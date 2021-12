Šį augalą garbino senovės valdovai: patarė, kuo jis naudingas ir kaip jį paruošti

Pamėgtas net pačios Kleopatros

„Sveika mityba tarp lietuvių populiarėja. Pastebime, kad tinklo pirkėjai dairosi ne tik tradicinių, Lietuvoje užaugintų, bet ir egzotiškų vaisių bei daržovių, tokių kaip pastarnokai, pankoliai, artišokai, kivių uogos ar anonos. Dabar pirkėjams siūlome tikrą naujieną – ypatingomis savybės pasižyminčio alavijo“, – sako Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Jolanta Sabaitienė, prekybos tinklo „Iki“ vaisių ir daržovių ekspertė teigia, kad alavijas (aloe vera) – ypač naudingas augalas. Alavijas tradicinėje medicinoje buvo naudojamas tūkstančius metų. Senovės egiptiečiai netgi tikėjo, kad šio augalo vartojimas – nemirtingumo šaltinis, būtent dėl šios priežasties jį mėgo Egipto faraonai. O žymioji grožio deivė Kleopatra šį augalą naudojo savo grožiui puoselėti.

Kaip teigia ekspertė, alavijas naudingas virškinimo sistemai, jį vartojant organizmas aprūpinamas tokiais vitaminais, kaip A, B1, C, E, folio rūgštimi. Šis augalas padeda kenčiant raumenų skausmus ir kvėpavimo takų sveikatai.

Alavijas naudingas odos drėkinimui, žaizdų gydymui. Tai taip pat puikus produktas plaukams, nes padeda kovojant su galvos odos problemomis.

Nuo salotų iki ledų

Pasak J.Sabaitienės, alavijas dažnai naudojamas ne tik stiprinant organizmą, bet ir gastronomijoje. Alavijas dažnai naudojamas Azijos ir Karibų jūros šalių virtuvėse. Jis dažniausiai auginamas Meksikoje, Kinijoje, Australijoje.

Alaviju galima mėgautis tiek žaliu, tiek virtu. Jis dažnai įmaišomas gėrimus, netgi sriubas ir padažus. Taip pat naudojamas gaminant karius, įvairiausius troškinius ar salotas, netgi Pietų Amerikos šalyse taip pamėgtame patiekale – sevičėje.

Kadangi alavijas pasižymi pakankamai neutraliu skoniu jis puikiai tinka saldžiuose ir patiekaluose: netgi leduose ar pagardinant jogurtą.

Visgi, kaip teigia J.Sabaitienė, prieš ką nors gaminant iš alavijo vertėtų žinoti kelias jo paruošimo taisykles.

„Prieš gaminant šį augalą reikėtų supjaustyti norimo dydžio griežinėliais. Tuomet jį galite panardinti į pasūdytą vandenį. Taip ne tik nusiplaus visi nešvarumai, bet ir pasišalins didžioji dalis jo gelio, kuris gali patiekalams suteikti kartaus skonio. Tokiame vandenyje šį augalą palaikyti reikėtų apie 10–20 minučių. Be to, per tiek laiko suminkštės ir jo oda“, – sako vaisių ir daržovių ekspertė ir dalijasi keliais nepaprasto skonio receptais, kuriuose išradingai panaudosite alaviją.

Salotos su alaviju ir krevetėmis

Reikės:

didelio alavijo stiebo

kelių nedidelių agurkų

vidutinio dydžio morkos

mango

kelių puodelių krevečių

saujos mėtų ir baziliko

kelių šaukštų skrudintų sezamų arba grūstų žemės riešutų

1 šaukšto sezamų aliejaus

1 žaliosios citrinos

2 česnako skiltelių

1 aitriosios paprikos

žiupsnelio druskos

2 šaukštų žuvies padažo

2-3 šaukštų cukraus

4 šaukštų ryžių acto

1/2 šaukštelio maltų pipirų

Kaip gaminti

Alaviją kelias valandas palaikykite šaltame vandenyje. Tuomet nulupkite jo odą, nuplaukite ir pašalinkite visą gelį. Supjaustykite ilgomis plonomis juostelėmis.

Į didelį indą dėkite 1 valgomąjį šaukštą druskos, alavijo juosteles. Jas šiek tiek palaikykite druskoje ir tuomet nuplaukite. Galiausiai perliekite alavijo juosteles karštu vandeniu ir dar kartą įdėkite jį į šaltą vandenį su žaliosios citrinos sultimis.

Keptuvėje apkepkite krevetes ir paskaninkite jas druska bei pipirais. Juostelėmis supjaustykite morką ir agurkus. Kubeliais supjaustykite mangus. Susmulkinkite mėtas ir bazilikus. Galiausiai pasiruoškite padažą: inde sumaišykite 2–3 šaukštus cukraus, 4 šaukštus ryžių acto, sezamų aliejų ir 2 šaukštus žuvies padažo. Viską gerai išmaišykite. Galiausiai sudėkite susmulkintą česnaką ir aitriąją papriką. Viską vėl gerai išmaišykite. Paruoštus ingredientus sumaišykite dubenyje ir gautą patiekalą apibarstykite skrudintais sezamais arba grūstais žemės riešutais.

Alavijų glotnutis su braškėmis

Reikės:

1 puodelio obuolių sulčių

2 puodelių susmulkintų žalumynų: petražolių, lapinių kopūstų, špinatų

2 puodelių šaldytų arba šviežių braškių

1 susmulkintos alavijo šakelės

Kaip gaminti

Visus ingredientus sudėkite į maišytuvą ir sutrinkite iki vientisos masės. Skanaus!