunti, kaip stipriai šiandien keičiasi svetingumo industrija – vis daugiau dėmesio skiriama ne formalumui ar prabangos demonstravimui, o autentiškumui, atmosferai ir emocinei patirčiai“, – pastebėjo ji. Jai labai gera matyti, kad Lietuvos vardas šiame kontekste skamba vis stipriau, o būtent Palangoje veikiantis „Monist“ viešbutis buvo pastebėtas tarp tiek daug išskirtinių vietų Europoje.
Kaip sakė S. Vegnerė, jai buvo didelė garbė ir džiaugsmas turėti galimybę bendrauti, dalintis patirtimi ir idėjomis su svetingumo industrijos lyderiais iš įvairių Europos šalių.
„Šie susitikimai itin įkvepia ir leidžia dar aiškiau pajusti, kur šiandien juda šiuolaikinis svetingumo pasaulis. Žinoma, tai ir labai didelis pasididžiavimas savo komanda“, – apibendrino pašnekovė.
Apdovanojimas už skonio ir patirties dermę
Negana to, tuose pačiuose apdovanojimuose „Monist“ pelnė įvertinimą ir kaip išskirtinis „Best Gourmet Hotel“ Lietuvoje. Pasak viešbučio vadovės, šis įvertinimas jos komandai buvo labai ypatingas, nes gastronomija „Monist“ visuomet buvo ne papildoma patirtis, o viena pagrindinių identiteto dalių. Šiandien prabangaus svetingumo (luxury hospitality) pasaulyje „gourmet“ sąvoka vis mažiau siejama tik su „fine dining“ formatu. Ji tampa gyvenimo būdu – gebėjimu patirti gyvenimą per skonį, estetiką, atmosferą, lėtą laiką ir kokybišką buvimą.
Būtent tokią gastronominę kryptį ir kuria „Monist“: viešbučio komandai svarbu ne tik tai, kas atsiduria lėkštėje, bet ir visa emocinė patirtis aplink ją – muzika, šviesa, aptarnavimo ritmas, taurė vyno, pokalbiai prie stalo. „Norime, kad žmogus išsivežtų ne tik vakarienės prisiminimą, bet ir jausmą, kad bent trumpam buvo sustojęs ir skanavo gyvenimą lėčiau. Štai kodėl „Best Gourmet Hotel“ mums yra labai jautrus ir prasmingas įvertinimas – ženklas, kad ši filosofija yra matoma ir jaučiama“, – atviravo pašnekovė.
Skanauti gyvenimą kitu tempu
Atėjus vasarai „Monist“ tik dar labiau sustiprino savo gastronominę kryptį – daug dėmesio skiriama sezoniškumui, produktų kokybei, vasariškam meniu ir atmosferai, kuri tampa neatsiejama visos patirties dalimi. „Pastebime, kad šiandien žmonės ieško ne tiesiog viešbučio prie jūros, o estetiškai vientisos patirties, kuri leistų trumpam sulėtėti ir skanauti gyvenimą kitu tempu“, – teigė S. Vegnerė.
Neatsitiktinai šį pavasarį Vilniuje vykusiuose „Falstaff“ apdovanojimuose, kurių metu buvo išrinktos Lietuvos gastronomijos žvaigždės ir sudaryti geriausi restoranų sąrašai, metų „Culinary Hideaway“ kategorijoje visus aplenkė būtent „Monist“. Anot pašnekovės, ši nominacija itin tiksliai atspindi paties viešbučio charakterį.
„Šis įvertinimas kalba ne tik apie maistą. Jis kalba apie atmosferą, apie gourmet patirtį platesne prasme – kai vakarienė tampa vakaru, o restoranas – vieta sustoti, būti ir skanauti gyvenimą lėčiau“, – mano S. Vegnerė.
„Falstaff“ restoranų vertinimai grindžiami bendru bendruomenės ir ekspertų vertinimu: registruoti „Falstaff Gourmet Club“ nariai pateikia savo įvertinimus, kurie vėliau peržiūrimi ir validuojami ekspertų komisijos. Rezultatai kasmet skelbiami „Falstaff“ gide, programėlėje ir svetainėje.
Šiuolaikinio svetingumo kryptį atliepianti erdvė
Viešbučio vadovė pastebi, kad būtent boutique tipo viešbučiai šiandien vis labiau vertinami ekspertų, ima dominuoti tinklinių viešbučių atžvilgiu, nes jie neretai kuria labai individualią, charakteringą ir emociškai stiprią patirtį. Būtent tokio pobūdžio svetingumas šiandien vis labiau juda nuo klasikinės link emocinės prabangos – kai svarbiau tampa ne demonstratyvumas, o tai, kaip žmogus jaučiasi erdvėje.
Didžiausiame Lietuvos kurorte esantis viešbutis „Monist“ nuo pat pradžių buvo kuriamas kaip šiuolaikinio svetingumo kryptį atliepianti erdvė – su daug dėmesio atmosferai, estetinei ramybei, sensorinei patirčiai ir lėtesniam poilsio ritmui. Priklausydamas ilgametę patirtį sveikatingumo ir svetingumo srityje sukaupusiai SPA VILNIUS viešbučių grupei, „Monist“ šias vertybes interpretuoja per modernų požiūrį į poilsį, gastronomiją ir lėtesnį gyvenimo ritmą.
„Man atrodo, kad būtent tai ir apibrėžia naujos kartos boutique svetingumą – mažiau formalumo, daugiau tikrumo, estetikos, sulėtėjimo ir patirties, kuri išlieka ilgiau nei pati viešnagė“, – įsitikinusi S. Vegnerė.