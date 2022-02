Razinos itin naudingos saugantiems širdį – bet nepamirškite vieno gydytojos įspėjimo

Be to, pirkėjai jas renkasi kaip sveikatai naudingą ir energijos suteikiantį užkandį, valgomą vieną arba kartu su kitais džiovintais vaisiais, uogomis bei riešutais, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės teigimu, razinos kartu su kitais džiovintais vaisiais, patenka į desertų kategoriją, todėl jų per dieną skanauti reikėtų išties saikingai. Tiesa, razinose gausu ir įvairių naudingų maistinių medžiagų, todėl kartkartėmis jas įtraukti į mitybos racioną vertėtų.

Anot „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantės gydytojos dietologės E.Gavelienės, nors razinos yra džiovintos vynuogės, tai nepakeičia jų maistinės vertės. Priešingai – tai puikus produktas, kuriame gausu skaidulų ir kitų naudingų medžiagų.

Tiesa, nevertėtų užmiršti, kad razinose gausu ir cukraus, todėl jos, kaip ir kiti džiovinti vaisiai bei uogos, patenka į desertų kategoriją ir turėtų būti vartojamos saikingai.

„Visos maistinės medžiagos, esančios žaliose vynuogių uogose, yra ir razinose. Tačiau jų unikalumas slypi tame, kad vynuogė, virsdama razina, įgyja ir kitų papildomų naudų. Džiovinimo metu pašalinami skysčiai, todėl razinose koncentruojasi didesnis kiekis kalio. Dėl šios priežasties razinos įtrauktinos į širdies ir kraujagyslių ligomis sergančiųjų valgiaraštį.

Nors razinos priskiriamos desertams, nes apie 60 proc. jų maistingumo sudaro įvairus cukrus, tuo pačiu tai maisto produktas, kuriame gausu skaidulų: 100 gramų razinų jų yra net apie 10 gramų. Be to, vynuogių glikeminis indeksas (gebėjimas padidinti gliukozės lygį kraujyje) yra aukštas, kai tuo metu razinų, nelygu jų rūšis, – vidutinis. Dėl to razinas dažniau galima valgyti ir kaip užkandį“, – sako E.Gavelienė.

Dažniausiai razinos naudojamos įvairiems patiekalams paskaninti, tačiau lyginti jų su žaliomis vynuogėmis nereikėtų.

„Razinos nėra priskiriamos vaisių kategorijai, todėl nereikėtų lyginti, kas geriau – ar vynuogė, ar razina. Vertintant maistingumą, razinos turi didelę naudą, pavyzdžiui, razinų nuovirai tinkami gerti žmonėms, varginamiems virškinimo sistemos ligų ar kitų lėtinių uždegimų.

Tačiau vynuogės patenka į vaisių kategoriją ir jų dienos norma kartu su kitais vaisiais ir uogomis yra apie 200–300 gramų, o razinų per dieną rekomenduojama suvalgyti bent 30 gramų“, – teigia gydytoja dietologė.

Nors razinose yra vertingų maistinių medžiagų, ne visi mėgsta jų skonį.

„Dažnai razinų nevalgo vaikai – kai kurie net iš džiūvėsėlių sugeba iškrapštyti šias džiovintas uogas. Žinoma, razinas galima keisti kitais džiovintais vaisiais, tačiau vertėtų bandyti, skanauti ir praturtinti racioną ir jomis. Kita vertus, net ir mėgstantiems razinas jomis nevertėtų piknaudžiauti. Saujomis valgyti razinų nerekomenduojama, o naudojant jas patiekaluose taip pat svarbu jausti saiką“, – sako E.Gavelienė ir priduria, jog atsargiau su razinomis turi elgtis asmenys, kuriems tenka gydyti nutukimą ar cukrinį diabetą.

Dėl fruktozės ir gliukozės kiekio razinos yra ne tik saldaus skonio, bet ir įvairių spalvų: geltonos, rudos ar violetinės, nelygu džiovintų vynuogių rūšis.

Tiesa, skirtingų razinų rūšių maistingumas, pasak gydytojos dietologės, ženkliai nesikeičia: „Šiek tiek skiriasi pavienių maistinių medžiagų kiekiai ir skoninės razinų savybės. Pagal jas žmonės atsirenka, kurias razinas labiau mėgsta skanauti vienas, o kurios labiau tinka dėti į įvairius gaminamus patiekalus – gėrimus ar kepinius.“

Mažmeninės prekybos tinklo „Rimi“ produktų vadovo Edvino Čiro teigimu, razinos išlieka populiarios visais metų laikais, o Lietuvoje jų parduodama išties daug. Didžioji dalis razinų į Lietuvą importuojamos iš Čilės, Turkijos bei Azerbaidžano.

Ekspertas dalijasi ir keletu patarimų, ką reikėtų daryti razinas iš parduotuvės parsinešus namo: „Razinas geriausia laikyti kambario temperatūroje, sandarioje pakuotėje, kurią atidarius džiovintas uogas rekomenduojama suvartoti iki ant pakuotės nurodyto termino. Razinas taip pat galima sudėti į sandarų indą ir laikyti kambario temperatūroje. Be to, prieš vartojimą rekomenduojama razinas pamirkyti vandenyje bent 20 minučių arba gerai nuplauti.“

„Rimi“ kviečia rinktis sveikus užkandžius ir dalijasi kvapniu bei lengvai paruošiamu varškės pyrago receptu.

Varškės pyragas su razinomis

Pyrago pagrindui reikės:

200 g miltų

0,5 šaukštelio kepimo miltelių

žiupsnelio druskos

1 šaukštelio miltelinio cukraus

80 g sviesto

30 ml pieno

Pyrago įdarui reikės:

2 šaukštų razinų

2 vnt. kiaušinių

2,5 šaukštų miltelinio cukraus

žiupsnelio druskos

citrinos žievelės

30 ml pieno

540 g varškės

Kaip gaminti

Įkaitinkite orkaitę iki 170 laipsnių temperatūros.

Sudėkite razinas į vandenį, kad išbrinktų.

Sumaišykite visus tešlos produktus.

Minkykite, tol tešla pasidarys glotni.

Iškočiokite tešlą ir įdėkite į 21 cm skersmens kepimo skardą.

Padėkite tešlą į šaldiklį.

Suplakite visus įdaro produktus ir suberkite išbrinkintas razinas.

Išimkite tešlą iš šaldiklio ir sudėkite įdarą.

Viršų pabarstykite cukrumi.

25–30 minučių kepkite 170 laipsnių temperatūroje.